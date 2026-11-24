Кемпер CV 560: компактный кузов, полноценный санузел и шасси Renault Master

Для модельного поколения 2027 года Ahorn Camp заявила CV 560 с пакетом безопасности в стандартном оснащении. У кемпера длиной 5,68 м есть двуспальная кровать и санузел с душем и туалетом. Дополнительное спальное место можно заказать отдельно.

Для модельного поколения 2027 года Ahorn Camp заявила CV 560 с пакетом безопасности в стандартном оснащении. У кемпера длиной 5,68 м есть двуспальная кровать и санузел с душем и туалетом. Дополнительное спальное место можно заказать отдельно.

Ahorn Camp расширяет коллекцию компактных кемперов и представляет CV 560 — модель длиной 568 см, рассчитанную на узкие улицы и горные перевалы. Премьера состоится на выставке CMT Stuttgart 2026. Новинка связана с расширением присутствия марки во Франции. По данным производителя, в компактном кузове размещены постоянная двуспальная кровать 190×134 см, кухня и отдельный санузел — сочетание, которое и определяет планировку.

Фото: ahorn-camp.de

Планировка и параметры

Кровать расположена в задней части салона, под ней оставлено место для багажа или спортивного снаряжения. Опционально доступно дополнительное спальное место 167×80 см, образуемое обеденной зоной. Предусмотрены два места для сна, число сидений достигает четырех. Ширина кемпера — 208 см, наружная высота — 260 см, внутренняя — 187 см; отделение под кроватью имеет размеры 135×83×61 см. Допустимая полная масса начинается с 3500 кг.

В жилой зоне установлены двухконфорочная плита с пьезоподжигом, мойка и компрессорный холодильник Dometic на 70 л с морозильными отделениями. Стол снимается, его поворотная дополнительная секция меняет поверхность рабочей зоны. В санузле — душ и кассетный туалет Thetford с баком на 18 л. В обзоре отмечены светлый актуальный интерьер и просторное визуальное оформление салона: кухней и туалетом можно пользоваться внутри автомобиля, а не только ночевать в нем.

Фото: ahorn-camp.de

Техника и оснащение

Основой служит Renault Master с дизелем 2,0 л dCi Common Rail. Стандартная мощность — 96 кВт (130 л.с.), крутящий момент — 350 Н·м, коробка — шестиступенчатая механическая. Опционально заявлен вариант на 110 кВт (150 л.с.). Колесная база — 3583 мм, топливный бак — 80 л, бак AdBlue — 20 л. Запас пресной воды указан как 80+20 л, бак сточных вод вмещает 80 л. Обогреватель Truma Combi 4 работает на газе и развивает 4 кВт; цифровой пульт Truma CP+ оснащен таймером. В комплект входят зарядное устройство на 22 А и аккумулятор AGM на 95 А·ч, три комбинированные розетки USB и USB-C, розетки 12 В и 230 В — соответственно 1 и 2. Допустимая масса прицепа — 2000 кг с тормозами и 750 кг без тормозов.

В утеплении применяются XPS, PET и PE: XPS — в полу и крыше, Ecofiber на основе ПЭТ — в стенах и крыше, полиэтилен служит дополнительной теплоизоляцией. В стандартное оснащение шасси входят ESC, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, режим Eco со старт-стоп и камера заднего вида. Пакет безопасности включает распознавание дорожных знаков, интеллектуальную систему контроля скорости ISA, предупреждение о превышении скорости, экстренное торможение с распознаванием пешеходов и велосипедистов, помощь при удержании полосы, контроль внимания и усталости, eCall и мониторинг давления в шинах.

Жилая часть и опции

Кузов описан как аэродинамический с сохраненным сопротивлением воздуха. Окна Dometic имеют рамную подсветку, затемняющие шторки и москитные сетки Remis; на задних дверях — окна с занавесками и шторками. Входная москитная дверь позволяет проветривать салон. Кровати оснащены эргономичными матрасами со съемными чехлами и ламельными основаниями; задние кровати раскладываются, освобождая место для перевозки вещей. Кухонные ящики закрываются плавно, навесные шкафы имеют петли с доводчиками и нажимными фиксаторами. Газовый отсек рассчитан на два баллона по 11 кг.