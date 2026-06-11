Квартира на колесах: В России можно купить автодом для семьи с 5 спальными местами — что скрыто внутри Adria Sonic Plus 700 SL

11 июня 2026, 19:16
Adria Sonic Plus 700 SL: пять спальных мест, премиум-отделка и новые опции для России
Adria Sonic Plus 700 SL: пять спальных мест, премиум-отделка и новые опции для России
В России появился новый автодом Adria Sonic Plus 700 SL: пять спальных мест, продуманная эргономика, премиальная отделка и современные системы безопасности. Модель 2025 года задает новые стандарты для путешествий на колесах и отвечает растущему спросу на мобильный комфорт.
Российский рынок автодомов пополнился заметной новинкой: интегрированный автодом Adria Sonic Plus 700 SL 2025 года теперь доступен для покупки. В условиях растущего интереса к мобильным путешествиям и повышенных требований к обеспечению комфорта эта модель из Словении сразу привлекла внимание тех, кто не готов идти на компромисс в отношении удобства и безопасности.
В основе конструкции — технология GFK Comprex, обеспечивающая прочность и надежную защиту кузова от внешних воздействий. Производитель сделал акцент на деталях: фирменная передняя маска, увеличенное панорамное окно, новые зеркала и удлиненная входная дверь заметно упрощают обслуживание и делают поездки более приятными даже на дальних расстояниях.
Adria Sonic Plus 700 SL построен на базе Fiat Ducato с дизельным двигателем 2,2 литра (180 л.с.) и 9-ступенчатым автоматом. Передний привод и продуманная развесовка позволяют уверенно чувствовать себя как на трассе, так и на сложных участках. Автодом рассчитан на четырех пассажиров с ремнями безопасности, спальных мест — пять, что делает его подходящим для семейных поездок или путешествий с друзьями.
Внутри — современный интерьер с комбинированной отделкой, эффективным обогревом и системой AL-DE. Электрическая откидная кровать выдерживает до 200 кг, два раздельных спальных места можно объединить в одно большое. Кухонный блок оснащен трехконфорочной газовой плитой, холодильником на 137 литров с морозильной камерой, вытяжкой и вместительными баками для воды. Ванная комната с отдельной душевой кабиной и биотуалетом на 20 литров позволяет не зависеть от инфраструктуры кемпинга.
Практичность реализована и в багажном отделении: две дверцы, противоскользящее покрытие и максимальная нагрузка до 200 кг позволяют брать с собой даже крупногабаритные вещи. Среди опций — адаптивный круиз-контроль, ассистент удержания полосы, система Traction Plus, подогрев лобового стекла и пола в зоне водителя, многофункциональное рулевое колесо. Светодиодное освещение, панорамный люк, розетки USB и на 230/12 Вольт, а также современная панель управления делают использование автодома максимально простым и удобным.
Габариты впечатляют: длина почти 7,5 метра, ширина 2,32 метра, высота 2,95 метра. Внутреннее пространство высотой 2,05 метра создает ощущение настоящей квартиры на колесах. При этом масса в снаряженном состоянии — 3189 кг, а максимально допустимая — 3500 кг, что позволяет управлять этим автодомом с обычными правами категории В.
Adria Sonic Plus 700 SL — не просто транспорт, а полноценный дом для тех, кто ценит свободу передвижения и не готов жертвовать привычным уровнем комфорта даже вдали от цивилизации. Важно отметить, что модель адаптирована под российские условия: усиленная теплоизоляция, надежная система отопления и продуманная эргономика делают ее актуальной для круглогодичного использования. В сегменте «домов на колесах» растет конкуренция, но именно такие важные решения позволяют поднять новую планку для рынка и изменить представление о путешествиях на большие расстояния.
Интерес к комфорту в путешествиях растет не только на земле, но и в воздухе: современность меняет транспортную сферу и развитие авиационного сектора, где, например Boeing Dreamliner B787 Dreamjet устанавливает новые стандарты для дальних перелетов .
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