«Крыло-трансформер» для A321neo: Airbus начинает реальные испытания складывающихся законцовок

22 июля 2026, 13:22
Airbus начал испытания нового крыла A321neo с удлинителями и сенсорами
Airbus начал испытания нового крыла A321neo с удлинителями и сенсорами
Airbus приступил к масштабным летным испытаниям экспериментальных крыльев для A321neo. Это важный шаг для будущих узкофюзеляжных самолетов, ведь новые технологии могут повлиять на эффективность и безопасность авиаперевозок в ближайшие годы.
Airbus запустил трехлетнюю программу летних испытаний, в рамках которой на A321neo будут созданы полноразмерные экспериментальные секции крыла с имитацией складывающихся законцовок. Этот проект, получивший название «Крыло завтрашнего дня» (Wing of Tomorrow), ориентирован на проверку новых аэродинамических решений в условиях реальной эксплуатации.
В ближайшие годы инженеры компании планируют создать и протестировать несколько вариантов удлинителей длиной в несколько метров. Все они будут оборудованы датчиками высокой точности для фиксации нагрузки, деформации и особенностей поведения конструкции во время полета. Такой подход позволяет получить данные, которые невозможно полностью воспроизвести при цифровом моделировании или в аэродинамической трубе.
Главная задача — выяснить, как увеличение размаха крыла и применение изменяющихся законцовок влияют на управляемость, топливную эффективность и общую производительность самолета. Полученные результаты помогут определить, насколько перспективно внедрять подобные решения на будущих узкофюзеляжных лайнерах Airbus.
Перед началом летных испытаний все варианты конструкций проходят цифровые проверки и испытания в аэродинамической трубе. Однако, как отмечают специалисты Airbus, только реальные полеты позволяют выявить определенные отклонения в поведении крыльев и снизить технические риски перед запуском серийного производства.
Программа Wing of Tomorrow считается одной из ведущих исследовательских инициатив Airbus в области авиационных технологий. Ее результаты могут стать основой для создания следующего поколения пассажирских самолетов с улучшенной экономичностью и пониженным уровнем шума.
Складывающиеся законцовки крыла позволяют увеличить его размеры без необходимости удлинять взлетно-посадочные полосы или расширять стояночные места в аэропортах, что особенно актуально для крупных хабов. Кроме того, подобная технология уже применяется на некоторых моделях Boeing, что подтверждает актуальность темы для всего рынка гражданской авиации.
Интересно, что в последние годы в авиационной отрасли наблюдается рост интереса к новым модификациям крыльев. Например, недавно в России прошли испытания такси X-Sky с пассажиром на борту, что также стало предпосылкой для разработки новых летательных аппаратов. Подробнее об этом можно узнать в соответствующем материале о первых международных испытаниях аэротакси X-Sky .
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