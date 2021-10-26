Аккумуляторы дорожают на 20%: как изменятся цены на машины
Фото: cnevpost.com
Сразу добавим, что BYD также является вторым по величине местным поставщиком батарей после CATL и одним из крупнейших в мире поставщиков батарей для сотовых телефонов.
Подорожание произойдет уже 1 ноября текущего года – аккумуляторы добавят в отпускной стоимости не менее 20%, заявила сегодня газета Securities Times со ссылкой на документы BYD.
Причина данного решения - в рыночных изменениях, ограничениях мощности и лимитов производства сырья для литиевых батарей, а также в гигантском росте цен на материал LiCoO2 (более чем на 200%) и на электролит (более чем на 150%). По данным издания, поставка материалов продолжает оставаться ограниченной, что приводит к значительному увеличению совокупных расходов.
Все очень серьезно: с 1 ноября клиенты BYD должны будут подписать новые контракты, а заказы на старые, которые не были выполнены, будут отменены, говорится в отчете. Аккумуляторы BYD в основном поставляются на собственные автосборочные предприятия, однако с 2018 года используются в электромобилях некоторых других брендов. Так, например, только в этом году на продукцию BYD перешли компании Ford (модель Mustang Mach-E) и FAW (сразу несколько машин нового модельного ряда).
Инициатива BYD может привести к тому, что клиенты начнут пересматривать свои отношения с данным поставщиком аккумуляторов. В обратном случае им придется повышать стоимость своих электрокаров. А это, как отмечают автоэксперты, может привести к потере потребительских заказов.
Издание напоминает, что совсем недавно произошло увеличение стоимости Tesla Model 3 китайского производства. При этом ходят слухи, что сильнейший конкурент BYD – компания CATL также может заявить о 10-процентном ростом цен на батареи.
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