Акциз на мощные машины будет увеличен
Реакция со стороны автопроизводителей последовала негативная. По словам аналитиков Nissan, повышение налоговых акцизов приведет к росту цен в сегменте мощных автомобилей в среднем на 5-6%. Также увеличение налогового сбора вынудит сократить производство такого вида транспорта на 10-15%.
Рост акциза отразится и на других производителях. Так, в продуктовой линейке BMW нет автомобилей слабее 200 л.с. Специалисты Toyota убеждены, что налоговая нагрузка увеличится и на компании, что может снизить количество машин локальной сборки.
Напомним, что актуальное законодательство рассчитывает налоговую ставку следующим образом. Владельцы автомобилей с двигателями мощностью более 150 л.с. должны заплатить 420 рублей за 1 л.с. Если поправки будут приняты в полном объеме, то в силу вступит более детальная градация. Машины с мощностью 200-300 л.с. будут облагаться сбором в размере 897 рублей, для транспорта в 300-400 «лошадей» акциз составит 925 рублей. За авто с мощностью 400-500 л.с. придется заплатить 965 рублей за 1 л.с., а свыше 500 л.с. - 1 084 рубля.
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