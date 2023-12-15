Аэрофлот отменил прямые зимние перелеты в Дубай за неделю до начала
Аэрофлот уведомил своих агентов, что пассажиры с авиабилетами SU/555, включающими рейсы SU между Дубаем (DWC) и Москвой, Екатеринбургом, Казанью, Новосибирском, могут переоформить авиабилет «на тот же маршрут на ближайшие доступные рейсы под кодом SU со стыковкой в Москве (SVO) или Санкт-Петербурге (LED) в пределах +/- 3 дня от первоначального времени вылета, указанного в билете, с сохранением количества дней пребывания». Также можно будет оформить вынужденный возврат авиабилетов по месту приобретения.
Ранее, в середине лета 2023 года лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэропорт», расширил региональную программу полетов в ОАЭ и Армению. Самолеты с 4 октября начали перевозить пассажиров из Махачкалы в Дубай, а с 29 октября из Сочи в Армению.
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15.12.2023, 11:38
Появилось видео ДТП: в Петербурге внедорожник влетел в остановку с людьми
Вечером в четверг, 14 декабря в Красносельском районе Петербурга произошло серьезное ДТП. Китайский внедорожник Great Wall не спеша поворачивал направо, но у остановки попал на чистый лед, машину понесли прямо на людей.Читать далее
-
15.12.2023, 08:42
Кто-то готов заплатить 600 млн рублей за красивый номер
В некоторых странах красивый автомобильный номер может стать неплохой инвестицией. Цены редких регистрационных табличек достигают миллионов долларов. Красивый номер, состоящий всего из трех букв, готовится установить новый рекорд.Читать далее
-
15.12.2023, 07:51
Bentley выпускает специальную черную версию, но это не то, что вы думаете
Компания Bentley Bentayga анонсировала новинку под названием Black Edition. Можно было подумать, что особую черную версию подготовили для кроссовера Bentayga или стильного кабриолета Continental GT, но это нечто совсем иное и не предназначено для продажи.Читать далее
-
15.12.2023, 07:27
На Сахалине врачи скорой помощи приняли роды во время ДТП
Врачам скорой помощи нередко приходится работать в самых экстремальных условиях. В Южно-Сахалинске бригада везла пациентку в перинатальный центр и попала в аварию. В этот момент у женщины начались роды.Читать далее
-
15.12.2023, 07:06
Метель и массовая авария полностью парализовали движение по М-4 «Дон» (видео)
В ночь на пятницу, 15 декабря, гигантская пробка растянулась на трассе М-4 «Дон» в Тульской области. Из-за массового ДТП машины остановились. Их заметает снегом.Читать далее
-
14.12.2023, 17:41
Суд лишил прав водителя всего за одну букву в госномере
В августе 2023 года в городе Набережные Челны сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, номера которого показались им подозрительными. И не зря. Водитель решил пойти на маленькую хитрость, а в результате лишился прав на 8 месяцев.Читать далее
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