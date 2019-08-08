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8 августа 2019, 15:29

«Аларм-Мотор» откроет в Петербурге автосалоны четырех брендов

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До конца 2019 года ГК «Аларм-Моторс» откроет в Санкт-Петербурге автосалоны четырех новых брендов. Шоу-румы уходящего Ford займут автомобили Hyundai, Haval, UAZ и GAC.
Аларм Мотор откроет в Петербурге автосалоны четырех брендов

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В ближайшее время число брендов в портфеле группы компаний «Аларм-Моторс» доведут до девяти. К Suzuki, Peugeot, Kia, Fiat и Ford добавятся Hyundai, Haval, UAZ и GAC. Автомобили новых марок займут выставочные площади, освободившиеся от легковых автомобилей Ford. Напомним, американская марка решила продавать в России только фургоны Ford Transit.

Роман Слуцкий, генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» « После завершения продаж в России легковых автомобилей Ford новые бренды позволят нам сохранить высокие позиции на автомобильном рынке Санкт-Петербурга. Hyundai в последние годы находится в лидерах по числу проданных машин в городе. UAZ всегда славился стабильностью у своей аудитории, и сейчас марка готовит к выходу новый Patriot с автоматической коробкой передач. Выбор Haval связан с активным инвестированием бренда в локализацию производства в стране, а GAC нас впечатлил объемами и технологиями, когда мы побывали на автозаводе компании в Гуанчжоу. »
Роман Слуцкий, генеральный директор ГК «Аларм-Моторс»

Во второй половине 2019 года в автосалоне на Выборгское шоссе, 23, корпус 1 начнутся продажи автомобилей Hyundai, а в автосалоне на проспекте Маршала Жукова, 51 откроется дилерский центр Haval. В мультибрендовом автосалоне на Коломяжском проспекте, 18А ассортимент пополнится автомобилями UAZ и GAC. Причем «Аларм-Моторс» станет эксклюзивным и единственным дилером GAC в Санкт-Петербурге. На реконструкцию своих автосалонов ГК «Аларм-Моторс» потратит порядка 50 млн рублей. Четыре новых бренда суммарно займут площадь около 2 600 кв. метров, где помимо шоу-румов расположится 29 сервисных постов.

После ухода Ford с российского рынка легковых автомобилей, «Аларм-Моторс» сохранит авторизованный сервис автомобилей Ford в автоцентре на Коломяжском и на проспекте Маршала Жукова. Общая площадь всех дилерских центров «Аларм-Моторс» составляет 15 100 кв. метров. Помимо названных выше, у компании есть еще два автосалона Kia. По итогам первого полугодия «Аларм-Моторс» увеличил объемы продаж и поднялся на третье место в списке крупнейших дилеров Петербурга. В следующем году компания готова увеличить объем продаж до 10 000 автомобилей, треть из которых придется на новые бренды.


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Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста вот с каким вопросом: выдержат или нет колхозные мосты и 417 двигатель 33 резину? УАЗ 469
NPavel
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Здравствуйте.Купил УАЗ. Плохо закрывается дверь, никогда раньше не регулировал. Кто знает как, подскажите, если есть видео скиньте ссылку пожалуйста.
Алексей Кузнецов
Форум УАЗ 2206
на новых буханках 2014г с новой передней подвеской сплошные недоработки.рама трещит в задней опоре передней рессоры и кронштейне опоры салона недоработка завода .место ослаблено.в новой 5 ступенчатой кпп есть слабый узел ступица 3 и 4 передачи.мелкий щлиц обычно срывает на 40тыс пробега
василий
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«Аларм-Мотор» откроет в Петербурге автосалоны четырех брендов
В ближайшее время число брендов в портфеле группы компаний «Аларм-Моторс» доведут до девяти. К Suzuki, Peugeot, Kia, Fiat и Ford добавятся Hyundai, Haval, UAZ и GAC. Автомобили новых марок займут выставочные площади, освободившиеся от легковых автомобилей Ford. Напомним, американская марка решила продавать в России только фургоны Ford Transit.{{person_260_ После завершения продаж в России легковых автомобилей Ford новые бренды позволят нам сохранить высокие позиции на автомобильном рынке Санкт-Петербурга. Hyundai в последние годы находится в лидерах по числу проданных машин в городе. UAZ всегда славился стабильностью у своей аудитории, и сейчас марка готовит к выходу новый Patriot с автоматической коробкой передач. Выбор Haval связан с активным инвестированием бренда в локализацию производства в стране, а GAC нас впечатлил объемами и технологиями, когда мы побывали на автозаводе компании в Гуанчжоу.}}Во второй половине 2019 года в автосалоне на Выборгское шоссе, 23, корпус 1 начнутся продажи автомобилей Hyundai, а в автосалоне на проспекте Маршала Жукова, 51 откроется дилерский центр Haval. В мультибрендовом автосалоне на Коломяжском проспекте, 18А ассортимент пополнится автомобилями UAZ и GAC. Причем «Аларм-Моторс» станет эксклюзивным и единственным дилером GAC в Санкт-Петербурге. На реконструкцию своих автосалонов ГК «Аларм-Моторс» потратит порядка 50 млн рублей. Четыре новых бренда суммарно займут площадь около 2 600 кв. метров, где помимо шоу-румов расположится 29 сервисных постов.После ухода Ford с российского рынка легковых автомобилей, «Аларм-Моторс» сохранит авторизованный сервис автомобилей Ford в автоцентре на Коломяжском и на проспекте Маршала Жукова. Общая площадь всех дилерских центров «Аларм-Моторс» составляет 15 100 кв. метров. Помимо названных выше, у компании есть еще два автосалона Kia. По итогам первого полугодия «Аларм-Моторс» увеличил объемы продаж и поднялся на третье место в списке крупнейших дилеров Петербурга. В следующем году компания готова увеличить объем продаж до 10 000 автомобилей, треть из которых придется на новые бренды.
2019-08-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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