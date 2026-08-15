Квартира на колесах: В России продают автодом для семьи с 5 спальными местами — что скрыто внутри Adria Sonic Plus 700 SL

15 августа 2026, 04:02
Adria Sonic Plus 700 SL: пять спальных мест, премиум-отделка и адаптация для России
Adria Sonic Plus 700 SL: пять спальных мест, премиум-отделка и адаптация для России
На российском рынке домов на колесах появилась модель Adria Sonic Plus 700 SL, рассчитанная на пять спальных мест и оснащенная современными системами безопасности. Особое внимание уделено адаптации к климату и условиям эксплуатации в России, что актуально на фоне растущего интереса к автотуризму.
Появление Adria Sonic Plus 700 SL на российском рынке домов на колесах отражает растущий спрос на комфортные и технологичные решения для автопутешествий. Эта комплексная модель рассчитана на пять спальных мест и сразу же представлена продуманной эргономикой, премиальными материалами и современной безопасностью. В условиях, когда интерес к путешествиям по России только повышается, такие автодома становятся особенно актуальными.
В основе конструкции - технология GFK Comprex, обеспечивающая прочность и защиту кузова от внешних воздействий. Внешний вид демонстрирует фирменную переднюю маску, увеличенное панорамное окно, новые зеркала и удлиненную входную дверь. Модель построена на базе Fiat Ducato с дизельным двигателем объемом 2,2 литра (180 л.с.) и 9-ступенчатым автоматом. Передний привод и грамотная развесовка позволяют уверенно чувствовать себя как на трассе, так и на сложных участках дорог.
В салоне предусмотрены четыре пассажирских места с ремнями безопасности и пять спальных мест — вариант для семейных поездок или поездок с друзьями. Интерьер выполнен в современном стиле с комбинированной отделкой, эффективным отоплением и системой AL-DE. Электрическая откидная кровать выдерживает до 200 кг. Кухонный блок оснащен трехконфорочной газовой плитой, холодильником на 137 литров с морозильной камерой, вытяжкой и вместительными баками для воды. Ванная комната оборудована отдельной душевой кабиной и биотуалетом на 20 литров.
Практичность проявляется и в багажном отделении: две дверцы, противоскользящее покрытие и максимальная нагрузка до 200 кг позволяют перевозить даже крупные вещи. Среди опций — адаптивный круиз-контроль, ассистент удержания полосы, система Traction Plus, подогрев лобового стекла и пола в зоне водителя, многофункциональное рулевое колесо. Светодиодное освещение, панорамный люк, розетка USB и напряжение 230/12 В, а также современная панель управления делают использование автодома максимально комфортным.
Габариты впечатляют: длина почти 7,5 метра, ширина 2,32 метра, высота 2,95 метра. Внутреннее пространство высотой 2,05 метра создает ощущение настоящей квартиры на колесах. Масса в снаряженном состоянии - 3189 кг, максимально допустимая - 3500 кг, которая позволяет управлять данным автодомом с обычными правами категории В.
Особое внимание уделено адаптации к условиям: усиленная теплоизоляция, надежная система отопления и продуманная эргономика делают модель актуальной для круглогодичного использования. На фоне растущей конкуренции в сегменте домов на колесах именно такие решения поднимают планку рынка и меня представляют о путешествиях на большие расстояния.
Похожие материалы Фиат
-
15.08.2026, 14:09
Красный двухэтажный автобус Лондона: история, конструкция и современные аналоги
Легендарный лондонский рутмастер - не просто транспорт, а часть городской культуры и узнаваемый символ столицы Великобритании. В материале - ключевые факты о его появлении, особенностях конструкции и причинах, по которым классические даблдекеры уступили место новым моделям.Читать далее
-
15.08.2026, 13:30
Lada Iskra: первые проблемы эксплуатации и неожиданные решения дилеров
Весной в гараже владельца появилась Lada Iskra, и уже на старте эксплуатации всплыли нюансы, которых от новой модели мало кто ожидал. Специалист рассказал, с какими сложностями пришлось столкнуться, что удалось исправить быстро, а что пока требует доработки со стороны производителя. Читать далее
-
15.08.2026, 13:22
Haval H9: новые цифровые сервисы и голосовое управление за доплату
В России для Haval H9 2024 теперь доступны современные цифровые опции, ранее встречавшиеся только в рестайлинговых версиях. Мало кто знает, что за внедрение этих функций придется доплатить, а их возможности могут изменить привычный опыт эксплуатации. Какие сервисы вошли в пакет, что они дают и почему это важно именно сейчас - разбираемся подробно.Читать далее
-
15.08.2026, 13:15
Восьмерка главных премьер автосалона в Чэнду: новые гибриды и электрокары
Крупнейший автосалон Китая стартует в Чэнду, где соберутся более 120 брендов и 1600 моделей. В этом году акцент на гибридные и электрические новинки, которые могут изменить расстановку сил на рынке. Какие автомобили удивят россиян и что стоит знать о новых технологиях - разбираемся подробно. Читать далее
-
15.08.2026, 11:31
Klein Vision готовит AirCar 2 к запуску: трансформация авто в самолет за 2 минуты
AirCar 2 от Klein Vision способен за считанные минуты превращаться из автомобиля в самолет, что может изменить подход к личной мобильности. Сейчас проект выходит на этап сертификации и подготовки к производству, что особенно актуально на фоне растущего интереса к инновационным транспортным решениям.Читать далее
-
15.08.2026, 11:00
Traverse: дом на колесах с тремя комнатами и уровнем комфорта городской квартиры
Traverse - это дом на колесах площадью 32,5 кв. м с тремя отдельными комнатами и продуманной планировкой. Модель сочетает комфорт, функциональность и доступную цену, что делает ее актуальной для тех, кто ищет альтернативу традиционному жилью и не готов жертвовать уютом ради мобильности.Читать далее
-
15.08.2026, 09:34
Вездеход-амфибия «Тайфун-1650»: российская разработка для сложных условий
В России появился новый вездеход-амфибия «Тайфун-1650». Модель создана для преодоления сложных маршрутов и водных преград, что особенно актуально для российских регионов с труднопроходимой местностью. Эксперты отмечают уникальные особенности машины и ее потенциал на рынке.Читать далее
-
15.08.2026, 08:33
GAC Yue 7: крупный гибридный внедорожник с запасом хода до 188 км выходит в Китае
GAC Yue 7 - это новый крупный SUV с подключаемым гибридом, который обещает до 536 л.с. мощности и рекордный запас хода на электротяге. Модель выходит на рынок Китая в 2026 году и уже вызывает интерес благодаря сочетанию технологий и внедорожных возможностей.Читать далее
-
15.08.2026, 08:03
Hymer Grand Canyon S 600 Crossover и ML-T 570 Crossover: обновление с акцентом на автономность и внедорожные возможности
Обновленные кемперы Hymer Grand Canyon S 600 Crossover и ML-T 570 Crossover получили элементы дизайна от флагманского Venture S, сохранили полный привод и расширили возможности автономного проживания. Это решение может изменить подход к автопутешествиям в России.Читать далее
-
15.08.2026, 07:00
JAWA 300 FORTY TWO: классика с инжектором и шестиступкой для российских дорог
JAWA 300 FORTY TWO сочетает классический стиль с современными технологиями: инжектор, шестиступенчатая коробка и дисковые тормоза на обоих колесах. На фоне роста интереса к ретро-мотоциклам, эта модель выделяется практичностью и узнаваемым дизайном.Читать далее
Похожие материалы Фиат
-
15.08.2026, 14:09
Красный двухэтажный автобус Лондона: история, конструкция и современные аналоги
Легендарный лондонский рутмастер - не просто транспорт, а часть городской культуры и узнаваемый символ столицы Великобритании. В материале - ключевые факты о его появлении, особенностях конструкции и причинах, по которым классические даблдекеры уступили место новым моделям.Читать далее
-
15.08.2026, 13:30
Lada Iskra: первые проблемы эксплуатации и неожиданные решения дилеров
Весной в гараже владельца появилась Lada Iskra, и уже на старте эксплуатации всплыли нюансы, которых от новой модели мало кто ожидал. Специалист рассказал, с какими сложностями пришлось столкнуться, что удалось исправить быстро, а что пока требует доработки со стороны производителя. Читать далее
-
15.08.2026, 13:22
Haval H9: новые цифровые сервисы и голосовое управление за доплату
В России для Haval H9 2024 теперь доступны современные цифровые опции, ранее встречавшиеся только в рестайлинговых версиях. Мало кто знает, что за внедрение этих функций придется доплатить, а их возможности могут изменить привычный опыт эксплуатации. Какие сервисы вошли в пакет, что они дают и почему это важно именно сейчас - разбираемся подробно.Читать далее
-
15.08.2026, 13:15
Восьмерка главных премьер автосалона в Чэнду: новые гибриды и электрокары
Крупнейший автосалон Китая стартует в Чэнду, где соберутся более 120 брендов и 1600 моделей. В этом году акцент на гибридные и электрические новинки, которые могут изменить расстановку сил на рынке. Какие автомобили удивят россиян и что стоит знать о новых технологиях - разбираемся подробно. Читать далее
-
15.08.2026, 11:31
Klein Vision готовит AirCar 2 к запуску: трансформация авто в самолет за 2 минуты
AirCar 2 от Klein Vision способен за считанные минуты превращаться из автомобиля в самолет, что может изменить подход к личной мобильности. Сейчас проект выходит на этап сертификации и подготовки к производству, что особенно актуально на фоне растущего интереса к инновационным транспортным решениям.Читать далее
-
15.08.2026, 11:00
Traverse: дом на колесах с тремя комнатами и уровнем комфорта городской квартиры
Traverse - это дом на колесах площадью 32,5 кв. м с тремя отдельными комнатами и продуманной планировкой. Модель сочетает комфорт, функциональность и доступную цену, что делает ее актуальной для тех, кто ищет альтернативу традиционному жилью и не готов жертвовать уютом ради мобильности.Читать далее
-
15.08.2026, 09:34
Вездеход-амфибия «Тайфун-1650»: российская разработка для сложных условий
В России появился новый вездеход-амфибия «Тайфун-1650». Модель создана для преодоления сложных маршрутов и водных преград, что особенно актуально для российских регионов с труднопроходимой местностью. Эксперты отмечают уникальные особенности машины и ее потенциал на рынке.Читать далее
-
15.08.2026, 08:33
GAC Yue 7: крупный гибридный внедорожник с запасом хода до 188 км выходит в Китае
GAC Yue 7 - это новый крупный SUV с подключаемым гибридом, который обещает до 536 л.с. мощности и рекордный запас хода на электротяге. Модель выходит на рынок Китая в 2026 году и уже вызывает интерес благодаря сочетанию технологий и внедорожных возможностей.Читать далее
-
15.08.2026, 08:03
Hymer Grand Canyon S 600 Crossover и ML-T 570 Crossover: обновление с акцентом на автономность и внедорожные возможности
Обновленные кемперы Hymer Grand Canyon S 600 Crossover и ML-T 570 Crossover получили элементы дизайна от флагманского Venture S, сохранили полный привод и расширили возможности автономного проживания. Это решение может изменить подход к автопутешествиям в России.Читать далее
-
15.08.2026, 07:00
JAWA 300 FORTY TWO: классика с инжектором и шестиступкой для российских дорог
JAWA 300 FORTY TWO сочетает классический стиль с современными технологиями: инжектор, шестиступенчатая коробка и дисковые тормоза на обоих колесах. На фоне роста интереса к ретро-мотоциклам, эта модель выделяется практичностью и узнаваемым дизайном.Читать далее