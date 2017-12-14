Активисты выявили случаи ремонта дорог с нарушениями
В целом, по наблюдениям активистов, подрядчики становятся более ответственными: год от года количество «зимних» ремонтов сокращается. В октябре-начале ноября 2016-го было зафиксировано более 100 случаев ремонта в снег и минусовые температуры.
Больше всего нарушений осенью 2017 года зафиксировано в центральной части России – 26 таких случаев. Наиболее активными оказались дорожники Рязанской, Смоленской и Ярославской областях. Наименьшее количество нарушений зафиксировано на юге страны. По одному случаю выявлено в Республике Крым, Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях. Ни одного нарушения не оказалось на Северном Кавказе, что, скорее всего, связано с климатическими погодными условиями.
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