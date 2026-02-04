Квартира на колесах: В России можно купить автодом для семьи с 5 спальными местами — что скрыто внутри Adria Sonic Plus 700 SL

Adria Sonic Plus 700 SL: новый уровень комфорта для путешествий на колесах

Adria Sonic Plus 700 SL - интегрированный автодом, который выделяется продуманной эргономикой, премиальной отделкой и современными системами безопасности. Модель 2025 года уже доступна в столице и может стать отличным выбором для тех, кто ценит комфорт и независимость в путешествиях.

Появление на российском рынке интегрированного автодома Adria Sonic Plus 700 SL стало заметным событием для поклонников автопутешествий. В условиях растущего спроса на мобильные дома и повышения требований к комфорту и функциональности, эта словенская модель предлагает по-настоящему новый стандарт для своего сегмента.

Фото: autoyahta.ru

В основе конструкции - технология GFK Comprex, обеспечивающая прочность и защиту кузова. Особое внимание уделено деталям: фирменная передняя маска, увеличенное панорамное окно, новые зеркала заднего вида и удлиненная входная дверь делают использование автодома максимально комфортным. Все элементы продуманы для того, чтобы даже длительные поездки не утомляли, принося удовольствие.

Фото: autoyahta.ru

Adria Sonic Plus 700 SL построен на базе Fiat Ducato с дизельным двигателем объемом 2,2 литра и автоматической 9-ступенчатой ​​коробкой передачи. Мощность в 180 л.с. и передний привод позволяют уверенно передвигаться как по трассе, так и на сложных участках. Автодом рассчитан на четверых пассажиров с ремнями безопасности и пятью спальными местами, что позволяет путешествовать семьей или в компании друзей без компромисса и комфорта.

Внутри - современный интерьер с комбинированной отделкой, фасадом для эффективного обогрева и премиальной системой AL-DE. Электрическая откидная кровать выдерживает до 200 кг, два раздельных спальных места с объединением в одно большое пространство подходят для любого варианта размещения. Кухонный блок оснащен трехконфорочной газовой плитой, холодильником на 137 литров с морозильной плитой, вытяжкой и вместительными баками для воды. Ванная комната с отдельной душевой кабиной и биотуалетом на 20 литров позволяет не зависеть от кемпинга.

Фото: autoyahta.ru

Практичность дополняется внутренним багажным отделением с двумя дверями и противоскользящим покрытием. Для хранения вещей и снаряжения предусмотрено все необходимое, максимальная нагрузка в 200 кг позволяет брать с собой даже крупногабаритные предметы.

В числе опций — адаптивный круиз-контроль, ассистент удержания полосы, система Traction Plus, подогрев лобового стекла и пола водителя, а также многофункциональное рулевое колесо. Светодиодное освещение внутри и снаружи, панорамный люк, розетка USB и 230/12 Вольт, а также современная панель управления делают подключение автодома максимально простым и приятным.

Габариты впечатляют: длина почти 7,5 метра, ширина 2,32 метра, высота 2,95 метра, пространство высотой 2,05 метра создает ощущение настоящей квартиры на колесах. При этом масса в снаряженном состоянии - 3189 кг, а максимально допустимая - 3500 кг, что позволяет управлять этим автодомом с обычными правами категории В.

Модель 2025 года - это не просто транспорт, это полноценный дом для тех, кто ценит свободу передвижения и не готов жертвовать комфортом даже вдали от цивилизации.