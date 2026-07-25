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Автор: Мария Степанова

25 июля 2026, 23:40

Airbus тестирует удлиненные крылья на A321neo: что изменится для авиации

Airbus тестирует удлиненные крылья на A321neo: что изменится для авиации

Airbus запускает летные испытания A321neo с крыльями нового поколения в 2026 году: цель — снижение расхода топлива на 10%

Airbus тестирует удлиненные крылья на A321neo: что изменится для авиации

Airbus запускает масштабные испытания удлиненных крыльев на A321neo, чтобы повысить топливную эффективность и снизить выбросы в атмосферу. Это решение может изменить подход к проектированию самолетов и повлиять на рынок авиаперевозок в ближайшие годы.

Airbus запускает масштабные испытания удлиненных крыльев на A321neo, чтобы повысить топливную эффективность и снизить выбросы в атмосферу. Это решение может изменить подход к проектированию самолетов и повлиять на рынок авиаперевозок в ближайшие годы.

В 2026 году Airbus делает ставку на радикальное обновление аэродинамики своих самолетов. Компания объявила о запуске серии летных испытаний A321neo с удлиненными крыльями, которые должны определить, насколько они способны снизить расход топлива и уменьшить выбросы в атмосферу. Речь идет о возможном новом стандарте для гражданской авиации на десятилетия вперед.

В условиях, когда авиарынок ищет пути повышения эффективности, Airbus фокусируется не только на двигателях, но и на конструкции крыла. Программа Wing of Tomorrow, стартовавшая еще в 2014 году, теперь выходит на новый этап: в ближайшие три года на нескольких A321neo установят полноразмерные крыльевые удлинители разной формы и длины. Их задача - выявить оптимальную конфигурацию для будущих узкофюзеляжных лайнеров.

Каждый удлинитель будет оснащен датчиками и оборудованием для сбора данных о поведении крыла в полете. По замыслу инженеров, такие испытания позволят минимизировать риски при внедрении новых технологий и получить точные сведения о влиянии длинных крыльев на аэродинамику и экономичность.

Производство удлинителей развернется в британском центре Wing Technology Development Centre, а сами испытания пройдут в небе над Тулузой. Уже сейчас построены три демонстрационных крыла длиной 17 метров, которые используются для отработки технологий массового производства.

Параллельно Airbus завершает сборку экспериментального крыла eXtra Performance WING, способного менять форму прямо в полете для адаптации к разным условиям. Первый демонстрационный полет этого прототипа на дистанционно управляемом самолете запланирован на конец года.

Интересно, что подобные эксперименты с аэродинамикой и управлением уже привлекали внимание отрасли: например, на выставке Japan Mobility Show обсуждались инновационные решения для электромобилей, что подчеркивает общий тренд на поиск новых форм и технологий в транспорте.

Удлиненные и более тонкие крылья позволяют самолету эффективнее использовать подъемную силу, снижая сопротивление воздуха и, как следствие, расход топлива. По оценкам экспертов, такие решения могут дать экономию до 10% на маршрутах средней дальности. Если испытания Airbus окажутся успешными, это может привести к массовому внедрению новых крыльев не только на европейских, но и на российских самолетах, где эксплуатационные расходы и экологические требования становятся все более актуальными.

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