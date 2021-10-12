12 октября 2021, 16:08
Аэропорт распродает автомобили с долгосрочной парковки (владельцы о них просто забыли)
Международный аэропорт Питтсбурга (США) решил избавиться от бесхозных автомобилей, простаивающих на парковке уже не первый год. Ключей и документов от них нет, поэтому невозможно определить ни пробег, ни техническое состояние.
Дарья Климова Фото: Joerpylauctions.com
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Фото: Joerpylauctions.com
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Фото: Joerpylauctions.com
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Фото: Joerpylauctions.com
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Фото: Joerpylauctions.com
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Фото: Joerpylauctions.com
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Фото: Joerpylauctions.com
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Фото: Joerpylauctions.com
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Фото: Joerpylauctions.com
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Помимо брошенных автомобилей администрация аэропорта распродает забытые пассажирами вещи: почти тысячу различных украшений, примерно пятьсот смартфонов и платшетов и даже голову аллигатора. Также на торги выставили списанную технику: мини-снегоуборщик, тяжелые тракторы и аэродромный пожарный автомобиль Oshkosh.
Упомянутые модели: Nissan Titan, Nissan Maxima, GMC Acadia, GMC Terrain, MINI Cooper S (от 1 499 000 Р), Chevrolet Impala, Chevrolet Trailblazer (от 2 049 000 Р), Pontiac G6, Toyota Sienna, BMW 5 (от 2 650 000 Р)
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