АЕБ назначила нового главу Комитета коммерческого транспорта
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С 2007 года г-н Андерссон занимает различные руководящие должности на предприятиях автомобильной индустрии в России. Свою карьеру он начал в качестве управляющего директора Volvo Financial Services, затем был назначен генеральным директором Volvo Trucks Russia, и с 2016 года исполняет обязанности генерального директора «МАН Трак энд Бас РУС».
В качестве председателя топ-менеджер намерен улучшить структуру и разработку собственного устава Комитета, возобновить обмен статистическими данными по результатам продаж и позиционировать Комитет как источник экспертных знаний на рынке коммерческих транспортных средств России. Он также возьмет на себя активную роль в обсуждении позиции Комитета по актуальным проблемам регулирования с представителями государственных и коммерческих организаций на отраслевых мероприятиях.
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) – основное представительство иностранных инвесторов в России. Организация включает в себя 65 комитетов, подкомитетов и рабочих групп, которые занимаются лоббированием вопросов в различных областях бизнеса, включая энергетику, таможенную и транспортную сферы, сельское хозяйство, авиаперевозки, производство грузовых и легковых автомобилей, законодательство, налогообложение, банковский сектор, недвижимость, производство средств защиты растений и многие другие.
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