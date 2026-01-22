Компактный прицеп, который удивит даже опытных автотуристов

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

22 января 2026, 17:15

Airstream World Traveler 22RB: новый дом на колесах для современных путешественников

Airstream World Traveler 22RB: новый дом на колесах для современных путешественников

Компактный прицеп, который удивит даже опытных автотуристов

Airstream World Traveler 22RB: новый дом на колесах для современных путешественников

Airstream запускает свежий прицеп World Traveler 22RB. Модель обещает стать хитом среди любителей автопутешествий. Внутри - максимум комфорта и стиля. Узнайте, чем удивит новинка. Не пропустите детали!

Airstream запускает свежий прицеп World Traveler 22RB. Модель обещает стать хитом среди любителей автопутешествий. Внутри - максимум комфорта и стиля. Узнайте, чем удивит новинка. Не пропустите детали!

В начале года компания Airstream решила удивить поклонников автопутешествий и представила совершенно новый прицеп World Traveler 22RB. Эта модель сразу привлекла внимание своим современным обликом и продуманной эргономикой. Производитель сделал ориентацию на то, чтобы сделать жизнь максимально комфортной и стильной, не жертвуя при этом мобильностью.

World Traveller 22RB — это не просто очередной дом на колесах. Он создан для тех, кто ценит свободу передвижения, но не готов отказываться от привычных удобств. Компактные размеры и легкий вес делают его предпочтительным выбором как для новичков, так и для опытных автотуристов. При этом внутри прицепа скрывается множество приятных сюрпризов, которые позволяют изменить представление о путешествиях на колесах.

Фото: Airstream

Внутреннее пространство организовано так, чтобы каждый сантиметр работал комфортно. Здесь есть все необходимое для жизни: уютная спальня, современная кухня с продуманной техникой, просторная обеденная зона и даже отдельная ванная комната. Дизайнеры Airstream старались сделать интерьер не только функциональными, но и визуально привлекательными - светлые тона, качественные материалы и продуманные детали создают ощущение уюта и простора.

Особое внимание уделено системе хранения. В прицепе множества скрытых ящиков и полок, что позволяет взять с собой все необходимое, не загромождая пространство. Даже в самой дальней поездке не приходится жертвовать привычным комфортом - все под рукой, все на своих местах.

Фото: Airstream

Прицеп оснащен современной системой энергоснабжения, позволяющей быть автономным в течение длительного времени. Встроенные солнечные панели, энергоэффективное освещение и продуманная вентиляция делают жизнь внутри максимально приятной и безопасной. Для тех, кто любит путешествовать в любое время года, предусмотрена надежная теплоизоляция и система климат-контроля.

Внешний вид прицепа не менее впечатляющий. Классические обводы корпуса сочетаются с современными элементами отделки, фирменный алюминиевый блеск Airstream сразу же предлагает World Traveler 22RB на фоне других моделей. При этом производитель не забыл о практичности: прицеп легко буксируется даже автомобилями среднего класса, а его маневренность позволяет без труда парковаться в самых неожиданных местах.

World Traveler 22RB - это попытка переосмыслить привычный формат автопутешествий. Здесь нет ничего лишнего, но есть все, что действительно важно для комфортной жизни в дороге. Airstream явно делает ставку на тех, кто ценит индивидуальность и не боится открывать новые горизонты. Однако успех этой инновации покажет только время и отзывы владельцев.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Две сенсационные премьеры Volvo: кроссовер EX60 и EX60 Cross Country
Владение LADA Iskra: сколько реально стоит месяц за рулем нового седана
FAW Bestune готовит локализацию моделей Т90, В70 и нового Т77 для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ижевск Липецк Омск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться