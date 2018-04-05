5 апреля 2018, 15:03
АЕБ прогнозирует 10-процентный рост российского авторынка в 2018 году
Эксперты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) озвучили первый официальный прогноз на 2018 год для российского автомобильного рынка. По их мнению, объем продаж вырастет до 1,75 млн автомобилей и примерно на 10% будет выше показателей прошлого года.
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На днях российское правительство, наконец, опубликовало конкретные сведения по программам гос.поддержки. В 2018 году из Резервного фонда выделят 10 млрд рублей, которые пойдут на льготный лизинг, автокредитование и компенсацию транспортных расходов дальневосточных автопредприятий.
По итогам марта, в России было реализовано 157 279 новых автомобилей. Это почти на 14% больше, чем в марте 2017-го. Первое место по объему продаж, по традиции занимает АвтоВАЗ. Дилеры реализовали в марте 30 708 автомобилей (+22% по сравнению с мартом 2017 года). На втором месте – Kia (19 096 автомобилей и +31%), на третьем Hyundai (16 705 машин, +18%). Хороший рост демонстрируют Renault (14 047 машин, +25%), Volkswagen (8 631 машин, +24%), Skoda (6 483 машин, +34%) и Ford (5202 шт., +25%).
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Март, в котором уверенным темпом продолжился рост рынка, стал 12 месяцем в периоде непрерывного восстановления. Участники рынка согласны, что дальнейший рост — наиболее вероятный сценарий на 2018 год. Прогноз членов АЕБ — улучшение общих продаж примерно на 10% по сравнению с 2017 годом до уровня 1,75 млн. штук
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Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ
Но абсолютным лидером по росту стала марка Mitsubishi. Новых владельцев нашли 5 227 автомобиля, что в 3,1 раза больше, чем в марте 2017 года. Основная доля продаж пришлась на кроссоверы Outlander. В марте дилеры Mitsubishi предложили покупателям две новые бюджетные переднеприводные версии: Invite 2WD (от 1 579 990 рублей) и Intense+ 2WD (от 1 699 990 рублей).
Всего же за первый квартал нынешнего года автопроизводителям удалось продать в России 392 920 автомобилей (+21,7%).
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Ну может гибрид имеет смысл, я тоже из Питера - ни одной не видел
Автомобиль-легенда! В 60-70-е на нем весь СССР ездил, да и сейчас еще такие найдутся. При должном уходе этот монстр может служить вечно, а по проходимости лучше всего, что когда-либо создавалось. Разве что танк проходимее, но тому вообще все равно. Из минусов можно назвать полное отсутствие какого-либо ...
Лучше это сделать на Джип Сервис. На джипах все туда ездят на сервис и диагност там классный. А желание ваше правильное. Из США все машины приходят битые и с огромным пробегом. А если нормальные , то и покупать не захотите, цена будет заоблачно
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