Airwheel R5: складной электровелосипед весом 17,5 кг с запасом хода 25 км и съемным аккумулятором Panasonic

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

8 августа 2026, 19:10

Airwheel R5: складной электровелосипед с легкой рамой и сменным аккумулятором

Airwheel R5: складной электровелосипед с легкой рамой и сменным аккумулятором

Airwheel R5: складной электровелосипед весом 17,5 кг с запасом хода 25 км и съемным аккумулятором Panasonic

Airwheel R5: складной электровелосипед с легкой рамой и сменным аккумулятором

Airwheel R5 - электровелосипед с оригинальной складной рамой и легким весом, который подходит для городских поездок и удобного хранения. Модель отличается сменным аккумулятором и возможностью настройки через приложение, что особенно актуально для современных пользователей.

Airwheel R5 - электровелосипед с оригинальной складной рамой и легким весом, который подходит для городских поездок и удобного хранения. Модель отличается сменным аккумулятором и возможностью настройки через приложение, что особенно актуально для современных пользователей.

Airwheel R5 появился на рынке как ответ на растущий спрос на компактные и мобильные решения для среднестатистических поездок. Его складские конструкции и небольшой вес делают модель особенно актуальной для тех, кто ценит удобство хранения и транспортировки. В условиях плотной городской застройки и ограниченного пространства, это становится реальным преимуществом.

Рама изготовлена ​​из магниево-алюминиевого сплава, что обеспечивает не только прочность, но и легкость - масса всего 17,5 кг. В сложенном виде велосипед занимает минимум места, его можно легко перевозить в багажнике автомобиля или хранить дома, не теряя при этом полезной площади. Система складывания реализована так, что процесс занимает считанные секунды и не требует специальных навыков.

Одной из основных особенностей Airwheel R5 является съемный аккумулятор емкостью 214 Вт⋅ч, который можно заменить прямо во время поездки. Это позволяет значительно увеличить дальность маршрута, если заранее подготовить запасной блок. Максимально проходимое расстояние на одной зарядке составляет 20-25 км, а полная зарядка занимает около 3 часов. Батарея произведена компанией Panasonic, что придает уверенность в надежности.

Для комфорта на любых дорогах предусмотрены накачиваемые 16-дюймовые колеса и сиденье с амортизатором. Такое сочетание обеспечивает мягкое движение даже по неровному покрытию. Максимальная скорость ограничена 20 км/ч, допустимая масса водителя - до 100 кг. Диапазон роста пользователя — от 1,5 до 2,1 метра, что делает модель универсальной для большинства взрослых.

Важным дополнением стала интеграция со смартфоном: через специальное приложение можно настраивать параметры электровелосипеда и отслеживать динамику движения. Это решение уже стало стандартом, как и у других популярных электровелосипедов, например, у моделей с увеличенной грузоподъемностью, о которых недавно рассказывалось в материале о новых свойствах традиционных электровелосипедов .

В комплект Airwheel R5 входит зарядное устройство, задний багажник, два крыла, набор аксессуаров (ключи, гайки и прочее), руководство пользователя и гарантийный талон. Рабочая температура эксплуатации - от -10 до +40 °С. Мощность мотора составляет 235 Вт, что достаточно для уверенного движения по городским улицам.

Airwheel R5 может заинтересовать тех, кто ищет компактный и технологичный транспорт для ежедневных поездок по городу. Важно отметить, что подобные модели становятся все более востребованными в России, где вопросы мобильности и экономии пространства приобретают особое значение. Складные электровелосипеды позволяют не только сэкономить время на перемещениях, но и решить проблему сохранности в условиях ограниченной площади. Кроме того, наличие сменного аккумулятора и интеграция с мобильными сервисами делают Airwheel R5 актуальным выбором для современных пользователей, которые ценят гибкость и технологичность.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Hongqi HS3 стал лидером продаж в России: как изменился спрос на кроссоверы
Буксировка без риска: главные цифры из ПТС, которые надо знать перед установкой фаркопа
Тест-драйв GAC S9: новый гибридный кроссовер с необычными функциями для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермский край Ижевск Курган
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться