Aito M8: новая полностью электрическая версия к августу 2025 года
Компания Aito, премиальный автомобильный бренд Huawei, официально раскрыла внешний вид и технические характеристики полностью электрической версии своего флагманского SUV M8. Премьера новинки запланирована на август 2025 года.
Ранее в этом году на рынок вышла версия M8 с расширенным запасом хода (EREV). Новая электрическая модификация сохранила узнаваемый дизайн предшественника, однако получила обновленную переднюю решетку с оригинальным узором из точек, что подчеркивает ее электрифицированный статус.
Запас хода по циклу CLTC достигает 705 километров, что ставит модель в число лидеров по автономности среди электрокаров своего класса. Кроме того, Aito M8 оснащен современной системой автономного вождения Huawei ADS 4, которая обеспечивает высокий уровень безопасности и комфорта при управлении.
Габариты автомобиля остались прежними: длина — 5190 мм, ширина — 1999 мм, высота — 1795 мм, колесная база — 3105 мм. Варианты исполнения включают 5- и 6-местные конфигурации салона. В дополнение к привычному багажному отделению появился просторный отсек под «капотом».
Электрическая силовая установка основана высоковольтной системе Huawei 7-в-1, доступной как в версии с задним, так и с полным приводом. В качестве аккумуляторов используются батареи CATL емкостью 100 кВт·ч, интегрированные в платформу «Whale» с напряжением 800 В, что обеспечивает быструю зарядку и стабильную работу.
Версия с расширенным запасом хода (EREV) стоит в Китае от 359 800 юаней (около 49 000 долларов США). Уже собрано более 140 000 предварительных заказов. В июне продажи EREV превысили 20 000 единиц, что сделало модель лидером в своем ценовом сегменте.
По итогам первой половины 2025 года крупнейшими производителями электромобилей в Китае стали Leapmotor, Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA) и Li Auto. HIMA, объединяющая четыре бренда — Aito, Luxeed, Stelato и Maextro, заняла второе место, при этом на долю Aito пришлось 80% от общего объема продаж альянса, что составляет около 154 000 автомобилей.
Источник: Sohu
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