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5 апреля 2020, 16:44

Аксенов: Пробок на Крымском мосту быть не должно

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В четверг на въезде и съезде с Крымского моста появились контроль-пропускные пункты, сотрудники которых измеряют водителям и пассажирам температуру, заполняют анкеты и информируют о ситуации с COVID-19. Глава республики Сергей Аксенов потребовал, чтобы проверки не стали причиной транспортного коллапса.
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Два КПП появились на Крымском мосту 2 апреля. Их основная цель – не допустить распространения коронавируса. Контрольно-пропускные пункты работают на как въезде на мост со стороны Краснодарского края, так и на выезде с него в обратном направлении. Сотрудники проверяют температуру и составляют анкеты. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил вице-премьеру местного правительства Игорю Михайличенко вести персональный контроль за пропускным режимом на мосту, сообщает Nation News.

По словам Аксенова, проверка въезжающего со стороны Краснодарского края транспорта должна проходить оперативно, чтобы не успевали образовываться пробки. За последние сутки на полуострове было выявлено два новых случая заражения коронавирусом – это члены семьи больного, который недавно приехал из Москвы. В круг их контактов входят 6 человек, за ними также установили медицинское наблюдение.

Таким образом, общее число подтвержденных случаев в Крыму достигло двадцати. Всего по состоянию на 5 апреля в России заболели 5 394 человека, из них 3 893 человека в Москве, 305 – Московской области и 191 – в Санкт-Петербурге.

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Аксенов: Пробок на Крымском мосту быть не должно
{{material_127240}}Два КПП появились на Крымском мосту 2 апреля. Их основная цель – не допустить распространения коронавируса. Контрольно-пропускные пункты работают на как въезде на мост со стороны Краснодарского края, так и на выезде с него в обратном направлении. Сотрудники проверяют температуру и составляют анкеты. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил вице-премьеру местного правительства Игорю Михайличенко вести персональный контроль за пропускным режимом на мосту, сообщает Nation News.По словам Аксенова, проверка въезжающего со стороны Краснодарского края транспорта должна проходить оперативно, чтобы не успевали образовываться пробки. За последние сутки на полуострове было выявлено два новых случая заражения коронавирусом – это члены семьи больного, который недавно приехал из Москвы. В круг их контактов входят 6 человек, за ними также установили медицинское наблюдение.Таким образом, общее число подтвержденных случаев в Крыму достигло двадцати. Всего по состоянию на 5 апреля в России заболели 5 394 человека, из них 3 893 человека в Москве, 305 – Московской области и 191 – в Санкт-Петербурге.
2020-04-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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