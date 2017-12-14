14 декабря 2017, 12:52

Активисты выявили случаи ремонта дорог с нарушениями

С наступлением осени в регионах участились случаи укладки асфальта с нарушением технологий, например, при неблагоприятных погодных условиях. Так, по всей стране только в период с октября по ноябрь этого года было зафиксировано более 80 фактов проведения дорожных работ в дождь, снег и минусовые температуры.
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По словам координатора проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Александра Васильева, согласно нормативам, асфальт нужно укладывать в сухую погоду весной и летом при температуре воздуха не ниже 5 °С, осенью - не ниже 10 °С. Но с выпадением снега и понижением температур работы по ремонту дорог не прекращаются. По каждому нарушению эксперты направляют обращения в соответствующие органы, и власти часто прислушиваются и не принимают такие работы у подрядчиков.

В целом, по наблюдениям активистов, подрядчики становятся более ответственными: год от года количество «зимних» ремонтов сокращается. В октябре-начале ноября 2016-го было зафиксировано более 100 случаев ремонта в снег и минусовые температуры.

Больше всего нарушений осенью 2017 года зафиксировано в центральной части России – 26 таких случаев. Наиболее активными оказались дорожники Рязанской, Смоленской и Ярославской областях. Наименьшее количество нарушений зафиксировано на юге страны. По одному случаю выявлено в Республике Крым, Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях. Ни одного нарушения не оказалось на Северном Кавказе, что, скорее всего, связано с климатическими погодными условиями.

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Подскажите ехал всё было нормально заглушил машину и больше не смог завести то есть ключом у него общение живая аккумуляторы всё вроде всё хорошо всё светится ключом туда-сюда всё не работает
Слава
Долгоиграющие автомобили?
Ну какже к гарантийщикам на сервис в центре мицубиси, задавал такой вопрос, показали мне бумагу, что машина может расходовать масло, короче так и доливал. А по Хавалу Н9, это реально внедорожник?
evgenka
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Активисты выявили случаи ремонта дорог с нарушениями
{{material_121839}}По словам координатора проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Александра Васильева, согласно нормативам, асфальт нужно укладывать в сухую погоду весной и летом при температуре воздуха не ниже 5 °С, осенью - не ниже 10 °С. Но с выпадением снега и понижением температур работы по ремонту дорог не прекращаются. По каждому нарушению эксперты направляют обращения в соответствующие органы, и власти часто прислушиваются и не принимают такие работы у подрядчиков. В целом, по наблюдениям активистов, подрядчики становятся более ответственными: год от года количество «зимних» ремонтов сокращается. В октябре-начале ноября 2016-го было зафиксировано более 100 случаев ремонта в снег и минусовые температуры.Больше всего нарушений осенью 2017 года зафиксировано в центральной части России – 26 таких случаев. Наиболее активными оказались дорожники Рязанской, Смоленской и Ярославской областях. Наименьшее количество нарушений зафиксировано на юге страны. По одному случаю выявлено в Республике Крым, Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях. Ни одного нарушения не оказалось на Северном Кавказе, что, скорее всего, связано с климатическими погодными условиями.
2017-12-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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