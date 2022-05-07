Актуальные вопросы эффективного маркетинга в автоиндустрии обсудят онлайн

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Эксперты и участники конференции проанализируют эффективность различных маркетинговых инструментов в авторитейле с учетом последних изменений на рынке. Они обсудят, как изменился спрос на поиске и в соцсетях, как оптимизировать бюджет по дилерам, можно ли работать не за лиды, а по ДРР, и насколько сильно в целом за последние три месяца трансформировался рынок авторитейла.

Конференция начнется 26 мая в 11:00 по московскому времени. Присоединиться к трансляции на YouTube можно будет бесплатно, достаточно лишь зарегистрироваться по ссылке. В чате трансляции можно будет задать вопросы спикерам, обсудить выступления, поделиться опытом и обменяться контактами.

Программа онлайн-конференции Callday.Auto 2022

11:00 I Q1: исследование спроса на поиске и в соцсетях.

Спикеры: Анастасия Ворожейкина, бизнес-партнер индустрии Авто Яндекса, и Николай Сентюрин, руководитель отдела развития коммерческих проектов VK.

11:30 I Исследование обращения в авто индустрии.

Спикер: Артур Саркисян, коммерческий директор Calltouch.

12:00 I Оптимизация бюджета дилера: как эффективно управлять трафиком на классифайде

Спикер: Сергей Игнатов, руководитель группы по работе с клиентами Авто.ру.

12:30 I Работа не за лиды, а по ДРР? Ломаем стереотипы.

Спикеры: Михаил Руденко, зам. директора Super Marine, и Владимир Покладов, Senior performance manager VBI.

13:00 I Трансформация рынка авторитейла в новой реальности.

Спикеры: Олег Кузнецов, директор по маркетингу Автодом, и Максим Шишко, директор проекта Автодом Подписка.

13:30 I Остаемся на связи с клиентами в Telegram.

Спикеры: Антон Жуков, руководитель отдела маркетинга МБ-Беляево, и Глухов Сергей, руководитель группы по работе с ключевыми клиентами Автобизнеса MGCom.

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