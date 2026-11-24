Какой китайский кроссовер за 3,7 млн рублей с автопилотом Huawei получил лидар на 896 линий во всех версиях

Этот семейный гибрид весит почти три тонны, разгоняется до сотни за 5 секунд, а топлива тратит всего 0,4 литра на 100 километров. Разбираемся, как устроен обновленный хит китайского рынка и почему его тираж уже превысил 470 тысяч машин.

Этот семейный гибрид весит почти три тонны, разгоняется до сотни за 5 секунд, а топлива тратит всего 0,4 литра на 100 километров. Разбираемся, как устроен обновленный хит китайского рынка и почему его тираж уже превысил 470 тысяч машин.

Главное обновление Aito M7 касается электроники: архитектура машины поддерживает «полное резервирование всех систем». Бренд показал кроссовер на официальных изображениях, но подробности салона пока не раскрыл. Обновленный автомобиль относится к модельному ряду 2026 года, его габариты и колесная база сохранились. Машины без камуфляжа замечали на дорогах во время испытаний. Параметры модели также раскрыла китайская система MIIT.

Снаружи перемены точечные. В нижней части бампера на одной из версий воздуховоды вместо горизонтальных полос получили мелкие ячейки; появились выдвижные подножки. Для обновленной машины заявлены только 21-дюймовые колесные диски, тогда как у прежней версии можно было выбрать и 20-дюймовые. Добавлены два цвета кузова: «Нефритово-прохладный флорентийский» и «Золотистый - как теплое солнце».

Китайские СМИ пишут о новом дизайне экстерьера и интерьера. По опубликованным изображениям сложно подтвердить серьезные изменения внешности, а салон пока не оценить. Aito - китайский бренд, созданный при участии Huawei. Обновление M7 сосредоточено прежде всего на электронных системах, а размеры кузова остались прежними.

Электроника и характеристики

Вместо прежней версии 4.0 установлена интеллектуальная система вождения Huawei Qiankun ADS 5.0. Она объединяет помощников водителя и использует данные 896-линейного лидара на крыше. Раньше подобный датчик ставили только на топовые комплектации, младшим же полагался 192-линейный.

Количество линий показывает, сколько лазерных каналов сканирует пространство. Чем их больше, тем больше точек попадает в данные лидара и тем детальнее изображение, в том числе при распознавании небольших объектов. Это должно помогать автопилоту, но само по себе не подтверждает возможность автономного движения без участия водителя. Архитектура подготовлена для функций третьего уровня. Это не обеспечивает разрешения эксплуатировать автомобиль без постоянного контроля водителя.

Согласно сведениям, ранее опубликованным Минпромом КНР, M7 предложат в электрическом и гибридном исполнении. В гибридной версии двигатель внутреннего сгорания работает как генератор, а колеса приводят электромоторы. В салоне предусмотрят пять или шесть мест. Длина кроссовера составляет 5080 мм, ширина - 1999 мм, высота - 1780 мм. Колесная база равна 3030 мм.

Электрическая версия весит от 2545 до 2715 кг. Она получит один или два электромотора, но их мощность и параметры батареи пока не опубликованы. Максимальная скорость ограничена 200 км/ч.

У гибрида также будет один или два электромотора. Для конкретной заднеприводной версии Range Extender Max Long Range с пятью местами указаны аккумулятор емкостью 53,4 кВт·ч, мощность 227 кВт и разгон до 100 км/ч за 8,2 секунды. Запас хода на электротяге достигает 327 км по циклу CLTC. Более мощная полноприводная модификация развивает 392 кВт и 563 Н·м, а разгон до 100 км/ч занимает около 5,1-5,2 секунды.

Снаряженная масса гибридных версий составляет от 2675 до 2805 кг. Заявленный по методике WLTP расход составляет 0,46 л/100 км у полноприводной версии и 0,40 л/100 км у модификации с задним приводом.

История модели и цены

Первый Aito M7 появился в 2022 году. По косвенным признакам, очертаниям кузова и светотехнике, в нем угадывались Dongfeng Fengon ix7 или второе поколение Dongfeng Fengon 580. Последний автомобиль российским покупателям известен как Evolute i-Space. В России M7 продавали под собственным именем и под названием Seres.

Пиковым для модели в Китае стал 2024 год: тогда реализовали почти 194 тысячи машин. В 2025-м вышло второе поколение с новым кузовом, уже не похожим на первый M7 и модели Dongfeng. По заявлению компании, общий объем продаж Aito M7 с момента выхода на рынок превысил 470 тысяч автомобилей. Бренд называет его самым продаваемым кроссовером среди китайских марок в ценовом сегменте 300 000 юаней, или 3,7 млн рублей.

Название M7 встречается и в истории другого автомобиля, прототипа BMW M7 на базе E38. Для дореформенного Aito M7 в Китае указывали цены от 279 800 до 389 800 юаней, или 3,4-4,8 млн рублей. Стоимость обновленной версии и дату начала продаж компания пока не объявила. Публичный показ запланирован на автосалоне в Гуанчжоу, который откроется 27 ноября.