3 июля 2019, 12:25

АЕБ назначила нового главу Комитета коммерческого транспорта

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Питер Андерссон, генеральный директор «МАН Трак энд Бас РУС» стал председателем Комитета коммерческого транспорта в правлении Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ). Независимая организация объединяет более 500 компаний в России.

С 2007 года г-н Андерссон занимает различные руководящие должности на предприятиях автомобильной индустрии в России. Свою карьеру он начал в качестве управляющего директора Volvo Financial Services, затем был назначен генеральным директором Volvo Trucks Russia, и с 2016 года исполняет обязанности генерального директора «МАН Трак энд Бас РУС».

В качестве председателя топ-менеджер намерен улучшить структуру и разработку собственного устава Комитета, возобновить обмен статистическими данными по результатам продаж и позиционировать Комитет как источник экспертных знаний на рынке коммерческих транспортных средств России.  Он также возьмет на себя активную роль в обсуждении позиции Комитета по актуальным проблемам регулирования с представителями государственных и коммерческих организаций на отраслевых мероприятиях.

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) – основное представительство иностранных инвесторов в России. Организация включает в себя 65 комитетов, подкомитетов и рабочих групп, которые занимаются лоббированием вопросов в различных областях бизнеса, включая энергетику, таможенную и транспортную сферы, сельское хозяйство, авиаперевозки, производство грузовых и легковых автомобилей, законодательство, налогообложение, банковский сектор, недвижимость, производство средств защиты растений и многие другие.


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АЕБ назначила нового главу Комитета коммерческого транспорта
С 2007 года г-н Андерссон занимает различные руководящие должности на предприятиях автомобильной индустрии в России. Свою карьеру он начал в качестве управляющего директора Volvo Financial Services, затем был назначен генеральным директором Volvo Trucks Russia, и с 2016 года исполняет обязанности генерального директора «МАН Трак энд Бас РУС». В качестве председателя топ-менеджер намерен улучшить структуру и разработку собственного устава Комитета, возобновить обмен статистическими данными по результатам продаж и позиционировать Комитет как источник экспертных знаний на рынке коммерческих транспортных средств России.  Он также возьмет на себя активную роль в обсуждении позиции Комитета по актуальным проблемам регулирования с представителями государственных и коммерческих организаций на отраслевых мероприятиях. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) – основное представительство иностранных инвесторов в России. Организация включает в себя 65 комитетов, подкомитетов и рабочих групп, которые занимаются лоббированием вопросов в различных областях бизнеса, включая энергетику, таможенную и транспортную сферы, сельское хозяйство, авиаперевозки, производство грузовых и легковых автомобилей, законодательство, налогообложение, банковский сектор, недвижимость, производство средств защиты растений и многие другие.
2019-07-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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