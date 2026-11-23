23 ноября 2026, 09:24
Топ причин, почему Ahorn Camp TL 740 станет хитом CMT 2027
Топ причин, почему Ahorn Camp TL 740 станет хитом CMT 2027
На CMT в январе 2027 года покажут полуинтегрированный Ahorn Camp TL 740. В автодоме предусмотрены раздельные душевая и туалет, холодильник на 136 литров и места для ночлега на четырех-пятерых человек; цена начинается от 65 900 евро.
На выставке CMT в Штутгарте, которая пройдет с 16 по 24 января 2027 года, компания Ahorn Camp представит публике новый полуинтегрированный автодом TL 740. Модель 2027 года построена на базе Renault Master IV поколения и предлагает увеличенное жизненное пространство по сравнению с предшественницей T 690. Ниже приведены подтвержденные характеристики, планировка и цены новинки.
Кузов и габариты
Длина автодома составляет 7,48 метра, ширина — 2,32 метра, высота — 2,85 метра. Относительно компоновки T 690 новинка стала примерно на полметра длиннее. Дополнительное пространство отведено под более просторные кухню и санузел.
Кухня и санузел
Кухонный модуль оснащен газовой плитой с тремя конфорками, шкафом-холодильником на 136 литров и деревянными шкафами. Санузел разделен: душевая и туалет расположены по разным сторонам центрального прохода. Закрывающиеся двери позволяют объединить обе зоны в одном помещении и отделить спальную часть от гостиной.
Гостиная и спальные места
В гостиной размещены Г-образный диван, боковое кресло и выдвижной стол, за которыми могут разместиться четыре человека или больше. В задней части установлены две односпальные кровати, трансформируемые в одно широкое спальное место. Для ночлега предусмотрена опциональная откидная кровать и место в трансформируемой столешнице. В зависимости от комплектации количество спальных мест составляет от двух до пяти, размещение рассчитано на четырех-пяти человек.
Силовая установка
В рассмотренной версии автодом оснащен двухлитровым дизельным двигателем мощностью 130 л.с. (96 кВт) и крутящим моментом 350 Н·м. Он работает с шестиступенчатой механической коробкой передач. Предусмотрены варианты мощностью 150 и 170 л.с.; для старших исполнений имеется девятиступенчатая автоматическая коробка передач. Технические характеристики модели приведены на сайте cars.at.
Цены и сроки продаж
Стартовая цена TL 740 на немецком рынке составляет 65 900 евро. Специальное исполнение Eclipse обойдется на 4 490 евро дороже, расчетная стоимость версии — 70 390 евро. Для сравнения: прежняя модель T 690 стоила 61 900 евро. О ценах и комплектациях Eclipse также сообщает Freenet. Продажи должны начаться после публичной премьеры на выставке CMT. Автосалон откроется для журналистов и публики 16 января 2027 года и завершится 24 января.
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