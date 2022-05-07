Актуальные вопросы эффективного маркетинга в автоиндустрии обсудят онлайн
Конференция начнется 26 мая в 11:00 по московскому времени. Присоединиться к трансляции на YouTube можно будет бесплатно, достаточно лишь зарегистрироваться по ссылке. В чате трансляции можно будет задать вопросы спикерам, обсудить выступления, поделиться опытом и обменяться контактами.
Программа онлайн-конференции Callday.Auto 2022
11:00 I Q1: исследование спроса на поиске и в соцсетях.
Спикеры: Анастасия Ворожейкина, бизнес-партнер индустрии Авто Яндекса, и Николай Сентюрин, руководитель отдела развития коммерческих проектов VK.
11:30 I Исследование обращения в авто индустрии.
Спикер: Артур Саркисян, коммерческий директор Calltouch.
12:00 I Оптимизация бюджета дилера: как эффективно управлять трафиком на классифайде
Спикер: Сергей Игнатов, руководитель группы по работе с клиентами Авто.ру.
12:30 I Работа не за лиды, а по ДРР? Ломаем стереотипы.
Спикеры: Михаил Руденко, зам. директора Super Marine, и Владимир Покладов, Senior performance manager VBI.
13:00 I Трансформация рынка авторитейла в новой реальности.
Спикеры: Олег Кузнецов, директор по маркетингу Автодом, и Максим Шишко, директор проекта Автодом Подписка.
13:30 I Остаемся на связи с клиентами в Telegram.
Спикеры: Антон Жуков, руководитель отдела маркетинга МБ-Беляево, и Глухов Сергей, руководитель группы по работе с ключевыми клиентами Автобизнеса MGCom.
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