Аэротакси Hyundai S-A2 способно разогнаться до 190 км/ч

Ранее мы писали Hyundai показала летающую маршрутку и назвала сроки запуска На международном авиасалоне в Фарнборо компания Hyundai Motor Group представила прототип новейшего воздушного ... Читать далее

Самый первый прототип летающего автомобиля Hyundai S-A1 показали четыре года назад, на CES-2020. Сейчас корейцы привезли усовершенствованный концепт второго поколения Hyundai S-A2. Он оснащен восемью пропеллерами, которые позволяют развивать крейсерскую скорость 120 миль/час (190 км/ч) и подниматься на высоту более 450 метров. В салоне четыре пассажирских сидения, которые отделены от места пилота. Все они в целях безопасности изготовлены из энергопоглощающих материалов авиационного класса.

Серийный летающий автомобиль с вертикальным взлетом и посадкой по-прежнему планируют выпустить в 2028 году. На первом этапе он будет предназначен для коротких «поездок» в черте города: на расстояние от 40 до 65 километров. В Hyundai утверждают, что винты S-A2 будут генерировать шум на уровне 65 дБ при взлете и 45 дБ во время движения. Таким образом, по уровню шума летающий автомобиль сопоставим с посудомоечной машиной или обычным разговором в офисе.

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