Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

21 июля 2026, 16:42

Airbus A350-1000ULR: новый рекорд дальности для пассажирских авиалайнеров

Airbus A350-1000ULR: новый рекорд дальности для пассажирских авиалайнеров

Как Airbus A350-1000ULR сократит время полета из Москвы в Азию и составит конкуренцию «Аэрофлоту»

Airbus A350-1000ULR: новый рекорд дальности для пассажирских авиалайнеров

Airbus совершил первый испытательный полет самого дальнемагистрального авиалайнера в мире - A350-1000ULR. Эта модель способна преодолевать почти 10 000 морских миль без посадок, что открывает новые возможности для прямых рейсов между Австралией и Европой. В чем особенности новинки и как она может изменить рынок авиаперевозок - в нашем материале.

Airbus совершил первый испытательный полет самого дальнемагистрального авиалайнера в мире - A350-1000ULR. Эта модель способна преодолевать почти 10 000 морских миль без посадок, что открывает новые возможности для прямых рейсов между Австралией и Европой. В чем особенности новинки и как она может изменить рынок авиаперевозок - в нашем материале.

Появление Airbus A350-1000ULR — событие, способное изменить представление о дальнемагистральных перелётах. Новый лайнер может преодолевать почти 10 000 морских миль без дозаправки, что делает возможными прямые рейсы между такими городами, как Сидней и Лондон, без утомительных пересадок. Для пассажиров это означает не только экономию времени, но и снижение рисков, связанных с задержками, потерей багажа и прохождением строгих формальностей на стыковках.

Исторически маршруты между Австралией и Европой были настоящим испытанием: после Второй мировой войны путь занимал недели, а даже с появлением реактивных самолётов в 1959 году требовалось более 30 часов и несколько остановок. Современные технологии позволяют сократить время в пути, но до сих пор полностью безостановочные рейсы остаются недостижимыми для большинства людей. Именно поэтому запуск A350-1000ULR стал ключевым этапом для таких перевозчиков, как Qantas, которые реализуют проект Sunrise, ориентированный на прямые перелёты на другие континенты.

Главное отличие A350-1000ULR от базовой версии — увеличенный запас топлива за счёт нового 20-тысячелитрового бака в задней части фюзеляжа. Это позволило нарастить дальность примерно на тысячу морских миль, доведя её до 9700 морских миль (около 18 тысяч километров). Самолёт рассчитан на перевозку 238 пассажиров в четырёхклассной компоновке, а для обеспечения комфорта на сверхдальних маршрутах в нём установлена облегчённая система охлаждения кухни с энергоэффективными холодильниками, что особенно важно для длительных перелётов.

Первый испытательный полёт прошёл 2 июня 2026 года на заводе Airbus в Тулузе и продлился почти четыре часа, в ходе которых самолёт поднялся на высоту 12 500 метров. После завершения тестовой программы лайнер получит фирменную окраску Qantas, а второй экземпляр планируют передать заказчику в августе 2027 года. Всего авиакомпания рассчитывает получить 12 таких машин, что позволит ей занять лидирующие позиции на рынке дальнемагистральных перевозок.

Для российского рынка запуск дальнемагистральных лайнеров может быть особенно актуален: прямые рейсы между Москвой и странами Азии или Австралией способствуют сокращению времени в пути и повышению доступности отечественных рейсов для международных пассажиров. Кроме того, новые технологии Airbus могут стать ориентиром для развития отечественного авиастроения и повысить конкурентоспособность российских перевозчиков на мировом рынке.

Интересно, что развитие дальних маршрутов и новых технологий в авиации идёт параллельно с тенденциями в других сегментах транспорта. Например, в мотоиндустрии также создаются модели, рассчитанные на длительные путешествия, как это видно из происхождения современных круизеров с увеличенным запасом хода .

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