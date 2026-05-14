Дом на колесах: В России можно купить автодом для семьи с 5 спальными местами — что скрыто внутри Adria Sonic Plus 700 SL

Adria Sonic Plus 700 SL: новый автодом с пятью спальными местами и премиальными опциями

В России стартовали продажи интегрированного автодома Adria Sonic Plus 700 SL. Модель выделяется пятью спальными местами, современным интерьером и расширенным набором опций для комфортных путешествий. Особенности конструкции и оснащения делают новинку заметным игроком на рынке домов на колесах.

Российский рынок домов на колесах пополнился заметной новинкой — интегрированным автодомом Adria Sonic Plus 700 SL. Эта модель, произведенная в Словении, сразу привлекла внимание благодаря сочетанию вместимости, технологичности и продуманной эргономики. В условиях растущего интереса к автопутешествиям появление такого автодома становится особенно актуальным для тех, кто ценит свободу передвижения и комфорт на дороге.

Adria Sonic Plus 700 SL построен на базе Fiat Ducato с дизельным двигателем объемом 2,2 литра и автоматической 9-ступенчатой коробкой передач. Мощность в 180 л. с. и передний привод обеспечивают уверенное поведение как на трассе, так и на сложных участках. Автодом рассчитан на четырех пассажиров с ремнями безопасности, при этом внутри предусмотрены пять спальных мест — решение, редко встречающееся в этом классе.

Интерьер выполнен в современном стиле и оснащен премиальной системой отопления AL-DE, что особенно важно для российских климатических условий. Электрическая откидная кровать выдерживает до 200 кг, а два раздельных спальных места можно объединить в одно большое. Кухонный блок оборудован газовой плитой, холодильником на 137 литров с морозильной камерой, вытяжкой и вместительными баками для воды. Ванная комната с отдельной душевой кабиной и биотуалетом на 20 литров позволяет не зависеть от инфраструктуры кемпинга.

Багажное отделение оснащено двумя дверцами и противоскользящим покрытием, максимальная нагрузка составляет 200 кг. Среди опций — адаптивный круиз-контроль, ассистент удержания полосы, система Traction Plus, подогрев лобового стекла и пола в зоне водителя, а также многофункциональное рулевое колесо. Габариты автодома: длина почти 7,5 метра, ширина 2,32 метра, высота 2,95 метра. Снаряженная масса — 3,9 тонны, максимально допустимая — 3,5 тонны, что позволяет управлять автодомом с обычными правами категории B.

Стоимость Adria Sonic Plus 700 SL на российском рынке начинается от 10,8 млн рублей. Эта модель может стать одним из самых востребованных решений для семейных поездок и длительных путешествий по стране. В условиях ограниченного выбора интегрированных автодомов в России появление такой комплектации выглядит своевременным и перспективным шагом для рынка.