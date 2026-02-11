Чем отличается автодом Adria Twin 640 SHX и почему его выбирают для путешествий и каждодневных маршрутов

11 февраля 2026, 20:11
Adria Twin 640 SHX: универсальный автодом на базе Fiat Ducato для дальних поездок
Adria Twin 640 SHX на платформе Fiat Ducato сочетает в себе комфорт и практичность для путешествий и повседневных поездок. Модель выделяется двумя полноценными кроватями в задней части и рассчитана на четверых. В чем еще ее преимущества - разбираемся в деталях.
Автодом Adria Twin 640 SHX на базе Fiat Ducato - это не просто очередной дом на колесах, а продуманное решение для тех, кто ценит мобильность и комфорт в любых условиях. В последние годы спрос на подобные автомобили заметно вырос: россияне все чаще выбирают поездки на автодомах, чтобы экономить на гостиницах и расписаниях. Но что делает именно эту модель такой востребованной?
Главная особенность Adria Twin 640 SHX - две двуспальные кровати, расположенные в задней части салона. Это редкость для кастенвагенов, где обычно встречается подъемная крыша или трансформируемые диваны. Здесь же производитель сделал удобную конструкцию: если верхняя кровать не нужна, ее можно поднять, освободив место для багажа или отдыха. Такой подход позволяет использовать автодом как для семейных, так и для рабочих поездок, когда требуется больше места для оборудования или вещей.
Внутреннее пространство организовано максимально разумно. Кухонный модуль оснащен двухконфорочной газовой плитой, вместительным холодильником с морозильной плитой и столешницей из нержавеющей стали. Для автономности предусмотрены большие баки для чистой и серой воды, а также бойлер на 10 литров. Санузел с душем и биотуалетом позволяет не зависеть от кемпингов и придорожных сервисов. В салоне установлены светодиодные светильники, розетки на 230 и 12 вольт, а также телевизор со спутниковой антенной — все для того, чтобы даже в дороге не ощущать себя отвлеченным от привычного комфорта.
Техническая часть тоже требует внимания. Автодом построен на шасси Fiat Ducato с дизельным двигателем объемом 2,3 литра и мощностью 150 л.с. Коробка передач - роботизированная, привод передний. Это обеспечивает хорошую управляемость и экономичность на трассе. Водителю и пассажирам доступны современные системы безопасности: ABS, EBD, подушки безопасности, противотуманные фары. Для удобства предусмотрены электрические стеклоподъемники, регулируемые сиденья с подлокотниками и поворотным механизмом, а также бортовой компьютер.
Отдельно стоит отметить систему отопления Truma Combi 4, работающую на газу. Она не только поддерживает комфортную температуру в салоне, но и обеспечивает горячую воду для душа и кухни. Два газовых баллона по 27 литров позволяют не думать о заправке. В багажном отделении - распашные двери и полезная загрузка до 403 кг, что особенно важно для дальних поездок с большим количеством вещей.
Габариты Adria Twin 640 SHX позволяют уверенно чувствовать себя как на трассе, так и в сложных условиях: длина 6,4 метра, ширина 2,3 метра, высота до 2,9 метра. Внутренняя высота салона - 2,11 метра, что создает ощущение простора даже самым высоким пассажирам. Максимально допустимая масса - 3,5 тонны, буксировать можно прицеп весом до 2 тонн.
В комплектацию модели входит все необходимое для автономной жизни: салонный аккумулятор на 100 Ач, электрическая ступенька на входе, двойной пол в гостиной, затемненные окна и шторки-гармошки для кабины. Для вентиляции и естественного освещения в крыше предусмотрены люки, а наружный фонарь позволяет проводить вечерние сборы или отдых на природе.
Adria Twin 640 SHX - это не просто средство передвижения, а полноценный дом на колесах, который можно использовать круглый год. Универсальность, продуманная эргономика и богатая комплектация делают его идеальным выбором для тех, кто ценит свободу передвижения и не готов жертвовать комфортом даже вдали от цивилизации. Модель 2013 года выпуска, произведенная в Словении, до сих пор остается актуальной на рынке автодомов с пробегом и обеспечивает стабильный спрос среди российских автолюбителей.
