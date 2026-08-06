От «рабочей лошадки» к премиуму: выбираем идеального преемника для Hyundai Solaris в 2026 году

Актуальные альтернативы Hyundai Solaris: что выбрать на российском рынке

Hyundai Solaris долго был эталоном среди городских автомобилей, но ситуация на рынке изменилась. Какие модели сейчас способны заменить его по надежности, комфорту и стоимости обслуживания - разбираемся на примерах актуальных конкурентов.

Hyundai Solaris долго был эталоном среди городских автомобилей, но ситуация на рынке изменилась. Какие модели сейчас способны заменить его по надежности, комфорту и стоимости обслуживания - разбираемся на примерах актуальных конкурентов.

Hyundai Solaris в свое время считался одним из самых рациональных решений на рынке легковых авто: надежный, экономичный, с доступным сервисом и ликвидностью на вторичке. Однако, с уходом бренда и изменением рыночной ситуации, многие владельцы задумались об альтернативных вариантах. Сегодня на рынке есть сразу несколько моделей, которые не только превосходят успех Solaris, но и предлагают больше комфорта и технологий.

В первую очередь стоит обратить внимание на Kia Rio. Этот автомобиль построен на той же платформе, что и Solaris, и оснащен моторами 1,4 и 1,6 литра. Для тех, кто не хочет долго привыкать к новым техническим решениям, Rio — практически безрисковый вариант: знакомая управляемость, доступные запчасти, понятный сервис. Отличие - чуть более жесткая подвеска и строгий дизайн, что делает Rio более интересным на трассе.

Skoda Rapid – еще один сильный кандидат. В отличие от Rio, Rapid предлагает не просто смену внешности, а принципиально иной уровень практичности. Лифтбек с багажником на 530 литров, просторный салон, эргономика и возможность выбрать как классический атмосферник с автоматом, так и турбоверсию с DSG. На трассе Rapid ведет себя увереннее, чем Solaris, и лучше подходит для дальних поездок.

Если хочется сделать шаг в сторону бизнес-класса, стоит обратить внимание на Geely Preface. Это уже крупный седан D-класса с просторным салоном, современными технологиями и мощным турбомотором Volvo. Отличается высоким уровнем безопасности, премиальным интерьером и богатым оснащением. Управляемость и шумоизоляция здесь на уровне европейских моделей, при высокой скорости позволяет уверенно чувствовать себя на трассе. Для тех, кто ищет максимум за разумные деньги, Preface выглядит как логический апгрейд после Solaris.

Chery Arrizo 8 – еще один представитель китайского автопрома, который быстро набирает популярность в России. Крупный седан с отличной шумоизоляцией, мощным турбомотором и цифровым салоном. В Arrizo 8 реализованы системы современной безопасности, включая ADAS, гарантия до 7 лет, что делает его привлекательным для тех, кто планирует долгую эксплуатацию. Важно, что двигатель адаптирован под 92-й бензин, что редко встречается среди турбомоторов.

Для любителей динамики и необычного дизайна подойдет Changan UNI-V. Этот лифтбек отличается агрессивной внешностью, активным спойлером и быстрыми турбомоторами. В топовых версиях UNI-V разгоняется до 100 км/ч за 6,3-6,8 секунды, а интерьер напоминает кабину истребителя. Практичность тоже на высоте: большой багажник и складывающиеся сиденья позволяют использовать машину не только для драйва, но и для повседневных задач.

Выбор замены Hyundai Solaris зависит от приоритетов: кто-то ищет надежность и простоту, кто-то — простор и комфорт, а кто-то — современные технологии и динамику. Российский рынок предлагает достойные альтернативы на любой вкус и бюджет. Кстати, для тех, кто рассматривает не только прямые конкуренты Solaris, но и более крупные седаны, интересным вариантом может стать Nissan Teana IV, который, как отмечают эксперты, выгодно отличается по цене и оснащению - подробнее об этом можно узнать в материале о новых возможностях Teana IV на российском рынке .