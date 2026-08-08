Airwheel R5: складной электровелосипед весом 17,5 кг с запасом хода 25 км и съемным аккумулятором Panasonic

8 августа 2026, 19:10
Airwheel R5: складной электровелосипед с легкой рамой и сменным аккумулятором
Airwheel R5: складной электровелосипед с легкой рамой и сменным аккумулятором
Airwheel R5 - электровелосипед с оригинальной складной рамой и легким весом, который подходит для городских поездок и удобного хранения. Модель отличается сменным аккумулятором и возможностью настройки через приложение, что особенно актуально для современных пользователей.
Airwheel R5 появился на рынке как ответ на растущий спрос на компактные и мобильные решения для среднестатистических поездок. Его складские конструкции и небольшой вес делают модель особенно актуальной для тех, кто ценит удобство хранения и транспортировки. В условиях плотной городской застройки и ограниченного пространства, это становится реальным преимуществом.
Рама изготовлена из магниево-алюминиевого сплава, что обеспечивает не только прочность, но и легкость - масса всего 17,5 кг. В сложенном виде велосипед занимает минимум места, его можно легко перевозить в багажнике автомобиля или хранить дома, не теряя при этом полезной площади. Система складывания реализована так, что процесс занимает считанные секунды и не требует специальных навыков.
Одной из основных особенностей Airwheel R5 является съемный аккумулятор емкостью 214 Вт⋅ч, который можно заменить прямо во время поездки. Это позволяет значительно увеличить дальность маршрута, если заранее подготовить запасной блок. Максимально проходимое расстояние на одной зарядке составляет 20-25 км, а полная зарядка занимает около 3 часов. Батарея произведена компанией Panasonic, что придает уверенность в надежности.
Для комфорта на любых дорогах предусмотрены накачиваемые 16-дюймовые колеса и сиденье с амортизатором. Такое сочетание обеспечивает мягкое движение даже по неровному покрытию. Максимальная скорость ограничена 20 км/ч, допустимая масса водителя - до 100 кг. Диапазон роста пользователя — от 1,5 до 2,1 метра, что делает модель универсальной для большинства взрослых.
Важным дополнением стала интеграция со смартфоном: через специальное приложение можно настраивать параметры электровелосипеда и отслеживать динамику движения. Это решение уже стало стандартом, как и у других популярных электровелосипедов, например, у моделей с увеличенной грузоподъемностью, о которых недавно рассказывалось в материале о новых свойствах традиционных электровелосипедов .
В комплект Airwheel R5 входит зарядное устройство, задний багажник, два крыла, набор аксессуаров (ключи, гайки и прочее), руководство пользователя и гарантийный талон. Рабочая температура эксплуатации - от -10 до +40 °С. Мощность мотора составляет 235 Вт, что достаточно для уверенного движения по городским улицам.
Airwheel R5 может заинтересовать тех, кто ищет компактный и технологичный транспорт для ежедневных поездок по городу. Важно отметить, что подобные модели становятся все более востребованными в России, где вопросы мобильности и экономии пространства приобретают особое значение. Складные электровелосипеды позволяют не только сэкономить время на перемещениях, но и решить проблему сохранности в условиях ограниченной площади. Кроме того, наличие сменного аккумулятора и интеграция с мобильными сервисами делают Airwheel R5 актуальным выбором для современных пользователей, которые ценят гибкость и технологичность.
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