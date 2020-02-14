Активнее всего в Израиле продаются Hyundai
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Фото: Proboknet.livejournal.com
Усилиями же всех официально представленных на Святой земле брендов удалось отгрузить покупателям 41 712 новых машин – это на 8% превысило показатель января прошлого года.
Первая – возвращение в ТОП-10 американского Chevrolet, которого не было в списке сильнейших около года, а также отсутствие французских производителей - довольно редкого явления для автомобильного рынка Израиля.
Премиальный расклад в еврейском государстве несколько иной, чем, скажем, у нас. Лидерство у компании Audi – 1019 проданных автомобилей (+50% к АППГ), на второй позиции Mercedes - 854 ед. (+25%), далее расположились BMW – 517 ед., Volvo - 377 ед. (+20%) и Lexus -197 ед., который закончил минувший месяц с 10-процентным минусом.
P.S. Заметим, что израильская модельная линейка лидера местного рынка куда как обширнее российской. Наряду с машинами, которые официально можем приобрести мы с вами, нашим коллегам с берега теплого Средиземного моря доступны совершенно диковинные для нас модели - типа Kona и Ioniq/Ioniq EV.
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