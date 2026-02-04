Квартира на колесах: В России можно купить автодом для семьи с 5 спальными местами — что скрыто внутри Adria Sonic Plus 700 SL

4 февраля 2026, 15:41
Adria Sonic Plus 700 SL: новый уровень комфорта для путешествий на колесах
Adria Sonic Plus 700 SL: новый уровень комфорта для путешествий на колесах
Adria Sonic Plus 700 SL - интегрированный автодом, который выделяется продуманной эргономикой, премиальной отделкой и современными системами безопасности. Модель 2025 года уже доступна в столице и может стать отличным выбором для тех, кто ценит комфорт и независимость в путешествиях.
Появление на российском рынке интегрированного автодома Adria Sonic Plus 700 SL стало заметным событием для поклонников автопутешествий. В условиях растущего спроса на мобильные дома и повышения требований к комфорту и функциональности, эта словенская модель предлагает по-настоящему новый стандарт для своего сегмента.
В основе конструкции - технология GFK Comprex, обеспечивающая прочность и защиту кузова. Особое внимание уделено деталям: фирменная передняя маска, увеличенное панорамное окно, новые зеркала заднего вида и удлиненная входная дверь делают использование автодома максимально комфортным. Все элементы продуманы для того, чтобы даже длительные поездки не утомляли, принося удовольствие.
Adria Sonic Plus 700 SL построен на базе Fiat Ducato с дизельным двигателем объемом 2,2 литра и автоматической 9-ступенчатой коробкой передачи. Мощность в 180 л.с. и передний привод позволяют уверенно передвигаться как по трассе, так и на сложных участках. Автодом рассчитан на четверых пассажиров с ремнями безопасности и пятью спальными местами, что позволяет путешествовать семьей или в компании друзей без компромисса и комфорта.
Внутри - современный интерьер с комбинированной отделкой, фасадом для эффективного обогрева и премиальной системой AL-DE. Электрическая откидная кровать выдерживает до 200 кг, два раздельных спальных места с объединением в одно большое пространство подходят для любого варианта размещения. Кухонный блок оснащен трехконфорочной газовой плитой, холодильником на 137 литров с морозильной плитой, вытяжкой и вместительными баками для воды. Ванная комната с отдельной душевой кабиной и биотуалетом на 20 литров позволяет не зависеть от кемпинга.
Практичность дополняется внутренним багажным отделением с двумя дверями и противоскользящим покрытием. Для хранения вещей и снаряжения предусмотрено все необходимое, максимальная нагрузка в 200 кг позволяет брать с собой даже крупногабаритные предметы.
В числе опций — адаптивный круиз-контроль, ассистент удержания полосы, система Traction Plus, подогрев лобового стекла и пола водителя, а также многофункциональное рулевое колесо. Светодиодное освещение внутри и снаружи, панорамный люк, розетка USB и 230/12 Вольт, а также современная панель управления делают подключение автодома максимально простым и приятным.
Габариты впечатляют: длина почти 7,5 метра, ширина 2,32 метра, высота 2,95 метра, пространство высотой 2,05 метра создает ощущение настоящей квартиры на колесах. При этом масса в снаряженном состоянии - 3189 кг, а максимально допустимая - 3500 кг, что позволяет управлять этим автодомом с обычными правами категории В.
Модель 2025 года - это не просто транспорт, это полноценный дом для тех, кто ценит свободу передвижения и не готов жертвовать комфортом даже вдали от цивилизации.
Похожие материалы
-
04.02.2026, 16:22
Xiaomi SU7 2026: старт продаж 19 марта и ключевые обновления для российского рынка
Xiaomi готовит масштабное обновление своего первого электромобиля SU7, который уже собрал более 100 тысяч предзаказов за две недели. Запуск намечен на 19 марта, и эксперты уверены: новинка способна задать новые стандарты в сегменте. Какие перемены ждут покупателей - в нашем материале.Читать далее
-
04.02.2026, 16:16
В России стартует выпуск новой «Волги K40» на базе Geely Atlas: что известно о локализации производства
Впервые без маскировки показали кроссовер Volga, который оказался переработанной версией Geely Atlas. Почему это событие может изменить рынок и что известно о технических характеристиках - в нашем материале.Читать далее
-
04.02.2026, 16:07
Продажи новых автомобилей в России резко снизились в январе 2026 года
Продажи новых авто в России в январе 2026 года упали сразу на 16%. Эксперты объяснили, какие факторы повлияли на рынок и что ждет покупателей в ближайшие месяцы. Какие проблемы уже проявились - в материале.Читать далее
-
04.02.2026, 16:00
Новый бренд Lepas от Chery: три кроссовера на платформе T1X и амбиции в Европе
Chery расширяет линейку, выводя на рынок новый бренд Lepas с кроссоверами L8, L6 и L4. Модели отличает свежий дизайн и ставка на международное развитие. Впервые бренд нацелен на Европу и новые рынки.Читать далее
-
04.02.2026, 15:52
Какие китайские автомобили теряют меньше всего в цене на вторичном рынке России
Свежий анализ вторичного рынка показал, какие китайские автомобили сохраняют стоимость лучше других. Эксперты выделили несколько моделей, которые выгоднее всего перепродавать спустя три года. Это важно для тех, кто планирует менять машину в ближайшем будущем.Читать далее
-
04.02.2026, 15:24
Mazda CX-5 первого поколения: плюсы и минусы владения — стоит ли покупать с пробегом
Mazda CX-5 первого поколения остается популярным выбором среди подержанных кроссоверов. В материале собраны ключевые плюсы и минусы модели, отмеченные владельцами, а также нюансы эксплуатации и оснащения.Читать далее
-
04.02.2026, 15:21
В январе 2026 года на российском рынке дебютировали 13 новых автомобилей
Вышло исследование: в январе 2026 года российский авторынок пополнился сразу 13 новыми моделями, среди которых преобладают китайские бренды. Мало кто знает, но в этот раз в списке оказались не только легковые авто, но и коммерческие фургоны, а также грузовики. Какие именно машины теперь доступны для покупки, и почему этот тренд может изменить расстановку сил на рынке - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.02.2026, 14:45
Владелец Cadillac CT4-V Blackwing избавился от авто через 720 км: дилер продал с убытком
Владелец нового Cadillac CT4-V Blackwing решил расстаться с машиной всего через пару месяцев и 720 км пробега. Дилер быстро реализовал автомобиль, но с заметной скидкой. Эта история наглядно показывает, как быстро теряют в цене даже самые свежие и дорогие модели. Разбираемся, почему это происходит и что важно учитывать при покупке нового авто.Читать далее
-
04.02.2026, 14:39
УРАМАН испытывают на сложных участках ВСМ Москва - Санкт-Петербург: новые детали
Два седельных тягача УРАМАН проходят испытания на одном из самых амбициозных инфраструктурных проектов страны. Машины работают там, где обычная техника не справляется, и уже показали неожиданные результаты. Вышло исследование: что отличает эти тягачи и почему их выбрали для сложных условий - в нашем материале.Читать далее
-
04.02.2026, 14:25
Jeland выходит на российский рынок: новые кроссоверы и планы локализации
В первой половине 2026 года на российском рынке появится новый бренд Jeland с линейкой кроссоверов, созданных на базе Jaecoo. Производство организует «АГР Холдинг» в Санкт-Петербурге. Эксперты отмечают, что проект может изменить расстановку сил в сегменте SUV.Читать далее
Похожие материалы
-
04.02.2026, 16:22
Xiaomi SU7 2026: старт продаж 19 марта и ключевые обновления для российского рынка
Xiaomi готовит масштабное обновление своего первого электромобиля SU7, который уже собрал более 100 тысяч предзаказов за две недели. Запуск намечен на 19 марта, и эксперты уверены: новинка способна задать новые стандарты в сегменте. Какие перемены ждут покупателей - в нашем материале.Читать далее
-
04.02.2026, 16:16
В России стартует выпуск новой «Волги K40» на базе Geely Atlas: что известно о локализации производства
Впервые без маскировки показали кроссовер Volga, который оказался переработанной версией Geely Atlas. Почему это событие может изменить рынок и что известно о технических характеристиках - в нашем материале.Читать далее
-
04.02.2026, 16:07
Продажи новых автомобилей в России резко снизились в январе 2026 года
Продажи новых авто в России в январе 2026 года упали сразу на 16%. Эксперты объяснили, какие факторы повлияли на рынок и что ждет покупателей в ближайшие месяцы. Какие проблемы уже проявились - в материале.Читать далее
-
04.02.2026, 16:00
Новый бренд Lepas от Chery: три кроссовера на платформе T1X и амбиции в Европе
Chery расширяет линейку, выводя на рынок новый бренд Lepas с кроссоверами L8, L6 и L4. Модели отличает свежий дизайн и ставка на международное развитие. Впервые бренд нацелен на Европу и новые рынки.Читать далее
-
04.02.2026, 15:52
Какие китайские автомобили теряют меньше всего в цене на вторичном рынке России
Свежий анализ вторичного рынка показал, какие китайские автомобили сохраняют стоимость лучше других. Эксперты выделили несколько моделей, которые выгоднее всего перепродавать спустя три года. Это важно для тех, кто планирует менять машину в ближайшем будущем.Читать далее
-
04.02.2026, 15:24
Mazda CX-5 первого поколения: плюсы и минусы владения — стоит ли покупать с пробегом
Mazda CX-5 первого поколения остается популярным выбором среди подержанных кроссоверов. В материале собраны ключевые плюсы и минусы модели, отмеченные владельцами, а также нюансы эксплуатации и оснащения.Читать далее
-
04.02.2026, 15:21
В январе 2026 года на российском рынке дебютировали 13 новых автомобилей
Вышло исследование: в январе 2026 года российский авторынок пополнился сразу 13 новыми моделями, среди которых преобладают китайские бренды. Мало кто знает, но в этот раз в списке оказались не только легковые авто, но и коммерческие фургоны, а также грузовики. Какие именно машины теперь доступны для покупки, и почему этот тренд может изменить расстановку сил на рынке - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.02.2026, 14:45
Владелец Cadillac CT4-V Blackwing избавился от авто через 720 км: дилер продал с убытком
Владелец нового Cadillac CT4-V Blackwing решил расстаться с машиной всего через пару месяцев и 720 км пробега. Дилер быстро реализовал автомобиль, но с заметной скидкой. Эта история наглядно показывает, как быстро теряют в цене даже самые свежие и дорогие модели. Разбираемся, почему это происходит и что важно учитывать при покупке нового авто.Читать далее
-
04.02.2026, 14:39
УРАМАН испытывают на сложных участках ВСМ Москва - Санкт-Петербург: новые детали
Два седельных тягача УРАМАН проходят испытания на одном из самых амбициозных инфраструктурных проектов страны. Машины работают там, где обычная техника не справляется, и уже показали неожиданные результаты. Вышло исследование: что отличает эти тягачи и почему их выбрали для сложных условий - в нашем материале.Читать далее
-
04.02.2026, 14:25
Jeland выходит на российский рынок: новые кроссоверы и планы локализации
В первой половине 2026 года на российском рынке появится новый бренд Jeland с линейкой кроссоверов, созданных на базе Jaecoo. Производство организует «АГР Холдинг» в Санкт-Петербурге. Эксперты отмечают, что проект может изменить расстановку сил в сегменте SUV.Читать далее