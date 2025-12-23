Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

23 декабря 2025, 18:28

Airstream Trade Wind 23FB - компактный дом на колесах для автономных путешествий

Airstream Trade Wind 23FB - компактный дом на колесах для автономных путешествий

Новая модель удивляет возможностями и стилем — идеальный выбор для современных кочевников

Airstream Trade Wind 23FB - компактный дом на колесах для автономных путешествий

Airstream выпустил Trade Wind 23FB - компактный прицеп для автономных поездок. Модель сочетает стиль, мощные аккумуляторы и солнечные панели. Внутри - продуманные решения для комфорта и хранения. Цена и оснащение удивят даже опытных путешественников.

Airstream выпустил Trade Wind 23FB - компактный прицеп для автономных поездок. Модель сочетает стиль, мощные аккумуляторы и солнечные панели. Внутри - продуманные решения для комфорта и хранения. Цена и оснащение удивят даже опытных путешественников.

В мире автодомов имя Airstream давно стало синонимом качества и узнаваемого дизайна. Однако даже среди этих культовых прицепов встречаются модели, которые способны удивить даже самых искушенных поклонников путешествий. Одной из таких новинок стал Trade Wind 23FB - компактный, но невероятно функциональный дом на колесах, созданный для тех, кто ценит свободу и независимость.

Фото: YouTube / Airstream of DFW

Вдохновившись первыми автономными трейлерами, инженеры Airstream объединили в Trade Wind 23FB классические черты и современные технологии. Модель появилась спустя год после дебюта старшей версии 25FB, унаследовав от нее лучшие решения, но в более компактном формате. Главная особенность - возможность длительного пребывания вне цивилизации благодаря мощной батарее, инвертору и внушительному потенциалу солнечных панелей.

Trade Wind 23FB рассчитан на двоих, но при необходимости подойдет и для семьи из четырех человек. Длина прицепа составляет чуть менее 24 футов, а увеличенный клиренс и массивные шины позволяют уверенно съезжать с асфальта. Внутри - просторная планировка с полноценной ванной комнатой во всю ширину задней части, кухней по центру и уютной обеденной зоной, которая легко превращается во второе спальное место.

Фото: YouTube / Airstream of DFW

Техническое оснащение впечатляет: опционально на крышу можно установить до 500 Вт солнечных панелей, а емкость аккумуляторов достигает 810 Ач. В стандартной комплектации - инвертор на 3000 Вт, позволяющий питать даже кондиционер и микроволновку. Для автономности предусмотрены рециркуляционный водонагреватель, спутниковый интернет Starlink, два газовых баллона и возможность установки компостирующего туалета.

В отделке интерьера сочетаются натуральное дерево, нержавеющая сталь и ламинированные поверхности, а большие окна наполняют пространство светом. В спальне можно выбрать между двумя раздельными кроватями или одной укороченной «квин-сайз», расположенной поперек. Кухня оборудована трехконфорочной плитой, вытяжкой, микроволновкой и вместительным холодильником. Для развлечений предусмотрены телевизор и аудиосистема с Bluetooth.

Фото: YouTube / Airstream of DFW

Несмотря на компактные размеры, Trade Wind 23FB предлагает множество мест для хранения вещей, что особенно важно в длительных поездках. В стандартное оснащение входят камера заднего вида, внешние багажные отсеки, электропривод дышла, ручные стабилизаторы и два тканевых тента - сбоку и на заднем окне.

Пустой прицеп весит 2528 кг, а максимальная разрешенная масса - 2857 кг. Цена на модель 2026 года стартует с 124 900 долларов, что заметно ниже старшей версии, но все равно остается на уровне премиальных предложений. Trade Wind 23FB - это выбор для тех, кто не готов идти на компромиссы между комфортом, стилем и возможностью путешествовать туда, куда ведет дорога.

