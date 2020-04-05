5 апреля 2020, 16:44
Аксенов: Пробок на Крымском мосту быть не должно
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В четверг на въезде и съезде с Крымского моста появились контроль-пропускные пункты, сотрудники которых измеряют водителям и пассажирам температуру, заполняют анкеты и информируют о ситуации с COVID-19. Глава республики Сергей Аксенов потребовал, чтобы проверки не стали причиной транспортного коллапса.
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По словам Аксенова, проверка въезжающего со стороны Краснодарского края транспорта должна проходить оперативно, чтобы не успевали образовываться пробки. За последние сутки на полуострове было выявлено два новых случая заражения коронавирусом – это члены семьи больного, который недавно приехал из Москвы. В круг их контактов входят 6 человек, за ними также установили медицинское наблюдение.
Таким образом, общее число подтвержденных случаев в Крыму достигло двадцати. Всего по состоянию на 5 апреля в России заболели 5 394 человека, из них 3 893 человека в Москве, 305 – Московской области и 191 – в Санкт-Петербурге.
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Тест-драйв Cadillac XT6: Цезарю цезарево
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