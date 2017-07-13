Активацию е-ОСАГО предлагают делать с отсрочкой
Страховые компании стали обязаны обеспечить возможность заключения договора ОСАГО в виде электронного документа с 1 января текущего года. Для заключения договора в виде электронного документа необходимо заполнить на официальном сайте страховой компании соответствующее заявление и уплатить страховую премию с помощью банковской карты либо посредством электронной платежной системы, интернет-банка, если такая возможность предоставлена страховщиком на данном сайте.
В случае невозможности заключения договора в течение 30 минут с момента направления через сайт страховщика надлежащим образом оформленного заявления о заключении договора следует обращаться с соответствующей информацией в территориальное учреждение Банка России либо Службу по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России.
|е-ОСАГО - это быстро и удобно.
|Действительно электронные страховки легче подделать.
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