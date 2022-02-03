Актер Дмитрий Певцов стал депутатом и предложил ввести новую категорию прав
Дмитрий Певцов сообщил, что сам девять лет занимался профессионально автомобильным спортом и считает обоснованным подобный подход к разделению водителей на «начинающих» и «опытных». Тем не менее, по его словам, увеличение водительского стажа провоцирует самоуспокоенность водителя, которая перерастает в самоуверенность. Следом за новичками, рекордсменами по числу аварий являются водители со стажем более 15 лет. А на долю водителей со стажем от 5 до 10 лет приходится каждое пятое ДТП (22%), отмечает Тарантас Ньюс.
Ранее в ГИБДД уточнили основные причины ДТП по вине водителей-новичков: неправильный выбор дистанции или скоростного режима. Также к ошибкам начинающих водителей отнесли несоблюдение очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходного перехода и нарушение правил перестроения.
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