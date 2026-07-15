Почему эксперты считают открытый вентилятор шагом к снижению выбросов и как это изменит рынок

Airbus и CFM готовят революционный двигатель с открытыми лопастями для пассажирских самолетов

В ближайшие годы авиация может кардинально измениться: Airbus и CFM International тестируют двигатель с открытыми лопастями, который обещает снизить расход топлива и выбросы CO2. Эта технология может стать ключевой для новых узкофюзеляжных лайнеров.

В ближайшие годы авиация может кардинально измениться: Airbus и CFM International тестируют двигатель с открытыми лопастями, который обещает снизить расход топлива и выбросы CO2. Эта технология может стать ключевой для новых узкофюзеляжных лайнеров.

В авиационной отрасли назревают перемены, которые трудно не заметить: крупнейшие производители самолётов и двигателей ищут способы сделать полеты более экономичными и экологичными. Одно из самых обсуждаемых решений — проект открытого вентилятора, двигателя, лопасти которого вынесены за пределы привычного гондольного кожуха. Именно эту технологию сейчас активно тестируют Airbus и CFM International в рамках программы RISE.

Привычный облик пассажирского самолёта — это гладкие турбовентиляторные двигатели, спрятанные в обтекаемых гондолах под крыльями. Однако новые требования к снижению выбросов и расхода топлива заставляют инженеров пересматривать устоявшиеся схемы. Открытый вентилятор — это не возврат к пропеллерам, а попытка объединить лучшие черты современных турбовентиляторов с максимальной эффективностью воздушного потока.

Суть технологии проста: лопасти вентилятора располагаются снаружи гондолы, что позволяет увеличить их диаметр и повысить степень двухконтурности. Это даёт возможность захватывать больше воздуха, снижать сопротивление и температуру, а значит — экономить топливо и сокращать выбросы CO₂. По расчётам, такие двигатели могут быть на 20% эффективнее лучших современных аналогов для узкофюзеляжных самолётов.

Работы ведутся в рамках программы Revolutionary Innovation for Sustainable Engines (RISE), которую реализует CFM International — совместное предприятие GE Aerospace и Safran Aircraft Engines. За последние два года инженеры провели более 350 испытаний и 3000 циклов наработки компонентов, включая уникальные тесты на попадание пыли. Только в аэродинамической трубе двигатель провёл около 200 часов.

После успешных лабораторных тестов проект выходит на новый этап: к концу десятилетия запланированы лётные испытания с участием Airbus. Это может стать отправной точкой для массового внедрения открытых вентиляторов в гражданской авиации. Важно, что конструкция рассчитана на использование не только традиционного топлива, но и SAF (устойчивого авиационного топлива), а в перспективе — даже водорода. Это открывает путь к снижению выбросов до 80%.

Пока ни один самолёт не оснащён таким двигателем в реальных условиях, но уже известно, что в конструкции будут применяться композитные лопасти из углеволокна, металлические и керамические детали, а также компактное ядро. Параллельно CFM совместно с NASA завершили наземные испытания гибридной электрической силовой установки для узкофюзеляжных лайнеров. Хотя напрямую это не связано с открытым вентилятором, опыт интеграции электромоторов пригодится и для новых двигателей.

Для российских авиакомпаний и производителей такие разработки могут стать ориентиром: открытый вентилятор способен не только снизить эксплуатационные расходы, но и упростить обслуживание за счёт меньшего износа и отложений в турбине. Если проект RISE подтвердит заявленные характеристики, это может изменить баланс сил на рынке гражданской авиации и задать новые стандарты для будущих самолётов.

Интересно, что подобные технологические скачки происходят и в других сегментах транспорта. Например, в автомобильной индустрии недавно был представлен гиперкар с уникальным двигателем V12, который также претендует на звание самого эффективного в своём классе — подробнее об этом можно узнать в отдельном материале о перспективах двигателя Nilu27.