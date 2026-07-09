Квартира на колесах: В России можно купить автодом для семьи с 5 спальными местами — что скрыто внутри Adria Sonic Plus 700 SL

Adria Sonic Plus 700 SL: премиальный автодом с пятью спальными местами и новыми опциями

На российском рынке появился автодом Adria Sonic Plus 700 SL, рассчитанный на пять спальных мест и оснащенный современными системами безопасности. Модель адаптирована для российских условий и выделяется премиальной отделкой, что особенно актуально на фоне роста интереса к путешествиям на колесах.

На российском рынке появился автодом Adria Sonic Plus 700 SL, рассчитанный на пять спальных мест и оснащенный современными системами безопасности. Модель адаптирована для российских условий и выделяется премиальной отделкой, что особенно актуально на фоне роста интереса к путешествиям на колесах.

Российский рынок автодомов пополнился заметной новинкой — интегрированный автодом Adria Sonic Plus 700 SL 2025 года теперь доступен для покупателей, которые ценят мобильный комфорт и не готовы идти на компромиссы в вопросах безопасности и удобства. Модель сразу выделяется на фоне конкурентов благодаря сочетанию продуманной эргономики, премиальной отделки и современного оснащения, что особенно важно в условиях растущего интереса к путешествиям по стране.

В основе конструкции — технология GFK Comprex, которая обеспечивает прочность и надёжную защиту кузова от внешних воздействий. Внимание к деталям проявляется в фирменной передней маске, увеличенном панорамном окне, новых зеркалах и удлинённой входной двери. Всё это не только повышает удобство обслуживания, но и делает поездки более приятными даже на дальних маршрутах.

Фото: autoyahta.ru

Adria Sonic Plus 700 SL построен на базе Fiat Ducato с дизельным двигателем объёмом 2,2 литра (180 л. с.) и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Передний привод и грамотная развесовка позволяют уверенно чувствовать себя как на трассе, так и на сложных участках дорог. Автодом рассчитан на четырёх пассажиров с ремнями безопасности, спальных мест — на пять, что делает его подходящим для семейных поездок или путешествий с друзьями.

Внутри — современный интерьер с комбинированной отделкой, эффективным обогревом и системой AL-DE. Электрическая откидная кровать выдерживает до 200 кг, а два раздельных спальных места при желании можно объединить в одно большое. Кухонный блок оснащён трёхконфорочной газовой плитой, холодильником на 137 литров с морозильной камерой, вытяжкой и вместительными баками для воды. Ванная комната с отдельной душевой кабиной и биотуалетом на 20 литров позволяет не зависеть от инфраструктуры кемпинга.

Практичность реализована и в багажном отделении: две дверцы, противоскользящее покрытие и максимальная нагрузка до 200 кг позволяют брать с собой даже крупногабаритные вещи. Среди опций — адаптивный круиз-контроль, ассистент удержания полосы, система Traction Plus, подогрев лобового стекла и пола в зоне водителя, многофункциональное рулевое колесо. Светодиодное освещение, панорамный люк, розетки USB и на 230/12 Вольт, а также современная панель управления делают использование автодома максимально простым и удобным.

Габариты впечатляют: длина — почти 7,5 метра, ширина — 2,32 метра, высота — 2,95 метра. Внутреннее пространство высотой 2,05 метра создаёт ощущение настоящей квартиры на колёсах. При этом масса в снаряжённом состоянии составляет 3189 кг, а максимально допустимая — 3500 кг, что позволяет управлять этим автодомом с обычными правами категории В.

Важно отметить, что модель адаптирована под российские условия: усиленная теплоизоляция, надёжная система отопления и продуманная эргономика делают её актуальной для круглогодичного использования. На фоне растущей конкуренции в сегменте домов на колёсах именно такие решения поднимают планку рынка и меняют представление о путешествиях на большие расстояния. Кстати, вопросы надёжности и качества актуальны для многих автолюбителей, как и обеспечение комфорта на платных дорогах юга страны - подробности в нашем обзоре .