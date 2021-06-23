Адвокат Ефремова назвал фейком информацию об алкоголизме подзащитного и пригрозил журналистам судом
Напомним, ранее сегодня стало известно, что Михаил Ефремов направил в судебную коллегию кассационную жалобу и попросил смягчить наказание. В настоящее время он находится в колонии общего режима в Белгородской области, которую журналисты окрестили «звездной». Ранее здесь отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Петр Хархорин считается лучшим адвокатом страны по делам о ДТП. Именно его прочили в защитники Ефремову с самого начала процесса, пишет lenta.ru. В 1993 году Хархорин сумел добиться условного срока для подзащитного, сбившего насмерть инспектора ГАИ. Адвокат доказал, что патрульная служба сама спровоцировала наезд.
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