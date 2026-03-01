Эксклюзивный вертолет с отделкой Maybach за $10 млн представлен в Бразилии — как выглядит новый уровень комфорта в небе

1 марта 2026, 20:30
Airbus ACH145 с интерьером от Mercedes-Benz: роскошь бизнес-класса на высоте 6 км
Airbus удивил рынок, интегрировав интерьер Mercedes-Benz в свой вертолет ACH145. Эта лимитированная модель стоимостью $10 млн обещает новый стандарт роскоши для деловых перелетов. Почему именно сейчас производители делают ставку на премиум-отделку и что это значит для будущего корпоративной авиации - разбираемся в деталях.
В мире корпоративной авиации наметился новый тренд: производители стремятся не просто обеспечить комфорт, а создать в небе атмосферу, сравнимую с лучшими автомобилями класса люкс. Именно таким образом компания Airbus представила в Бразилии свой обновленный вертолет ACH145 с интерьером, разработанный совместно с Mercedes-Benz. Такой шаг не только обеспечивает статус владельца, но и задает новую планку для всего сегмента бизнес-авиации.
Главная страница новинки - уникальная отделка салона, вдохновленная автомобилями Maybach. Внутри — премиальные материалы, продуманная эргономика и внимание к деталям, которые раньше были доступны только на земле. Кожаные кресла с электрорегулировками, индивидуальная подсветка, отделка из натурального дерева и алюминия - все это создает впечатление, что вы находитесь не в вертолете, а в лимузине. При этом компоновка салона позволяет трансформировать пространство под разные задачи: от деловых встреч до семейных поездок.
Технически ACH145 - это пятилопастной вертолет, способный подниматься на высоту до 6 тысяч метров и развивать скорость свыше 250 км/ч. Вертолет рассчитан на шестерых пассажиров и двух пилотов, а его грузоподъемность и дальность полета позволяют использовать машину как для обеспечения перелетов между городами, так и для длительных маршрутов. Особое внимание уделено шумоизоляции: даже на крейсерской скорости в салоне можно спокойно разговаривать или работать за ноутбуком.
Стоимость такого удовольствия — около 10 миллионов долларов. Однако, по мнению экспертов, спрос на подобные решения будет только расти. В условиях, когда время становится главным ресурсом, деловые люди все чаще выбирают комфорт и статус. Кроме того, интеграция автомобильных технологий в авиацию открывает новые возможности для кастомизации и персонализации воздушных судов.
Airbus не скрывает, что рассчитывает на интерес со стороны крупных корпораций, европейских структур и владельцев сервисов премиального класса. Уже сейчас вертолет ACH145 с интерьером от Mercedes-Benz называют одним из самых ярких примеров синергии между автомобильной и авиационной промышленностью. Подобный подход может стать новым стандартом для всего рынка, где границы между различными видами транспорта постепенно стираются, а требования к безопасности продолжают расти.
