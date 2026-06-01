«Дворец на крыльях» за $500 млн: как выглядит единственный в мире золотой Airbus A380 с гаражом и бассейном

1 июня 2026, 19:02
Airbus A380 за $500 млн: роскошь на высоте с гаражом, конюшней и золотым корпусом
Airbus A380 за $500 млн: роскошь на высоте с гаражом, конюшней и золотым корпусом
В мире частной авиации появился новый рекордсмен: Airbus A380, принадлежащий саудовскому принцу Аль-Валид ибн Талал, удивляет не только ценой, но и уровнем комфорта. Внутри - гараж для Rolls-Royce, конюшня, бассейн и даже вращающаяся молитвенная комната. Почему этот самолет стал символом роскоши и что отличает его от других - разбираемся в деталях.
В мире частной авиации редко появляются новости, которые действительно удивляют даже опытных экспертов. Однако Airbus A380, принадлежащий саудовскому принцу Аль-Валиду ибн Талалу, стал исключением. Этот лайнер стоимостью 500 миллионов долларов — не просто транспорт, а настоящий дворец на крыльях, где роскошь и инновации сочетаются в каждой детали.
Внутри самолёта реализованы решения, которые ранее казались невозможными: несколько спален с отдельными ванными комнатами, просторный обеденный зал, гараж для двух Rolls-Royce, конюшня для лошадей и верблюдов, а также отдельная комната для гостей. Всё это требует индивидуального подхода к комфорту владельца. Особого внимания заслуживают бассейн и сауна — для авиалайнера такого класса это редкость даже среди самых дорогих самолётов в мире.
Инженеры предусмотрели и создали молитвенную комнату, способную вращаться, чтобы всегда быть ориентированной в сторону Мекки. Это стало возможным благодаря специальным виртуальным коврикам для намаза, синхронизированным с помощью портативных устройств. Такой подход демонстрирует, как современные технологии могут быть интегрированы в частную авиацию для формирования индивидуального имиджа владельца.
Корпус самолёта покрыт золотом — на это ушло 58 миллионов долларов. Такой шаг не только подчёркивает статус владельца, но и делает Airbus A380 одним из самых узнаваемых европейских лайнеров в мире. Важно отметить, что этот самолёт — единственный в коллекции принца, но именно он стал символом высокой роскоши и индивидуального оснащения.
Подобные проекты задают новые стандарты в мире роскоши и технологий. Airbus A380 принца Аль-Валида ибн Талала — это не просто транспорт, а демонстрация возможностей современной техники и персонализации. В ближайшие годы можно ожидать появления новых уникальных решений и в других сегментах транспорта, что может найти отражение и на российском рынке.
Интересно, что подобные тенденции прослеживаются и на рынке роскошных строительных объектов, и в других необычных проектах. Например, недавно обсуждался концепт пикапа на базе Hyundai Santa Fe, который автосообщество восприняло в своём формате — подробнее об этом можно узнать в отдельном материале о необычном переосмыслении Santa Fe . При этом утверждается, что индивидуализация и эксклюзивность становятся ключевыми тенденциями не только в авиации, но и в автомобильной отрасли.
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