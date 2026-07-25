Airbus запускает летные испытания A321neo с крыльями нового поколения в 2026 году: цель — снижение расхода топлива на 10%

25 июля 2026, 23:40
Airbus тестирует удлиненные крылья на A321neo: что изменится для авиации
Airbus тестирует удлиненные крылья на A321neo: что изменится для авиации
Airbus запускает масштабные испытания удлиненных крыльев на A321neo, чтобы повысить топливную эффективность и снизить выбросы в атмосферу. Это решение может изменить подход к проектированию самолетов и повлиять на рынок авиаперевозок в ближайшие годы.
В 2026 году Airbus делает ставку на радикальное обновление аэродинамики своих самолетов. Компания объявила о запуске серии летных испытаний A321neo с удлиненными крыльями, которые должны определить, насколько они способны снизить расход топлива и уменьшить выбросы в атмосферу. Речь идет о возможном новом стандарте для гражданской авиации на десятилетия вперед.
В условиях, когда авиарынок ищет пути повышения эффективности, Airbus фокусируется не только на двигателях, но и на конструкции крыла. Программа Wing of Tomorrow, стартовавшая еще в 2014 году, теперь выходит на новый этап: в ближайшие три года на нескольких A321neo установят полноразмерные крыльевые удлинители разной формы и длины. Их задача - выявить оптимальную конфигурацию для будущих узкофюзеляжных лайнеров.
Каждый удлинитель будет оснащен датчиками и оборудованием для сбора данных о поведении крыла в полете. По замыслу инженеров, такие испытания позволят минимизировать риски при внедрении новых технологий и получить точные сведения о влиянии длинных крыльев на аэродинамику и экономичность.
Производство удлинителей развернется в британском центре Wing Technology Development Centre, а сами испытания пройдут в небе над Тулузой. Уже сейчас построены три демонстрационных крыла длиной 17 метров, которые используются для отработки технологий массового производства.
Параллельно Airbus завершает сборку экспериментального крыла eXtra Performance WING, способного менять форму прямо в полете для адаптации к разным условиям. Первый демонстрационный полет этого прототипа на дистанционно управляемом самолете запланирован на конец года.
Интересно, что подобные эксперименты с аэродинамикой и управлением уже привлекали внимание отрасли: например, на выставке Japan Mobility Show обсуждались инновационные решения для электромобилей, что подчеркивает общий тренд на поиск новых форм и технологий в транспорте.
Удлиненные и более тонкие крылья позволяют самолету эффективнее использовать подъемную силу, снижая сопротивление воздуха и, как следствие, расход топлива. По оценкам экспертов, такие решения могут дать экономию до 10% на маршрутах средней дальности. Если испытания Airbus окажутся успешными, это может привести к массовому внедрению новых крыльев не только на европейских, но и на российских самолетах, где эксплуатационные расходы и экологические требования становятся все более актуальными.
Похожие материалы
-
25.07.2026, 23:23
SkyDrive выходит на рынок США: японский eVTOL готовится к сертификации FAA
Японский eVTOL SkyDrive, поддерживаемый Suzuki, начал официальные переговоры с FAA для получения сертификации в США. Это событие может изменить расстановку сил на мировом рынке воздушной мобильности и открыть новые перспективы для японских технологий.Читать далее
-
25.07.2026, 23:18
Kia Sportage нового поколения: тесты в Германии и отказ от бензиновых версий
Kia Sportage шестого поколения проходит испытания на дорогах Германии. Впервые в истории модели исчезнут бензиновые версии, а вся линейка станет электрифицированной. Это важный шаг для рынка и для тех, кто следит за трендами в сегменте кроссоверов.Читать далее
-
25.07.2026, 22:57
Azdel и Impact Guard создали крышу для кемперов, выдерживающую более 2,3 тонны
В индустрии домов на колесах появился инновационный материал для кровли: Azdel совместно с Impact Guard разработали систему, которая обещает повысить срок службы и надежность кемперов. Это решение уже вызвало интерес у производителей и может повлиять на рынок в ближайшие годы.Читать далее
-
25.07.2026, 22:12
Silverback SilverRider: новая серия гравийных велосипедов с уникальной S-образной рамой
Silverback выводит на рынок серию гравийных велосипедов SilverRider с инновационной S-образной рамой и акцентом на экологичность. Новинка может изменить подход к комфорту и эффективности в сегменте, что особенно актуально на фоне роста интереса к подобному транспорту.Читать далее
-
25.07.2026, 21:55
Maybach GLS 2026: новые световые решения и суперэкран MBUX в премиальном внедорожнике
Обновленный Maybach GLS 2026 года выходит на рынок с заметными изменениями в дизайне и технологиях. Особое внимание уделено светодиодной оптике и мультимедийной системе, что может повлиять на привычные стандарты в сегменте люксовых внедорожников.Читать далее
-
25.07.2026, 21:32
Lynk & Co 07 GT: универсал с запасом хода 1422 км и разгоном до 100 за 4 секунды
Lynk & Co 07 GT выходит на рынок с мощной гибридной установкой и рекордным запасом хода. Новинка уже вызвала ажиотаж среди автолюбителей, а лимитированная серия разошлась еще на этапе предзаказа. В чем секрет успеха и какие технологии отличают этот универсал - разбираемся в деталях.Читать далее
-
25.07.2026, 21:14
Lada Vesta SW Cross: как российский универсал удивил Европу своим подходом
Российский универсал Lada Vesta SW Cross оказался в центре внимания европейских журналистов, которые сравнили его с Toyota C-HR и Kia XCeed. Эксперты выделили особенности дизайна и технические параметры, а также оценили стоимость модели на российском рынке.Читать далее
-
25.07.2026, 20:56
Audi A2 e-tron 2027: прототип без камуфляжа и неожиданные детали на тестах
Audi готовит возвращение A2 в полностью электрическом исполнении, и тестовые прототипы уже замечены практически без маскировки. Новая стратегия экономии на камуфляже и особенности дизайна вызывают интерес у экспертов и автолюбителей.Читать далее
-
25.07.2026, 20:38
Toyota Camroad 2023: дизельный автодом с пробегом 6 000 км доступен во Владивостоке
Во Владивостоке выставлен на продажу автодом Toyota Camroad 2023 года с дизельным мотором 2.8 л, полным приводом и минимальным пробегом. Модель получила высокую оценку на аукционе и может заинтересовать тех, кто ищет надежный дом на колесах для российских дорог.Читать далее
-
25.07.2026, 19:56
Lada Niva Legend 2026: новый мотор, светодиоды и более 100 изменений
В 2026 году Lada Niva Legend выходит с новым 1,8-литровым двигателем и серьезными техническими доработками. Эксперты отмечают, что обновление затронет ключевые узлы и сделает внедорожник современнее. Это событие может сменить лидеров на рынке российских SUV.Читать далее
Похожие материалы
-
25.07.2026, 23:23
SkyDrive выходит на рынок США: японский eVTOL готовится к сертификации FAA
Японский eVTOL SkyDrive, поддерживаемый Suzuki, начал официальные переговоры с FAA для получения сертификации в США. Это событие может изменить расстановку сил на мировом рынке воздушной мобильности и открыть новые перспективы для японских технологий.Читать далее
-
25.07.2026, 23:18
Kia Sportage нового поколения: тесты в Германии и отказ от бензиновых версий
Kia Sportage шестого поколения проходит испытания на дорогах Германии. Впервые в истории модели исчезнут бензиновые версии, а вся линейка станет электрифицированной. Это важный шаг для рынка и для тех, кто следит за трендами в сегменте кроссоверов.Читать далее
-
25.07.2026, 22:57
Azdel и Impact Guard создали крышу для кемперов, выдерживающую более 2,3 тонны
В индустрии домов на колесах появился инновационный материал для кровли: Azdel совместно с Impact Guard разработали систему, которая обещает повысить срок службы и надежность кемперов. Это решение уже вызвало интерес у производителей и может повлиять на рынок в ближайшие годы.Читать далее
-
25.07.2026, 22:12
Silverback SilverRider: новая серия гравийных велосипедов с уникальной S-образной рамой
Silverback выводит на рынок серию гравийных велосипедов SilverRider с инновационной S-образной рамой и акцентом на экологичность. Новинка может изменить подход к комфорту и эффективности в сегменте, что особенно актуально на фоне роста интереса к подобному транспорту.Читать далее
-
25.07.2026, 21:55
Maybach GLS 2026: новые световые решения и суперэкран MBUX в премиальном внедорожнике
Обновленный Maybach GLS 2026 года выходит на рынок с заметными изменениями в дизайне и технологиях. Особое внимание уделено светодиодной оптике и мультимедийной системе, что может повлиять на привычные стандарты в сегменте люксовых внедорожников.Читать далее
-
25.07.2026, 21:32
Lynk & Co 07 GT: универсал с запасом хода 1422 км и разгоном до 100 за 4 секунды
Lynk & Co 07 GT выходит на рынок с мощной гибридной установкой и рекордным запасом хода. Новинка уже вызвала ажиотаж среди автолюбителей, а лимитированная серия разошлась еще на этапе предзаказа. В чем секрет успеха и какие технологии отличают этот универсал - разбираемся в деталях.Читать далее
-
25.07.2026, 21:14
Lada Vesta SW Cross: как российский универсал удивил Европу своим подходом
Российский универсал Lada Vesta SW Cross оказался в центре внимания европейских журналистов, которые сравнили его с Toyota C-HR и Kia XCeed. Эксперты выделили особенности дизайна и технические параметры, а также оценили стоимость модели на российском рынке.Читать далее
-
25.07.2026, 20:56
Audi A2 e-tron 2027: прототип без камуфляжа и неожиданные детали на тестах
Audi готовит возвращение A2 в полностью электрическом исполнении, и тестовые прототипы уже замечены практически без маскировки. Новая стратегия экономии на камуфляже и особенности дизайна вызывают интерес у экспертов и автолюбителей.Читать далее
-
25.07.2026, 20:38
Toyota Camroad 2023: дизельный автодом с пробегом 6 000 км доступен во Владивостоке
Во Владивостоке выставлен на продажу автодом Toyota Camroad 2023 года с дизельным мотором 2.8 л, полным приводом и минимальным пробегом. Модель получила высокую оценку на аукционе и может заинтересовать тех, кто ищет надежный дом на колесах для российских дорог.Читать далее
-
25.07.2026, 19:56
Lada Niva Legend 2026: новый мотор, светодиоды и более 100 изменений
В 2026 году Lada Niva Legend выходит с новым 1,8-литровым двигателем и серьезными техническими доработками. Эксперты отмечают, что обновление затронет ключевые узлы и сделает внедорожник современнее. Это событие может сменить лидеров на рынке российских SUV.Читать далее