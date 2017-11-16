16 ноября 2017, 12:37
Акцизы на бензин снова повысят
Законопроект о поэтапном повышении акцизов на топливо принят депутатами Госдумы во втором чтении. Это должно произойти с 1 января и с 1 июля. Цены повысят на 50 копеек.
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Ноябрь принес автомобилистам очередной неприятный рекорд. Стоимость топлива на заправках к середине месяца ...Читать далее
По оценкам экспертов, розничная стоимость топлива может повыситься на 1,5% или на 60 копеек. Таким образом, средняя цена топлива может превысить в следующем году отметку в 40 рублей.
Ранее сообщалось, что стоимость топлива на заправках к середине месяца достигла наивысшего показателя для текущего года. Причина резкого подорожания в том, что на одном Московском НПЗ неожиданно остановилась одна из ключевых установок. В результате компания сократила отгрузки бензинов на рынок, а также начала скупать партии бензина на бирже.
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11.11.2017, 16:44
«Глас народа»: а Вы на таком ездили?
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Автомобиль в лизинг. Есть ли спрос и польза?
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