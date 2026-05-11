Почему новые ограничения на аккумуляторы в самолетах стали обязательными для всех

«Аэрофлот» ввел лимит на пауэрбанки и ужесточил правила перевозки

Пассажиров ждут новые правила перевозки техники. Изменения касаются пауэрбанков и батарей. Важно знать детали перед полетом. Узнайте, что изменилось для путешественников.

С 2026 года «Аэрофлот» обновил требования к перевозке внешних аккумуляторов на борту своих самолетов. Теперь каждому пассажиру разрешено брать с собой не более двух пауэрбанков, причем их можно разместить только в ручной клади, которая должна находиться под сиденьем впереди стоящего кресла или в специальном кармане. Использование этих устройств для зарядки гаджетов во время полета полностью запрещено на всех этапах - от руления до посадки, пишет 360.ru.

Причиной ужесточения стали новые международные стандарты безопасности, принятые IATA и ICAO. Такие меры были введены после серии инцидентов с возгоранием литий-ионных батарей на борту, что приводило к экстренным посадкам и возвратам самолетов. По статистике, только в 2024 году по всему миру фиксировалось до двух подобных случаев каждую неделю.

Теперь перевозить пауэрбанки и запасные батареи можно только в оригинальной упаковке с изолированными клеммами. Если емкость литий-ионной батареи превышает 100 ватт-часов или содержание лития больше двух граммов, потребуется отдельное согласование с авиакомпанией. Аккумуляторы, не соответствующие этим требованиям, перевозятся исключительно через грузовые терминалы аэропортов, так как считаются опасными.

Экипажи «Аэрофлота» прошли специальное обучение по ликвидации возгораний батарей, а все воздушные суда оснащены необходимым оборудованием для борьбы с такими инцидентами. Это позволяет быстро реагировать на возможные чрезвычайные ситуации прямо в салоне.

Эксперты отмечают, что новые правила стали обязательными для всех авиаперевозчиков после выхода обновленного технического регламента ICAO. Ранее каждая компания самостоятельно определяла порядок перевозки аккумуляторов, но теперь требования унифицированы. В частности, запрещено размещать ручную кладь с пауэрбанками на багажных полках, чтобы снизить риск распространения огня среди вещей других пассажиров.

Ограничения затронули не только внешние аккумуляторы, но и все электронные устройства с литиевыми батареями. Пассажирам рекомендуется заранее проверить характеристики своих гаджетов и убедиться, что они соответствуют новым стандартам. Все покупки в duty free не учитываются в общем весе ручной клади, однако устройства с батареями должны перевозиться согласно новым правилам.

Введение этих мер сравнивают с запретом на провоз жидкостей объемом более 100 миллилитров, который когда-то вызвал волну недовольства, но со временем стал привычным для всех путешественников. Теперь пассажирам предстоит привыкнуть и к новым ограничениям на перевозку аккумуляторов, чтобы обеспечить безопасность на борту.