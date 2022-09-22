Адский пожар поглотил мост после ДТП (видео)

27.09.2022, 17:00

Может ли сотрудник ГИБДД вручить повестку в военкомат: мнение юриста

В соцсетях стали появляться сообщения, что сотрудники ДПС будут останавливать на дорогах мужчин-водителей и вручать им повестку в военкомат. В МВД подобные слухи опровергли, а юристы рассказали, насколько законно такое мероприятие.Читать далее