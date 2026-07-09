Квартира на колесах: В России можно купить автодом для семьи с 5 спальными местами — что скрыто внутри Adria Sonic Plus 700 SL

9 июля 2026, 19:41
Adria Sonic Plus 700 SL: премиальный автодом с пятью спальными местами и новыми опциями
Adria Sonic Plus 700 SL: премиальный автодом с пятью спальными местами и новыми опциями
На российском рынке появился автодом Adria Sonic Plus 700 SL, рассчитанный на пять спальных мест и оснащенный современными системами безопасности. Модель адаптирована для российских условий и выделяется премиальной отделкой, что особенно актуально на фоне роста интереса к путешествиям на колесах.
Российский рынок автодомов пополнился заметной новинкой — интегрированный автодом Adria Sonic Plus 700 SL 2025 года теперь доступен для покупателей, которые ценят мобильный комфорт и не готовы идти на компромиссы в вопросах безопасности и удобства. Модель сразу выделяется на фоне конкурентов благодаря сочетанию продуманной эргономики, премиальной отделки и современного оснащения, что особенно важно в условиях растущего интереса к путешествиям по стране.
В основе конструкции — технология GFK Comprex, которая обеспечивает прочность и надёжную защиту кузова от внешних воздействий. Внимание к деталям проявляется в фирменной передней маске, увеличенном панорамном окне, новых зеркалах и удлинённой входной двери. Всё это не только повышает удобство обслуживания, но и делает поездки более приятными даже на дальних маршрутах.
Adria Sonic Plus 700 SL построен на базе Fiat Ducato с дизельным двигателем объёмом 2,2 литра (180 л. с.) и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Передний привод и грамотная развесовка позволяют уверенно чувствовать себя как на трассе, так и на сложных участках дорог. Автодом рассчитан на четырёх пассажиров с ремнями безопасности, спальных мест — на пять, что делает его подходящим для семейных поездок или путешествий с друзьями.
Внутри — современный интерьер с комбинированной отделкой, эффективным обогревом и системой AL-DE. Электрическая откидная кровать выдерживает до 200 кг, а два раздельных спальных места при желании можно объединить в одно большое. Кухонный блок оснащён трёхконфорочной газовой плитой, холодильником на 137 литров с морозильной камерой, вытяжкой и вместительными баками для воды. Ванная комната с отдельной душевой кабиной и биотуалетом на 20 литров позволяет не зависеть от инфраструктуры кемпинга.
Практичность реализована и в багажном отделении: две дверцы, противоскользящее покрытие и максимальная нагрузка до 200 кг позволяют брать с собой даже крупногабаритные вещи. Среди опций — адаптивный круиз-контроль, ассистент удержания полосы, система Traction Plus, подогрев лобового стекла и пола в зоне водителя, многофункциональное рулевое колесо. Светодиодное освещение, панорамный люк, розетки USB и на 230/12 Вольт, а также современная панель управления делают использование автодома максимально простым и удобным.
Габариты впечатляют: длина — почти 7,5 метра, ширина — 2,32 метра, высота — 2,95 метра. Внутреннее пространство высотой 2,05 метра создаёт ощущение настоящей квартиры на колёсах. При этом масса в снаряжённом состоянии составляет 3189 кг, а максимально допустимая — 3500 кг, что позволяет управлять этим автодомом с обычными правами категории В.
Важно отметить, что модель адаптирована под российские условия: усиленная теплоизоляция, надёжная система отопления и продуманная эргономика делают её актуальной для круглогодичного использования. На фоне растущей конкуренции в сегменте домов на колёсах именно такие решения поднимают планку рынка и меняют представление о путешествиях на большие расстояния. Кстати, вопросы надёжности и качества актуальны для многих автолюбителей, как и обеспечение комфорта на платных дорогах юга страны - подробности в нашем обзоре .
Похожие материалы Фиат
-
13.07.2026, 13:58
Ford отзывает более 83 тысяч Transit и Tourneo из-за риска возгорания
Стартовал глобальный отзыв Ford Transit Custom и Tourneo Custom последних лет выпуска. Причина - выявленная угроза возгорания из-за дефекта топливной системы. Уже зафиксированы случаи повреждений, что подчеркивает актуальность проблемы. Какие модели попали под отзыв, что делать владельцам и почему ситуация требует особого внимания - разбираемся в деталях.Читать далее
-
13.07.2026, 13:34
Morgan и Pininfarina выпустят девять уникальных купе Midsummer для коллекционеров
Британский Morgan совместно с итальянским ателье Pininfarina готовит к выпуску лимитированную серию купе Midsummer. Всего будет построено девять автомобилей, каждый из которых создается по индивидуальному заказу. Эксперты отмечают, что проект подчеркивает новые тренды в сегменте эксклюзивных авто. Почему этот релиз вызвал ажиотаж среди коллекционеров - разбираемся в материале.Читать далее
-
13.07.2026, 13:23
Porsche завершает выпуск бензинового Macan: когда сойдет последний экземпляр
Porsche объявила о прекращении производства бензинового Macan после 12 лет на рынке. Последний кроссовер с ДВС будет выпущен летом 2026 года, а в Европе продажи уже остановлены из-за новых требований. Что это значит для поклонников марки и какие перемены ждут сегмент кроссоверов - разбираемся в деталях. Эксперты отмечают неожиданные тенденции спроса.Читать далее
-
13.07.2026, 12:24
Jason Momoa и Electrogenic создали уникальные гибридные Harley-Davidson и электрокемпер
Голливудский актер Jason Momoa вместе с британской компанией Electrogenic реализовал серию необычных электромодов: гибридные Harley-Davidson 1920-х годов и полностью электрические Land Rover. Этот проект может изменить взгляд на сохранение классики и развитие электромобильности.Читать далее
-
13.07.2026, 11:38
Greatwork M8: электровелосипед с двумя моторами по 2000 Вт и запасом хода до 161 км
Электровелосипед Greatwork M8 выделяется двумя мощными моторами, высокой скоростью и большим запасом хода. Модель сертифицирована по UL 2849 и рассчитана на сложные маршруты, что делает ее актуальной для российских условий и любителей активных поездок.Читать далее
-
13.07.2026, 11:07
Airstream World Traveler 17RB: компактный автодом с кухней и спальней для двоих
Airstream World Traveler 17RB - свежий взгляд на доступные автодома: компактные размеры, скандинавский интерьер и продуманная автономность делают эту модель интересной для тех, кто только начинает знакомство с путешествиями на колесах. В чем ее преимущества и как она вписывается в современные тренды рынка - разбираемся в материале.Читать далее
-
13.07.2026, 08:17
BMW X5 нового поколения: почему внедорожные качества ушли на второй план
BMW официально подтвердила: свежий X5 теперь меньше подходит для сложного бездорожья. Модель сместила акцент на комфорт, вместимость и экономичность, что может удивить поклонников марки. Какие перемены ждут владельцев и почему это решение обсуждают эксперты - разбираемся подробно.Читать далее
-
13.07.2026, 07:55
Mercedes-AMG CLA 45: новые технологии и неожиданные решения в электромобиле
Mercedes-AMG CLA 45 удивил не только переходом на электротягу, но и набором функций, которые раньше казались фантастикой. В базовой версии появились активная аэродинамика, имитация работы бензинового мотора и даже вибрирующие кресла. Что это значит для водителей и какие возможности теперь доступны - разбираемся подробно.Читать далее
-
13.07.2026, 06:50
Winnebago Elora/Resa: самый компактный Class C с гаражом и гибкой планировкой
Winnebago представил Elora/Resa - самый маленький Class C длиной чуть более 6 метров с огромным багажным отсеком и гибкой трансформацией салона. Модель рассчитана на 4 человек и полностью работает на бензине. В чем ее главные преимущества и для кого она может стать оптимальным выбором - разбираемся в деталях.Читать далее
-
13.07.2026, 06:38
Gulfstream G800 впервые испытал 100% SAF: что показали реальные полеты
Испытания Gulfstream G800 на чистом SAF привлекли внимание к теме не только CO2, но и других выбросов. В условиях ужесточения экологических стандартов авиации результаты таких тестов могут повлиять на будущее отрасли и подход к разработке новых самолетов.Читать далее
Похожие материалы Фиат
-
13.07.2026, 13:58
Ford отзывает более 83 тысяч Transit и Tourneo из-за риска возгорания
Стартовал глобальный отзыв Ford Transit Custom и Tourneo Custom последних лет выпуска. Причина - выявленная угроза возгорания из-за дефекта топливной системы. Уже зафиксированы случаи повреждений, что подчеркивает актуальность проблемы. Какие модели попали под отзыв, что делать владельцам и почему ситуация требует особого внимания - разбираемся в деталях.Читать далее
-
13.07.2026, 13:34
Morgan и Pininfarina выпустят девять уникальных купе Midsummer для коллекционеров
Британский Morgan совместно с итальянским ателье Pininfarina готовит к выпуску лимитированную серию купе Midsummer. Всего будет построено девять автомобилей, каждый из которых создается по индивидуальному заказу. Эксперты отмечают, что проект подчеркивает новые тренды в сегменте эксклюзивных авто. Почему этот релиз вызвал ажиотаж среди коллекционеров - разбираемся в материале.Читать далее
-
13.07.2026, 13:23
Porsche завершает выпуск бензинового Macan: когда сойдет последний экземпляр
Porsche объявила о прекращении производства бензинового Macan после 12 лет на рынке. Последний кроссовер с ДВС будет выпущен летом 2026 года, а в Европе продажи уже остановлены из-за новых требований. Что это значит для поклонников марки и какие перемены ждут сегмент кроссоверов - разбираемся в деталях. Эксперты отмечают неожиданные тенденции спроса.Читать далее
-
13.07.2026, 12:24
Jason Momoa и Electrogenic создали уникальные гибридные Harley-Davidson и электрокемпер
Голливудский актер Jason Momoa вместе с британской компанией Electrogenic реализовал серию необычных электромодов: гибридные Harley-Davidson 1920-х годов и полностью электрические Land Rover. Этот проект может изменить взгляд на сохранение классики и развитие электромобильности.Читать далее
-
13.07.2026, 11:38
Greatwork M8: электровелосипед с двумя моторами по 2000 Вт и запасом хода до 161 км
Электровелосипед Greatwork M8 выделяется двумя мощными моторами, высокой скоростью и большим запасом хода. Модель сертифицирована по UL 2849 и рассчитана на сложные маршруты, что делает ее актуальной для российских условий и любителей активных поездок.Читать далее
-
13.07.2026, 11:07
Airstream World Traveler 17RB: компактный автодом с кухней и спальней для двоих
Airstream World Traveler 17RB - свежий взгляд на доступные автодома: компактные размеры, скандинавский интерьер и продуманная автономность делают эту модель интересной для тех, кто только начинает знакомство с путешествиями на колесах. В чем ее преимущества и как она вписывается в современные тренды рынка - разбираемся в материале.Читать далее
-
13.07.2026, 08:17
BMW X5 нового поколения: почему внедорожные качества ушли на второй план
BMW официально подтвердила: свежий X5 теперь меньше подходит для сложного бездорожья. Модель сместила акцент на комфорт, вместимость и экономичность, что может удивить поклонников марки. Какие перемены ждут владельцев и почему это решение обсуждают эксперты - разбираемся подробно.Читать далее
-
13.07.2026, 07:55
Mercedes-AMG CLA 45: новые технологии и неожиданные решения в электромобиле
Mercedes-AMG CLA 45 удивил не только переходом на электротягу, но и набором функций, которые раньше казались фантастикой. В базовой версии появились активная аэродинамика, имитация работы бензинового мотора и даже вибрирующие кресла. Что это значит для водителей и какие возможности теперь доступны - разбираемся подробно.Читать далее
-
13.07.2026, 06:50
Winnebago Elora/Resa: самый компактный Class C с гаражом и гибкой планировкой
Winnebago представил Elora/Resa - самый маленький Class C длиной чуть более 6 метров с огромным багажным отсеком и гибкой трансформацией салона. Модель рассчитана на 4 человек и полностью работает на бензине. В чем ее главные преимущества и для кого она может стать оптимальным выбором - разбираемся в деталях.Читать далее
-
13.07.2026, 06:38
Gulfstream G800 впервые испытал 100% SAF: что показали реальные полеты
Испытания Gulfstream G800 на чистом SAF привлекли внимание к теме не только CO2, но и других выбросов. В условиях ужесточения экологических стандартов авиации результаты таких тестов могут повлиять на будущее отрасли и подход к разработке новых самолетов.Читать далее