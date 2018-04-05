5 апреля 2018, 15:03

АЕБ прогнозирует 10-процентный рост российского авторынка в 2018 году

Эксперты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) озвучили первый официальный прогноз на 2018 год для российского автомобильного рынка. По их мнению, объем продаж вырастет до 1,75 млн автомобилей и примерно на 10% будет выше показателей прошлого года.
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Раньше прогноз АЕБ для России был готов уже в январе. В этом году Ассоциация воздерживалась от официальных заявлений в связи с отсутствием информации о программах и объемах государственной поддержки рынка. Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер называл лишь приблизительные цифры. По его мнению, российский автомобильный рынок ожидал рост в объеме 5 – 10 процентов в сравнении с 2017 годом.

На днях российское правительство, наконец, опубликовало конкретные сведения по программам гос.поддержки. В 2018 году из Резервного фонда выделят 10 млрд рублей, которые пойдут на льготный лизинг, автокредитование и компенсацию транспортных расходов дальневосточных автопредприятий.

По итогам марта, в России было реализовано 157 279 новых автомобилей. Это почти на 14% больше, чем в марте 2017-го. Первое место по объему продаж, по традиции занимает АвтоВАЗ. Дилеры реализовали в марте 30 708 автомобилей (+22% по сравнению с мартом 2017 года). На втором месте – Kia (19 096 автомобилей и +31%), на третьем Hyundai (16 705 машин, +18%). Хороший рост демонстрируют Renault (14 047 машин, +25%), Volkswagen (8 631 машин, +24%), Skoda (6 483 машин, +34%) и Ford (5202 шт., +25%). 
 
Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ « Март, в котором уверенным темпом продолжился рост рынка, стал 12 месяцем в периоде непрерывного восстановления. Участники рынка согласны, что дальнейший рост — наиболее вероятный сценарий на 2018 год. Прогноз членов АЕБ — улучшение общих продаж примерно на 10% по сравнению с 2017 годом до уровня 1,75 млн. штук »
Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ
 

Но абсолютным лидером по росту стала марка Mitsubishi. Новых владельцев нашли 5 227 автомобиля, что в 3,1 раза больше, чем в марте 2017 года. Основная доля продаж пришлась на кроссоверы Outlander. В марте дилеры Mitsubishi предложили покупателям две новые бюджетные переднеприводные версии: Invite 2WD (от 1 579 990 рублей) и Intense+ 2WD (от 1 699 990 рублей).

Всего же за первый квартал нынешнего года автопроизводителям удалось продать в России 392 920 автомобилей (+21,7%).


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АЕБ прогнозирует 10-процентный рост российского авторынка в 2018 году
{{material_122973}}Раньше прогноз АЕБ для России был готов уже в январе. В этом году Ассоциация воздерживалась от официальных заявлений в связи с отсутствием информации о программах и объемах государственной поддержки рынка. Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер называл лишь приблизительные цифры. По его мнению, российский автомобильный рынок ожидал рост в объеме 5 – 10 процентов в сравнении с 2017 годом.На днях российское правительство, наконец, опубликовало конкретные сведения по программам гос.поддержки. В 2018 году из Резервного фонда выделят 10 млрд рублей, которые пойдут на льготный лизинг, автокредитование и компенсацию транспортных расходов дальневосточных автопредприятий.По итогам марта, в России было реализовано 157 279 новых автомобилей. Это почти на 14% больше, чем в марте 2017-го. Первое место по объему продаж, по традиции занимает АвтоВАЗ. Дилеры реализовали в марте 30 708 автомобилей (+22% по сравнению с мартом 2017 года). На втором месте – Kia (19 096 автомобилей и +31%), на третьем Hyundai (16 705 машин, +18%). Хороший рост демонстрируют Renault (14 047 машин, +25%), Volkswagen (8 631 машин, +24%), Skoda (6 483 машин, +34%) и Ford (5202 шт., +25%).  {{person_63_Март, в котором уверенным темпом продолжился рост рынка, стал 12 месяцем в периоде непрерывного восстановления. Участники рынка согласны, что дальнейший рост — наиболее вероятный сценарий на 2018 год. Прогноз членов АЕБ — улучшение общих продаж примерно на 10% по сравнению с 2017 годом до уровня 1,75 млн. штук}} Но абсолютным лидером по росту стала марка Mitsubishi. Новых владельцев нашли 5 227 автомобиля, что в 3,1 раза больше, чем в марте 2017 года. Основная доля продаж пришлась на кроссоверы Outlander. В марте дилеры Mitsubishi предложили покупателям две новые бюджетные переднеприводные версии: Invite 2WD (от 1 579 990 рублей) и Intense+ 2WD (от 1 699 990 рублей).Всего же за первый квартал нынешнего года автопроизводителям удалось продать в России 392 920 автомобилей (+21,7%).
2018-04-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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