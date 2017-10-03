3 октября 2017, 11:05

Акциз на мощные машины будет увеличен

Ставка на автомобили с двигателем мощностью более 200 «лошадей» будет увеличена. Правительство РФ одобрило новый проект поправок к Налоговому кодексу. Производители прогнозируют рост цен на новый транспорт.
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Инициатором нововведений стало Министерство финансов России. По задумке авторов, повышение ставки налогообложения принесет в государственный бюджет более 13,8 млрд. рублей. Под действие новой ставки попадают транспортные средства, оснащенные силовой установкой на 200 и более «лошадей». Документ был принят с оговоркой «при необходимости уточнить положения, касающиеся ставок акцизов на отельные категории легкового транспорта». Ожидается, что новые нормы будут использоваться уже в 2018 году.

Реакция со стороны автопроизводителей последовала негативная. По словам аналитиков Nissan, повышение налоговых акцизов приведет к росту цен в сегменте мощных автомобилей в среднем на 5-6%. Также увеличение налогового сбора вынудит сократить производство такого вида транспорта на 10-15%.

Рост акциза отразится и на других производителях. Так, в продуктовой линейке BMW нет автомобилей слабее 200 л.с. Специалисты Toyota убеждены, что налоговая нагрузка увеличится и на компании, что может снизить количество машин локальной сборки.

Напомним, что актуальное законодательство рассчитывает налоговую ставку следующим образом. Владельцы автомобилей с двигателями мощностью более 150 л.с. должны заплатить 420 рублей за 1 л.с. Если поправки будут приняты в полном объеме, то в силу вступит более детальная градация. Машины с мощностью 200-300 л.с. будут облагаться сбором в размере 897 рублей, для транспорта в 300-400 «лошадей» акциз составит 925 рублей. За авто с мощностью 400-500 л.с. придется заплатить 965 рублей за 1 л.с., а свыше 500 л.с. - 1 084 рубля.

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Комментарии
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Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
Алекс04.10.2017 00:24
Умней не чего придумать не могли, у кого мощный мотор, тот больше тратит денег на бензин, у то машины до 100 лошадей ехать не могут, а бензин чуть меньше есть, мощи нет в таких двигателях
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Акциз на мощные машины будет увеличен
{{material_121022}}Инициатором нововведений стало Министерство финансов России. По задумке авторов, повышение ставки налогообложения принесет в государственный бюджет более 13,8 млрд. рублей. Под действие новой ставки попадают транспортные средства, оснащенные силовой установкой на 200 и более «лошадей». Документ был принят с оговоркой «при необходимости уточнить положения, касающиеся ставок акцизов на отельные категории легкового транспорта». Ожидается, что новые нормы будут использоваться уже в 2018 году.Реакция со стороны автопроизводителей последовала негативная. По словам аналитиков Nissan, повышение налоговых акцизов приведет к росту цен в сегменте мощных автомобилей в среднем на 5-6%. Также увеличение налогового сбора вынудит сократить производство такого вида транспорта на 10-15%.Рост акциза отразится и на других производителях. Так, в продуктовой линейке BMW нет автомобилей слабее 200 л.с. Специалисты Toyota убеждены, что налоговая нагрузка увеличится и на компании, что может снизить количество машин локальной сборки.Напомним, что актуальное законодательство рассчитывает налоговую ставку следующим образом. Владельцы автомобилей с двигателями мощностью более 150 л.с. должны заплатить 420 рублей за 1 л.с. Если поправки будут приняты в полном объеме, то в силу вступит более детальная градация. Машины с мощностью 200-300 л.с. будут облагаться сбором в размере 897 рублей, для транспорта в 300-400 «лошадей» акциз составит 925 рублей. За авто с мощностью 400-500 л.с. придется заплатить 965 рублей за 1 л.с., а свыше 500 л.с. - 1 084 рубля.{{vote_117}}
2017-10-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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