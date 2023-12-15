Аэрофлот отменил прямые зимние перелеты в Дубай за неделю до начала

Ранее мы писали Восстановленный Ил-96 вновь поднялся в небо с пассажирами Специалисты Воронежского авиазавода восстановили 18-летний дальнемагистральный пассажирский самолет Ил-96-300 ... Читать далее

Аэрофлот без объяснения причин оставил на зиму жителей Татарстана, Урала и Сибири без прямых рейсов в Дубай. Зимняя полетная программа свернута до начала марта. Пассажиры, уже успевшие приобрести билеты на прямые рейсы, смогут переоформить их на ближайшие вылеты из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает abn.agency со ссылкой на пресс-службу авиакомпании. Именно из Пулково и Шереметьево пока сохраняются прямые рейсы в крупнейший аэропорт ОАЭ.

Аэрофлот уведомил своих агентов, что пассажиры с авиабилетами SU/555, включающими рейсы SU между Дубаем (DWC) и Москвой, Екатеринбургом, Казанью, Новосибирском, могут переоформить авиабилет «на тот же маршрут на ближайшие доступные рейсы под кодом SU со стыковкой в Москве (SVO) или Санкт-Петербурге (LED) в пределах +/- 3 дня от первоначального времени вылета, указанного в билете, с сохранением количества дней пребывания». Также можно будет оформить вынужденный возврат авиабилетов по месту приобретения.

Ранее, в середине лета 2023 года лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэропорт», расширил региональную программу полетов в ОАЭ и Армению. Самолеты с 4 октября начали перевозить пассажиров из Махачкалы в Дубай, а с 29 октября из Сочи в Армению.

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