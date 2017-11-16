16 ноября 2017, 12:37

Акцизы на бензин снова повысят

Законопроект о поэтапном повышении акцизов на топливо принят депутатами Госдумы во втором чтении. Это должно произойти с 1 января и с 1 июля. Цены повысят на 50 копеек.
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По расчетам Минфина, от повышения акцизов казна пополнится примерно на 55–60 млрд рублей. За 3 года эта сумма составит 220 млрд рублей. Все средства будут направлены на строительство трассы «Приморское кольцо» в Калининградской области, а также на трассу «Таврида» в Крыму.

По оценкам экспертов, розничная стоимость топлива может повыситься на 1,5% или на 60 копеек. Таким образом, средняя цена топлива может превысить в следующем году отметку в 40 рублей.

Ранее сообщалось, что стоимость топлива на заправках к середине месяца достигла наивысшего показателя для текущего года. Причина резкого подорожания в том, что на одном Московском НПЗ неожиданно остановилась одна из ключевых установок. В результате компания сократила отгрузки бензинов на рынок, а также начала скупать партии бензина на бирже.

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Акцизы на бензин снова повысят
{{material_121723}} По расчетам Минфина, от повышения акцизов казна пополнится примерно на 55–60 млрд рублей. За 3 года эта сумма составит 220 млрд рублей. Все средства будут направлены на строительство трассы «Приморское кольцо» в Калининградской области, а также на трассу «Таврида» в Крыму.По оценкам экспертов, розничная стоимость топлива может повыситься на 1,5% или на 60 копеек. Таким образом, средняя цена топлива может превысить в следующем году отметку в 40 рублей.Ранее сообщалось, что стоимость топлива на заправках к середине месяца достигла наивысшего показателя для текущего года. Причина резкого подорожания в том, что на одном Московском НПЗ неожиданно остановилась одна из ключевых установок. В результате компания сократила отгрузки бензинов на рынок, а также начала скупать партии бензина на бирже.
2017-11-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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