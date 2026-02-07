На грани срыва: Что ждет автомобили Solaris после исчерпания комплектующих и как изменится рынок в 2026 году

АГР ищет новые пути для производства Solaris на бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке

Вопрос о будущем Solaris на заводе в Сестрорецке становится все острее: запасы деталей подходят к концу, а АГР рассматривает альтернативные сценарии. Решения, принятые сейчас, могут повлиять на весь сегмент доступных автомобилей.

Ситуация вокруг производства автомобилей Solaris на бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке становится одной из самых обсуждаемых тем в российском автопроме. Причина проста: судьба популярных моделей напрямую зависит от того, сможет ли группа AGR найти новые комплектующие и полностью изменить ситуацию. Для тысяч владельцев и крупных покупателей это не просто вопрос выбора – это вопрос стабильности на рынке.

Как стало известно, запасы машинокомплектов, оставшиеся после ухода корейской компании, практически исчерпаны. Еще в декабре 2025 года на складе осталось лишь небольшое количество деталей. Теперь перед АГР стоит задача: либо наладить поставки комплектующих из Китая и других стран, либо переориентировать производство на совершенно другие модели.

Вариант с закупкой деталей за рубежом выглядит логично, но связан с целыми рядом сложностей. Во-первых, экономическая выгода: если стоимость комплектующих окажется слишком высокой, конечная цена Solaris может выйти за пределы привычного для покупателей диапазона. Во-вторых, логистика и сроки поставок — любые задержки могут привести к простою завода.

Также производственные предприятия могут быть задействованы в производстве автомобилей суббрендов Chery — Jaecoo и Omoda. Подобный сценарий уже реализуется на других площадках АГР, где китайские модели представлены новыми брендами.

История завода и масштабы производства

Завод в Сестрорецке долгое время был одним из ключевых активов Hyundai в России. Здесь выпускались не только Solaris, но и Creta, а также Kia Rio. Возможности предприятия составляют более 200 тысяч автомобилей в год. После ухода корейской компании завод перешел под контроль АГР, сделка была заключена на символических условиях - всего за 10 тысяч рублей, но с опционом на обратный выкуп.

Согласно имеющимся данным, с февраля по декабрь 2024 года с конвейера сошло почти 22 тысячи автомобилей Solaris, большая часть из которых была реализована через дилерскую сеть. В 2025 году темпы производства снизились, к началу 2026 года на складах и в автосалонах осталось менее 20 тысяч машин, причем седанов HS практически не найти.

Эксперты отмечают, что изначально на складе после ухода Hyundai осталось достаточно комплектующих для сборки около 10 тысяч автомобилей. При надежных поставках дефицитных деталей из Китая и Казахстана этот объем мог бы увеличиться до 70 тысяч, но реализация такого сценария не нашла основу.

Возможности Solaris

Сегодня у АГР есть несколько вариантов развития событий. Первый - продолжить выпуск Solaris, закупку машинокомплектов производить через зарубежные площадки Hyundai. Однако для этого необходимо тщательно просчитать масштабный проект, чтобы не допустить резкого роста цен. Второй путь - начать производство китайских моделей под брендом Solaris или под новым логотипом, как это уже происходит с другими марками на российском рынке.

Эксперты рынка считают, что в случае перехода на китайскую платформу объемы производства могут снизиться, узнаваемость бренда Solaris - пострадать. Тем не менее, такой шаг позволит сохранить рабочие места и загрузить завод, что особенно важно в условиях нестабильной экономической ситуации.

Параллельно АГР готовится к запуску второй производственной площадки — бывшего завода General Motors в Шушарах. Здесь уже в начале 2026 года должен начаться выпуск автомобилей суббрендов Chery — Jaecoo (под именем Jeland) и Omoda. Это позволит компании диверсифицировать модельный ряд и снизить зависимость от одного бренда.

Рынок и перспективы

С момента перезапуска завода в 2024 году было собрано более 70 тысяч автомобилей Solaris. Однако спрос на эти машины остается высоким, дилеры планируют растягивать продажи на весь 2026 год. В то же время неопределенность с поставками комплектующих и возможный переход на новые модели создают риски для стабильности рынка.

В Калуге АГР уже реализует совместный проект с китайским партнером Defetoo, производство автомобилей Chery под брендом Tenet. Этот опыт можно использовать и на других площадках, если ситуация с Solaris не разрешится.

В целом, судьба Solaris на бывшем заводе Hyundai зависит от ряда факторов. Для российского автопрома это не просто вопрос, это показатель способности адаптироваться к новым условиям и сохранения конкурентоспособности на рынке.