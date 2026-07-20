Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

20 июля 2026, 19:59

AITO M8 выходит на рынок с тремя версиями и автопилотом Huawei

AITO M8 выходит на рынок с тремя версиями и автопилотом Huawei

AITO M8 против премиум-класса: китайский кроссовер с расходом 0,5 л и тройным выбором двигателей готов к старту

AITO M8 выходит на рынок с тремя версиями и автопилотом Huawei

Рестайлинговый AITO M8 официально зарегистрирован в Китае и готовится к старту предзаказов. Модель предложит гибридную и электрическую версии, а также аппаратную платформу автопилота от Huawei, что может изменить расстановку сил на рынке кроссоверов.

Рестайлинговый AITO M8 официально зарегистрирован в Китае и готовится к старту предзаказов. Модель предложит гибридную и электрическую версии, а также аппаратную платформу автопилота от Huawei, что может изменить расстановку сил на рынке кроссоверов.

Рынок кроссоверов в Китае продолжает удивлять: обновленный AITO M8 уже прошел регистрацию в MIIT и готовится к старту предзаказов. Интерес к новинке подогревается сразу несколькими факторами — от расширенной линейки силовых установок до внедрения аппаратной платформы автопилота, аналогичной флагманской модели M9. Это событие наверняка заинтересует тех, кто следит за развитием технологий автономного вождения и электрификации.

В новой генерации AITO M8 предложат три варианта силовых агрегатов. Гибридная версия PHEV построена на базе двигателя HG15T объемом 1,5 литра (мощностью 118 кВт), который работает в паре с двумя электромоторами: передним на 170 кВт и задним на 227 кВт. Такая связка обеспечивает расход топлива по циклу WLTC всего 0,50 л/100 км, что выглядит весьма конкурентоспособно. За поставку литий-железо-фосфатной тяговой батареи отвечает компания Zhongzhou Times.

Полностью электрическая модификация оснащается двумя моторами Huawei Digital Energy: передним на 160 кВт и задним на 227 кВт. Здесь используется трехкомпонентная литий-ионная батарея (NCM), элементы которой поставляет Sichuan Times, а сборка осуществляется на заводе Yibin Sanjiang Times. Такая комплектация подчеркивает стремление бренда к технологической независимости и глубокой интеграции решений Huawei.

Внешность рестайлингового M8 также претерпела изменения: горизонтальные сквозные фары и закрытая радиаторная решетка с хромированным обрамлением делают модель визуально ближе к M9. Это решение наверняка придется по душе тем, кто ценит современные дизайнерские тренды в сегменте кроссоверов.

Ключевым техническим новшеством стала аппаратная платформа для автопилота, включающая лидар и поддержку продвинутого городского автономного вождения на базе систем Huawei. Предыдущая версия M8 не могла похвастаться таким оснащением, что выгодно выделяет обновленную модель на фоне конкурентов. По данным CNMO, производитель пока не раскрывает стоимость и точные сроки старта продаж, однако интерес к новинке уже очевиден.

Для российского рынка AITO M8 может быть интересен не только передовыми технологическими решениями, но и возможностью выбора между гибридом и электрокаром. В условиях растущего спроса на экологичные автомобили и развития инфраструктуры зарядных станций такие модели способны изменить структуру продаж в сегменте кроссоверов. Судя по представленным характеристикам, рестайлинговый M8 выглядит одним из самых продвинутых вариантов в своем классе, а интеграция аппаратной платформы автопилота может стать новым стандартом для массовых моделей.

Стоит отметить, что в последние годы китайские автопроизводители активно внедряют передовые технологии в массовые модели. Например, недавние события в космической отрасли, такие как подготовка экипажей к запуску «Союза МС-29» на Байконуре, также демонстрируют, как инновации становятся частью повседневной жизни. 

Упомянутые марки: Aito / Seres
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