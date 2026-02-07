На грани срыва: Что ждет автомобили Solaris после исчерпания комплектующих и как изменится рынок в 2026 году

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

7 февраля 2026, 07:45

АГР ищет новые пути для производства Solaris на бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке

АГР ищет новые пути для производства Solaris на бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке

На грани срыва: Что ждет автомобили Solaris после исчерпания комплектующих и как изменится рынок в 2026 году

АГР ищет новые пути для производства Solaris на бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке

Вопрос о будущем Solaris на заводе в Сестрорецке становится все острее: запасы деталей подходят к концу, а АГР рассматривает альтернативные сценарии. Решения, принятые сейчас, могут повлиять на весь сегмент доступных автомобилей.

Вопрос о будущем Solaris на заводе в Сестрорецке становится все острее: запасы деталей подходят к концу, а АГР рассматривает альтернативные сценарии. Решения, принятые сейчас, могут повлиять на весь сегмент доступных автомобилей.

Ситуация вокруг производства автомобилей Solaris на бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке становится одной из самых обсуждаемых тем в российском автопроме. Причина проста: судьба популярных моделей напрямую зависит от того, сможет ли группа AGR найти новые комплектующие и полностью изменить ситуацию. Для тысяч владельцев и крупных покупателей это не просто вопрос выбора – это вопрос стабильности на рынке.

Как стало известно, запасы машинокомплектов, оставшиеся после ухода корейской компании, практически исчерпаны. Еще в декабре 2025 года на складе осталось лишь небольшое количество деталей. Теперь перед АГР стоит задача: либо наладить поставки комплектующих из Китая и других стран, либо переориентировать производство на совершенно другие модели.

Вариант с закупкой деталей за рубежом выглядит логично, но связан с целыми рядом сложностей. Во-первых, экономическая выгода: если стоимость комплектующих окажется слишком высокой, конечная цена Solaris может выйти за пределы привычного для покупателей диапазона. Во-вторых, логистика и сроки поставок — любые задержки могут привести к простою завода.

Также производственные предприятия могут быть задействованы в производстве автомобилей суббрендов Chery — Jaecoo и Omoda. Подобный сценарий уже реализуется на других площадках АГР, где китайские модели представлены новыми брендами. 

История завода и масштабы производства

Завод в Сестрорецке долгое время был одним из ключевых активов Hyundai в России. Здесь выпускались не только Solaris, но и Creta, а также Kia Rio. Возможности предприятия составляют более 200 тысяч автомобилей в год. После ухода корейской компании завод перешел под контроль АГР, сделка была заключена на символических условиях - всего за 10 тысяч рублей, но с опционом на обратный выкуп.

Согласно имеющимся данным, с февраля по декабрь 2024 года с конвейера сошло почти 22 тысячи автомобилей Solaris, большая часть из которых была реализована через дилерскую сеть. В 2025 году темпы производства снизились, к началу 2026 года на складах и в автосалонах осталось менее 20 тысяч машин, причем седанов HS практически не найти.

Эксперты отмечают, что изначально на складе после ухода Hyundai осталось достаточно комплектующих для сборки около 10 тысяч автомобилей. При надежных поставках дефицитных деталей из Китая и Казахстана этот объем мог бы увеличиться до 70 тысяч, но реализация такого сценария не нашла основу.

Возможности Solaris

Сегодня у АГР есть несколько вариантов развития событий. Первый - продолжить выпуск Solaris, закупку машинокомплектов производить через зарубежные площадки Hyundai. Однако для этого необходимо тщательно просчитать масштабный проект, чтобы не допустить резкого роста цен. Второй путь - начать производство китайских моделей под брендом Solaris или под новым логотипом, как это уже происходит с другими марками на российском рынке.

Эксперты рынка считают, что в случае перехода на китайскую платформу объемы производства могут снизиться, узнаваемость бренда Solaris - пострадать. Тем не менее, такой шаг позволит сохранить рабочие места и загрузить завод, что особенно важно в условиях нестабильной экономической ситуации.

Параллельно АГР готовится к запуску второй производственной площадки — бывшего завода General Motors в Шушарах. Здесь уже в начале 2026 года должен начаться выпуск автомобилей суббрендов Chery — Jaecoo (под именем Jeland) и Omoda. Это позволит компании диверсифицировать модельный ряд и снизить зависимость от одного бренда.

Рынок и перспективы

С момента перезапуска завода в 2024 году было собрано более 70 тысяч автомобилей Solaris. Однако спрос на эти машины остается высоким, дилеры планируют растягивать продажи на весь 2026 год. В то же время неопределенность с поставками комплектующих и возможный переход на новые модели создают риски для стабильности рынка.

В Калуге АГР уже реализует совместный проект с китайским партнером Defetoo, производство автомобилей Chery под брендом Tenet. Этот опыт можно использовать и на других площадках, если ситуация с Solaris не разрешится.

В целом, судьба Solaris на бывшем заводе Hyundai зависит от ряда факторов. Для российского автопрома это не просто вопрос, это показатель способности адаптироваться к новым условиям и сохранения конкурентоспособности на рынке.

Упомянутые модели: Solaris HC, Solaris HS
Упомянутые марки: Solaris
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Солярис

Похожие материалы Солярис

Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
GAC S7 выходит на российский рынок: дата старта продаж и интересные особенности
Рейтинг кроссоверов 2026: какие модели лидируют в России и сколько они стоят
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сочи Иркутск Ставрополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться