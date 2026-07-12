Быстрее человека за 1,5 секунды: бельгийско-американская система вождения бросила вызов скорости

Aidoptation тестирует систему Level 3 для предотвращения аварий на скорости свыше 120 км/ч

На европейских дорогах стартовали испытания новой системы автономного вождения Aidoptation, способной самостоятельно предотвращать аварии на скоростях, недоступных большинству конкурентов. Это может изменить представление о безопасности на трассах уже в ближайшие годы.

На европейских дорогах стартовали испытания новой системы автономного вождения Aidoptation, способной самостоятельно предотвращать аварии на скоростях, недоступных большинству конкурентов. Это может изменить представление о безопасности на трассах уже в ближайшие годы.

Испытания новой системы автономного вождения Aidoptation вызвали интерес не только в Европе, но и среди специалистов по всему миру. Компания с бельгийско-американскими корнями заявила о поддержке автономного уровня 3 на скоростях, которые до сих пор считались недостижимыми для существующих технологий. Это событие может стать поворотным моментом для всей отрасли.

В отличие от большинства конкурентов, которые ограничивают работу своих систем скоростью до 90 км/ч, Aidoptation гарантирует уверенное предотвращение аварийных ситуаций даже при движении со скоростью 120 км/ч и выше. Для испытаний выбран электромобиль Maserati GranTurismo Folgore, оснащенный комплексом датчиков: лидаром, радарами и камерами. Такой набор систем позволяет анализировать опасные ситуации и мгновенно реагировать на них без участия водителя.

Недавно компания получила разрешение на испытания полностью автономной системы (Уровень 4) на бельгийских автомагистралях E313 и E314, однако сейчас основной акцент делается на Уровне 3. В условиях трассы автомобиль за 1,5 секунды преодолевает более 50 метров — и именно в этот момент система должна принять решение быстрее человека.

На сегодняшний день лидерами в области автономного вождения являются Tesla и Waymo, тогда как Amazon Zoox пока отстает. В Европе, несмотря на жесткую позицию автопроизводителей, интерес к развитию автономных систем заметно снизился: Mercedes-Benz, например, отказался от инвестиций в уровни 3 и выше, сосредоточившись на системах помощи водителю второго уровня. Тем не менее, появление Aidoptation показывает, что европейские инженеры не собираются сдавать позиции окончательно.

Система уровня 3, которую тестирует Aidoptation, отличается от уровня 4 тем, что требует готовности водителя взять управление на себя в любой момент. В то же время, при соблюдении всех условий, автомобиль способен самостоятельно действовать на дороге, включая экстренное маневрирование. Для сравнения, уровень 4 уже не нуждается в постоянном внимании человека, но такие системы пока ограничены зонами действия и погодными условиями.

Эксперты отмечают, что если Aidoptation удастся реализовать заявленные возможности, это может стать стимулом для других европейских компаний вернуться к разработке автономных решений. Кроме того, успешные испытания на скоростях выше 120 км/ч повысят уровень безопасности на автомагистралях и снизят число ДТП, связанных с человеческим фактором.

Для российского рынка такие технологии могут быть особенно актуальными: протяженность скоростных трасс растет, требования к безопасности становятся все жестче. Если Aidoptation подтвердит эффективность своей системы, это может повлиять на стандарты и подходы к внедрению автономных решений в России. Важно помнить, что развитие новых технологий требует не только технических достижений, но и изменений в законодательстве, инфраструктуре и культуре вождения.

В целом, появление Aidoptation на европейском рынке может ознаменовать новый этап в развитии автономного транспорта. По данным компании, она делает ставку на сочетание современных датчиков и быстродействующих алгоритмов, что позволяет ей конкурировать с лидерами отрасли. Если испытания пройдут успешно, Aidoptation может стать одним из драйверов перемен в сфере безопасности дорожного движения.