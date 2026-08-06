От «рабочей лошадки» к премиуму: выбираем идеального преемника для Hyundai Solaris в 2026 году

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

6 августа 2026, 12:34

Актуальные альтернативы Hyundai Solaris: что выбрать на российском рынке

Актуальные альтернативы Hyundai Solaris: что выбрать на российском рынке

От «рабочей лошадки» к премиуму: выбираем идеального преемника для Hyundai Solaris в 2026 году

Актуальные альтернативы Hyundai Solaris: что выбрать на российском рынке

Hyundai Solaris долго был эталоном среди городских автомобилей, но ситуация на рынке изменилась. Какие модели сейчас способны заменить его по надежности, комфорту и стоимости обслуживания - разбираемся на примерах актуальных конкурентов.

Hyundai Solaris долго был эталоном среди городских автомобилей, но ситуация на рынке изменилась. Какие модели сейчас способны заменить его по надежности, комфорту и стоимости обслуживания - разбираемся на примерах актуальных конкурентов.

Hyundai Solaris в свое время считался одним из самых рациональных решений на рынке легковых авто: надежный, экономичный, с доступным сервисом и ликвидностью на вторичке. Однако, с уходом бренда и изменением рыночной ситуации, многие владельцы задумались об альтернативных вариантах. Сегодня на рынке есть сразу несколько моделей, которые не только превосходят успех Solaris, но и предлагают больше комфорта и технологий.

В первую очередь стоит обратить внимание на Kia Rio. Этот автомобиль построен на той же платформе, что и Solaris, и оснащен моторами 1,4 и 1,6 литра. Для тех, кто не хочет долго привыкать к новым техническим решениям, Rio — практически безрисковый вариант: знакомая управляемость, доступные запчасти, понятный сервис. Отличие - чуть более жесткая подвеска и строгий дизайн, что делает Rio более интересным на трассе.

Skoda Rapid – еще один сильный кандидат. В отличие от Rio, Rapid предлагает не просто смену внешности, а принципиально иной уровень практичности. Лифтбек с багажником на 530 литров, просторный салон, эргономика и возможность выбрать как классический атмосферник с автоматом, так и турбоверсию с DSG. На трассе Rapid ведет себя увереннее, чем Solaris, и лучше подходит для дальних поездок.

Если хочется сделать шаг в сторону бизнес-класса, стоит обратить внимание на Geely Preface. Это уже крупный седан D-класса с просторным салоном, современными технологиями и мощным турбомотором Volvo. Отличается высоким уровнем безопасности, премиальным интерьером и богатым оснащением. Управляемость и шумоизоляция здесь на уровне европейских моделей, при высокой скорости позволяет уверенно чувствовать себя на трассе. Для тех, кто ищет максимум за разумные деньги, Preface выглядит как логический апгрейд после Solaris.

Chery Arrizo 8 – еще один представитель китайского автопрома, который быстро набирает популярность в России. Крупный седан с отличной шумоизоляцией, мощным турбомотором и цифровым салоном. В Arrizo 8 реализованы системы современной безопасности, включая ADAS, гарантия до 7 лет, что делает его привлекательным для тех, кто планирует долгую эксплуатацию. Важно, что двигатель адаптирован под 92-й бензин, что редко встречается среди турбомоторов.

Для любителей динамики и необычного дизайна подойдет Changan UNI-V. Этот лифтбек отличается агрессивной внешностью, активным спойлером и быстрыми турбомоторами. В топовых версиях UNI-V разгоняется до 100 км/ч за 6,3-6,8 секунды, а интерьер напоминает кабину истребителя. Практичность тоже на высоте: большой багажник и складывающиеся сиденья позволяют использовать машину не только для драйва, но и для повседневных задач.

Выбор замены Hyundai Solaris зависит от приоритетов: кто-то ищет надежность и простоту, кто-то — простор и комфорт, а кто-то — современные технологии и динамику. Российский рынок предлагает достойные альтернативы на любой вкус и бюджет. Кстати, для тех, кто рассматривает не только прямые конкуренты Solaris, но и более крупные седаны, интересным вариантом может стать Nissan Teana IV, который, как отмечают эксперты, выгодно отличается по цене и оснащению - подробнее об этом можно узнать в материале о новых возможностях Teana IV на российском рынке .

Упомянутые модели: Hyundai Solaris (от 569 900 Р), KIA Rio (от 601 900 Р), Skoda Rapid (от 1 051 000 Р), Geely Preface, Chery Arrizo 8, Changan UNI-V
Упомянутые марки: Hyundai, KIA, Skoda, Geely, Chery, Changan, Solaris
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хендай, Киа, Шкода, Джили, Чери, Чинган, Солярис

Похожие материалы Хендай, Киа, Шкода, Джили, Чери, Чинган, Солярис

Буксировка без риска: главные цифры из ПТС, которые надо знать перед установкой фаркопа
Тест-драйв GAC S9: новый гибридный кроссовер с необычными функциями для России
Great Wall готовит кроссовер Wey V8X для России: новые детали о запуске
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Волгоград Новороссийск Краснодар
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться