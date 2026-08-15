Квартира на колесах: В России продают автодом для семьи с 5 спальными местами — что скрыто внутри Adria Sonic Plus 700 SL

Adria Sonic Plus 700 SL: пять спальных мест, премиум-отделка и адаптация для России

На российском рынке домов на колесах появилась модель Adria Sonic Plus 700 SL, рассчитанная на пять спальных мест и оснащенная современными системами безопасности. Особое внимание уделено адаптации к климату и условиям эксплуатации в России, что актуально на фоне растущего интереса к автотуризму.

На российском рынке домов на колесах появилась модель Adria Sonic Plus 700 SL, рассчитанная на пять спальных мест и оснащенная современными системами безопасности. Особое внимание уделено адаптации к климату и условиям эксплуатации в России, что актуально на фоне растущего интереса к автотуризму.

Появление Adria Sonic Plus 700 SL на российском рынке домов на колесах отражает растущий спрос на комфортные и технологичные решения для автопутешествий. Эта комплексная модель рассчитана на пять спальных мест и сразу же представлена ​​продуманной эргономикой, премиальными материалами и современной безопасностью. В условиях, когда интерес к путешествиям по России только повышается, такие автодома становятся особенно актуальными.

В основе конструкции - технология GFK Comprex, обеспечивающая прочность и защиту кузова от внешних воздействий. Внешний вид демонстрирует фирменную переднюю маску, увеличенное панорамное окно, новые зеркала и удлиненную входную дверь. Модель построена на базе Fiat Ducato с дизельным двигателем объемом 2,2 литра (180 л.с.) и 9-ступенчатым автоматом. Передний привод и грамотная развесовка позволяют уверенно чувствовать себя как на трассе, так и на сложных участках дорог.

Фото: autoyahta.ru

В салоне предусмотрены четыре пассажирских места с ремнями безопасности и пять спальных мест — вариант для семейных поездок или поездок с друзьями. Интерьер выполнен в современном стиле с комбинированной отделкой, эффективным отоплением и системой AL-DE. Электрическая откидная кровать выдерживает до 200 кг. Кухонный блок оснащен трехконфорочной газовой плитой, холодильником на 137 литров с морозильной камерой, вытяжкой и вместительными баками для воды. Ванная комната оборудована отдельной душевой кабиной и биотуалетом на 20 литров.

Практичность проявляется и в багажном отделении: две дверцы, противоскользящее покрытие и максимальная нагрузка до 200 кг позволяют перевозить даже крупные вещи. Среди опций — адаптивный круиз-контроль, ассистент удержания полосы, система Traction Plus, подогрев лобового стекла и пола в зоне водителя, многофункциональное рулевое колесо. Светодиодное освещение, панорамный люк, розетка USB и напряжение 230/12 В, а также современная панель управления делают использование автодома максимально комфортным.

Габариты впечатляют: длина почти 7,5 метра, ширина 2,32 метра, высота 2,95 метра. Внутреннее пространство высотой 2,05 метра создает ощущение настоящей квартиры на колесах. Масса в снаряженном состоянии - 3189 кг, максимально допустимая - 3500 кг, которая позволяет управлять данным автодомом с обычными правами категории В.

Особое внимание уделено адаптации к условиям: усиленная теплоизоляция, надежная система отопления и продуманная эргономика делают модель актуальной для круглогодичного использования. На фоне растущей конкуренции в сегменте домов на колесах именно такие решения поднимают планку рынка и меня представляют о путешествиях на большие расстояния.