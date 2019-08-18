Аквапланирование: чем опасно, когда возникает, как избежать
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Это опасно?
Очень опасно. Аквапланирование возникает при наезде на водную преграду, при этом слой воды препятствует нормальному контакту шины с дорогой. В результате машина становится просто неуправляемой.
Особенно опасно это явление для водителей с небольшим стажем вождения и для тех, кто движется с критической скоростью: от 70 до 100 км/ч. Именно поэтому важно понимать, от чего возникает аквапланирование и как действовать, если водная преграда настигла вас.
Что вызывает аквапланирование?
Давление в шинах, состояние подвески машины, качество дорог – все это может вызывать аквапланирование. Интересно, что отличное дорожное полотно провоцирует это явление больше, чем трасса с изъянами. Немудрено, ведь на таких дорогах автомобилисты часто нарушают скоростной режим, а это, к слову, является главной причиной аквапланирования.
Однако даже при небольшой скорости вы можете столкнуться с плохим сцеплением колес с дорогой, если имеется недостаточный уровень давления в шинах. Кроме того, важно в целом следить за состоянием покрышек. Чем больше они изношены, тем хуже «отгоняют» воду из-под колес. Вовремя обновляйте комплекты резины, не скупитесь на хорошие колеса и не поддавайтесь соблазну поставить на городской автомобиль спортивные покрышки. На такой резине водоотводящих каналов изначально намного меньше, чем на классических шинах, поэтому она подходит только для сухих дорог.
Как действовать при аквапланировании?
Если на вашем пути виднеется глубокая большая лужа, заблаговременно снизьте скорость. В противном случае канавки на шинах не смогут быстро отвести избыток воды. Также включите щетки стеклоочистителя в максимально быстрый режим, чтобы не потерять обзор.
На курсах контраварийного движения учат правильным действиям во время возникновения аквапланирования. Так вот базовым знанием является правильное положение рук на руле. Кисти рук должны держать рулевое колесо крепко в положении циферблата «9-3». При этом локти нужно развести в стороны. Это необходимо, дабы при наезде в лужу руль не выбило из ваших рук. Помните, что колеса должны смотреть прямо, избегайте поворотов и тем более резких маневров!
А вот на заднеприводных машинах наоборот следует начать плавное торможение, поскольку аквапланирование начинается с передних колес. Тем не менее, резкое нажатие педали тормоза также может привести к заносу.
Наконец, правильно подбирайте шины. Если вы живете в регионе, где часто выпадают осадки даже в теплое время года, «обуйте» автомобиль в шины с маркировками Rain, Water или Aqua. Также эксперты рекомендуют выбирать колеса с продольной центральной канавкой. Эффективно справляются с задачей водоотводы, образующие «елочку». И помните, что покупать б/у резину — опасно. Изношенный протектор не убережет вас от аквапланирования. Лучше взять шины дешевых брендов, но новые, чем подержанные колеса с громкими именами.
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