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14 февраля 2020, 09:35

Активнее всего в Израиле продаются Hyundai

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Фото: Wallpaperup.com
Hyundai, Toyota и Kia – такова тройка наиболее успешных автокомпаний по итогам продаж новых автомобилей в вечно летнем Израиле. В цифровом исчислении деятельность марок выглядит так: 6742 ед., 5201 ед. и 4802 ед. соответственно.
Активнее всего в Израиле продаются Hyundai

Фото: Proboknet.livejournal.com

Усилиями же всех официально представленных на Святой земле брендов удалось отгрузить покупателям 41 712 новых машин – это на 8% превысило показатель января прошлого года.

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Местные СМИ отмечают, что никакого, вроде, откровения не произошло – январский расклад сил отражает давно наметившуюся тенденцию к лидерству именно вышеуказанных компаний. При этом есть две вещи, которые немного удивили.

Первая – возвращение в ТОП-10 американского Chevrolet, которого не было в списке сильнейших около года, а также отсутствие французских производителей - довольно редкого явления для автомобильного рынка Израиля. 

Премиальный расклад в еврейском государстве несколько иной, чем, скажем, у нас. Лидерство у компании Audi – 1019 проданных автомобилей (+50% к АППГ), на второй позиции Mercedes - 854 ед. (+25%), далее расположились BMW – 517 ед., Volvo - 377 ед. (+20%) и Lexus -197 ед., который закончил минувший месяц с 10-процентным минусом.

P.S. Заметим, что израильская модельная линейка лидера местного рынка куда как обширнее российской. Наряду с машинами, которые официально можем приобрести мы с вами, нашим коллегам с берега теплого Средиземного моря доступны совершенно диковинные для нас модели - типа Kona и Ioniq/Ioniq EV.


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Активнее всего в Израиле продаются Hyundai
Усилиями же всех официально представленных на Святой земле брендов удалось отгрузить покупателям 41 712 новых машин – это на 8% превысило показатель января прошлого года. {{material_127025}} Местные СМИ отмечают, что никакого, вроде, откровения не произошло – январский расклад сил отражает давно наметившуюся тенденцию к лидерству именно вышеуказанных компаний. При этом есть две вещи, которые немного удивили.Первая – возвращение в ТОП-10 американского Chevrolet, которого не было в списке сильнейших около года, а также отсутствие французских производителей - довольно редкого явления для автомобильного рынка Израиля.  Премиальный расклад в еврейском государстве несколько иной, чем, скажем, у нас. Лидерство у компании Audi – 1019 проданных автомобилей (+50% к АППГ), на второй позиции Mercedes - 854 ед. (+25%), далее расположились BMW – 517 ед., Volvo - 377 ед. (+20%) и Lexus -197 ед., который закончил минувший месяц с 10-процентным минусом.P.S. Заметим, что израильская модельная линейка лидера местного рынка куда как обширнее российской. Наряду с машинами, которые официально можем приобрести мы с вами, нашим коллегам с берега теплого Средиземного моря доступны совершенно диковинные для нас модели - типа Kona и Ioniq/Ioniq EV.
2020-02-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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