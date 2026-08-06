От «рабочей лошадки» к премиуму: выбираем идеального преемника для Hyundai Solaris в 2026 году

6 августа 2026, 12:34
Актуальные альтернативы Hyundai Solaris: что выбрать на российском рынке
Актуальные альтернативы Hyundai Solaris: что выбрать на российском рынке
Hyundai Solaris долго был эталоном среди городских автомобилей, но ситуация на рынке изменилась. Какие модели сейчас способны заменить его по надежности, комфорту и стоимости обслуживания - разбираемся на примерах актуальных конкурентов.
Hyundai Solaris в свое время считался одним из самых рациональных решений на рынке легковых авто: надежный, экономичный, с доступным сервисом и ликвидностью на вторичке. Однако, с уходом бренда и изменением рыночной ситуации, многие владельцы задумались об альтернативных вариантах. Сегодня на рынке есть сразу несколько моделей, которые не только превосходят успех Solaris, но и предлагают больше комфорта и технологий.
В первую очередь стоит обратить внимание на Kia Rio. Этот автомобиль построен на той же платформе, что и Solaris, и оснащен моторами 1,4 и 1,6 литра. Для тех, кто не хочет долго привыкать к новым техническим решениям, Rio — практически безрисковый вариант: знакомая управляемость, доступные запчасти, понятный сервис. Отличие - чуть более жесткая подвеска и строгий дизайн, что делает Rio более интересным на трассе.
Skoda Rapid – еще один сильный кандидат. В отличие от Rio, Rapid предлагает не просто смену внешности, а принципиально иной уровень практичности. Лифтбек с багажником на 530 литров, просторный салон, эргономика и возможность выбрать как классический атмосферник с автоматом, так и турбоверсию с DSG. На трассе Rapid ведет себя увереннее, чем Solaris, и лучше подходит для дальних поездок.
Если хочется сделать шаг в сторону бизнес-класса, стоит обратить внимание на Geely Preface. Это уже крупный седан D-класса с просторным салоном, современными технологиями и мощным турбомотором Volvo. Отличается высоким уровнем безопасности, премиальным интерьером и богатым оснащением. Управляемость и шумоизоляция здесь на уровне европейских моделей, при высокой скорости позволяет уверенно чувствовать себя на трассе. Для тех, кто ищет максимум за разумные деньги, Preface выглядит как логический апгрейд после Solaris.
Chery Arrizo 8 – еще один представитель китайского автопрома, который быстро набирает популярность в России. Крупный седан с отличной шумоизоляцией, мощным турбомотором и цифровым салоном. В Arrizo 8 реализованы системы современной безопасности, включая ADAS, гарантия до 7 лет, что делает его привлекательным для тех, кто планирует долгую эксплуатацию. Важно, что двигатель адаптирован под 92-й бензин, что редко встречается среди турбомоторов.
Для любителей динамики и необычного дизайна подойдет Changan UNI-V. Этот лифтбек отличается агрессивной внешностью, активным спойлером и быстрыми турбомоторами. В топовых версиях UNI-V разгоняется до 100 км/ч за 6,3-6,8 секунды, а интерьер напоминает кабину истребителя. Практичность тоже на высоте: большой багажник и складывающиеся сиденья позволяют использовать машину не только для драйва, но и для повседневных задач.
Выбор замены Hyundai Solaris зависит от приоритетов: кто-то ищет надежность и простоту, кто-то — простор и комфорт, а кто-то — современные технологии и динамику. Российский рынок предлагает достойные альтернативы на любой вкус и бюджет. Кстати, для тех, кто рассматривает не только прямые конкуренты Solaris, но и более крупные седаны, интересным вариантом может стать Nissan Teana IV, который, как отмечают эксперты, выгодно отличается по цене и оснащению - подробнее об этом можно узнать в материале о новых возможностях Teana IV на российском рынке .
Похожие материалы Хендай, Киа, Шкода, Джили, Чери, Чинган, Солярис
-
06.08.2026, 21:08
Volkswagen Tacqua с атмосферным мотором и автоматом Aisin: что предлагает китайский рынок
Volkswagen Tacqua - компактный кроссовер с атмосферным двигателем и автоматической коробкой Aisin, который недавно появился на российском рынке по цене около 1,6 млн рублей. Эксперты отмечают его надежность и ресурс до полумиллиона километров, что особенно актуально на фоне роста цен на новые и подержанные автомобили.Читать далее
-
06.08.2026, 20:31
Какие автомобили доминируют в российском такси: свежие данные и неожиданные лидеры
В России почти миллион автомобилей официально работают в такси, но мало кто знает, как быстро меняется их состав. Какие марки и модели вытесняют привычных лидеров, почему свежие авто занимают все большую долю, и что это значит для водителей и пассажиров - объясняем с опорой на мнение эксперта. Читать далее
-
06.08.2026, 04:01
Toyota Corolla возвращается на российский рынок с выгодной ценой и новым оснащением
Toyota Corolla вновь становится актуальной для российских покупателей благодаря параллельному импорту и привлекательной стоимости. Модель выделяется надежностью, современными характеристиками и возможностью приобрести ее дешевле 1,7 млн рублей, что особенно важно в условиях ограниченного выбора на рынке.Читать далее
-
04.08.2026, 09:04
Какие автомобили способны пройти более 200 тысяч км: неожиданные лидеры вторички
Мало кто знает, что даже при внушительном пробеге в 200 тысяч км можно найти машины, которые не только не сдадутся, но и прослужат еще долгие годы. Какие модели не боятся больших цифр на одометре, что советуют специалисты и почему вторичный рынок сейчас особенно интересен - разбираемся, что важно учитывать при выборе.Читать далее
-
27.07.2026, 16:58
Рейтинг надежности: какие китайские автомобили показали лучшие результаты в России
В 2026 году китайские автомобили все чаще выбирают в России, но не все модели одинаково надежны. Государственный рейтинг AQSIQ Auto выявил шестерку лидеров, которые могут стать оптимальным выбором для тех, кто ценит долговечность и минимальные проблемы в эксплуатации.Читать далее
-
16.07.2026, 19:55
Chery Arrizo 8 PRO: новые технологии и автопилот в среднем классе
Chery Arrizo 8 PRO выходит на китайский рынок с обновленной электроникой и расширенными возможностями автопилота. Модель обещает изменить представление о технологиях в сегменте бензиновых седанов, что особенно актуально на фоне роста конкуренции и ожиданий покупателей.Читать далее
-
12.07.2026, 19:23
Сколько реально служат моторы и коробки Skoda Rapid на российском рынке
Skoda Rapid остается востребованным на вторичном рынке России даже после ухода бренда. В материале - анализ ресурса двигателей и коробок передач этой модели, а также причины, по которым Rapid часто выбирают для такси и личного пользования. Актуально для тех, кто ищет надежный автомобиль в условиях ограниченного выбора.Читать далее
-
12.07.2026, 14:38
Сколько реально служат моторы и коробки Solaris HC на российском рынке
Solaris HC, преемник Hyundai Creta, быстро завоевал популярность в России благодаря проверенным агрегатам. Но насколько долговечны его моторы и трансмиссии на практике - и что советуют специалисты при выборе кроссовера с пробегом, особенно сейчас, когда рынок меняется.Читать далее
-
07.08.2026, 12:25
Первые признаки ненадежного автосалона: что выдает дилера при звонке
Мало кто задумывается, что уже первый звонок в автосалон может многое рассказать о будущем сотрудничестве. Часто именно детали общения с менеджером определяют, стоит ли тратить время на визит. Какие ошибки совершают дилеры и что должен услышать покупатель - объяснил эксперт. Не прошли тест: что грозит тем, кто игнорирует эти сигналы.Читать далее
-
07.08.2026, 12:08
Продажи Rolls-Royce и Bentley в России неожиданно обогнали массовые бренды
Неожиданный тренд на российском авторынке: элитные автомобили Rolls-Royce, Bentley и Lamborghini оказались востребованнее привычных Opel и Renault. Какие причины стоят за этим парадоксом, что это значит для рынка и почему эксперты считают ситуацию тревожной - разбираемся в деталях. Читать далее
-
07.08.2026, 12:02
Почему зеркала на крыле могут вернуться в современные автомобили
Мало кто задумывается, что привычные боковые зеркала не всегда были на дверях: раньше их устанавливали прямо на крылья. Сейчас этот подход исчез, но эксперты уверены - тренд может вернуться. Почему производители снова обращают внимание на старые решения, и что это значит для водителей, объясняем подробно.Читать далее
Похожие материалы Хендай, Киа, Шкода, Джили, Чери, Чинган, Солярис
-
06.08.2026, 21:08
Volkswagen Tacqua с атмосферным мотором и автоматом Aisin: что предлагает китайский рынок
Volkswagen Tacqua - компактный кроссовер с атмосферным двигателем и автоматической коробкой Aisin, который недавно появился на российском рынке по цене около 1,6 млн рублей. Эксперты отмечают его надежность и ресурс до полумиллиона километров, что особенно актуально на фоне роста цен на новые и подержанные автомобили.Читать далее
-
06.08.2026, 20:31
Какие автомобили доминируют в российском такси: свежие данные и неожиданные лидеры
В России почти миллион автомобилей официально работают в такси, но мало кто знает, как быстро меняется их состав. Какие марки и модели вытесняют привычных лидеров, почему свежие авто занимают все большую долю, и что это значит для водителей и пассажиров - объясняем с опорой на мнение эксперта. Читать далее
-
06.08.2026, 04:01
Toyota Corolla возвращается на российский рынок с выгодной ценой и новым оснащением
Toyota Corolla вновь становится актуальной для российских покупателей благодаря параллельному импорту и привлекательной стоимости. Модель выделяется надежностью, современными характеристиками и возможностью приобрести ее дешевле 1,7 млн рублей, что особенно важно в условиях ограниченного выбора на рынке.Читать далее
-
04.08.2026, 09:04
Какие автомобили способны пройти более 200 тысяч км: неожиданные лидеры вторички
Мало кто знает, что даже при внушительном пробеге в 200 тысяч км можно найти машины, которые не только не сдадутся, но и прослужат еще долгие годы. Какие модели не боятся больших цифр на одометре, что советуют специалисты и почему вторичный рынок сейчас особенно интересен - разбираемся, что важно учитывать при выборе.Читать далее
-
27.07.2026, 16:58
Рейтинг надежности: какие китайские автомобили показали лучшие результаты в России
В 2026 году китайские автомобили все чаще выбирают в России, но не все модели одинаково надежны. Государственный рейтинг AQSIQ Auto выявил шестерку лидеров, которые могут стать оптимальным выбором для тех, кто ценит долговечность и минимальные проблемы в эксплуатации.Читать далее
-
16.07.2026, 19:55
Chery Arrizo 8 PRO: новые технологии и автопилот в среднем классе
Chery Arrizo 8 PRO выходит на китайский рынок с обновленной электроникой и расширенными возможностями автопилота. Модель обещает изменить представление о технологиях в сегменте бензиновых седанов, что особенно актуально на фоне роста конкуренции и ожиданий покупателей.Читать далее
-
12.07.2026, 19:23
Сколько реально служат моторы и коробки Skoda Rapid на российском рынке
Skoda Rapid остается востребованным на вторичном рынке России даже после ухода бренда. В материале - анализ ресурса двигателей и коробок передач этой модели, а также причины, по которым Rapid часто выбирают для такси и личного пользования. Актуально для тех, кто ищет надежный автомобиль в условиях ограниченного выбора.Читать далее
-
12.07.2026, 14:38
Сколько реально служат моторы и коробки Solaris HC на российском рынке
Solaris HC, преемник Hyundai Creta, быстро завоевал популярность в России благодаря проверенным агрегатам. Но насколько долговечны его моторы и трансмиссии на практике - и что советуют специалисты при выборе кроссовера с пробегом, особенно сейчас, когда рынок меняется.Читать далее
-
07.08.2026, 12:25
Первые признаки ненадежного автосалона: что выдает дилера при звонке
Мало кто задумывается, что уже первый звонок в автосалон может многое рассказать о будущем сотрудничестве. Часто именно детали общения с менеджером определяют, стоит ли тратить время на визит. Какие ошибки совершают дилеры и что должен услышать покупатель - объяснил эксперт. Не прошли тест: что грозит тем, кто игнорирует эти сигналы.Читать далее
-
07.08.2026, 12:08
Продажи Rolls-Royce и Bentley в России неожиданно обогнали массовые бренды
Неожиданный тренд на российском авторынке: элитные автомобили Rolls-Royce, Bentley и Lamborghini оказались востребованнее привычных Opel и Renault. Какие причины стоят за этим парадоксом, что это значит для рынка и почему эксперты считают ситуацию тревожной - разбираемся в деталях. Читать далее
-
07.08.2026, 12:02
Почему зеркала на крыле могут вернуться в современные автомобили
Мало кто задумывается, что привычные боковые зеркала не всегда были на дверях: раньше их устанавливали прямо на крылья. Сейчас этот подход исчез, но эксперты уверены - тренд может вернуться. Почему производители снова обращают внимание на старые решения, и что это значит для водителей, объясняем подробно.Читать далее