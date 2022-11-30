Алексей Бакулин: «Наши автобусы фактически превращаются в полностью цифровую сервисную службу»

На газе выгоднее

Данным видом топлива сегодня никого не удивишь. К примеру, 80% поставленных за последнее время в Санкт-Петербург городских автобусов марки Volgabus как раз таки оснащены газомоторным двигателем. Об этом в рамках завершившегося сегодня в городе на Неве XII Международного автомобильного форума AutoInvest заявил генеральный директор ООО «Волгабас» Алексей Бакулин.

По данным СПб ГУП «Пассажиравтотранс», на городской маршрутной сети в настоящее время работают 3932 автобуса, из них 2814 – как раз на газомоторном топливе.

По словам топ-менеджера, во многом это благодаря «большой», как он выразился, государственной программе по газомоторному топливу. «Наш потребитель имеет возможность получить скидку от Минпромторга и купить автобус с газовым двигателем по более приемлемым ценам, чем, скажем, с ДВС», - отметил г-н Бакулин. На дизельные автобусы и электробусы приходится сообща оставшиеся 20% поставок продукции.

Алексей Бакулин, гендиректор компании "Волгабас", фото: 110km.ru



Не забыт и водитель

Все активнее компания «Волгабас» делает ставку на инновации, о чем в своем выступлении упомянул Алексей Бакулин. «Сегодня мы со своими автобусами фактически превращаемся в полностью цифровую сервисную службу, - отметил гендиректор предприятия. – За последнее время на наших машинах появилось много сервисов, которые диктует время и потребитель, все они касаются преимущественно комфорта пассажиров».

Имеется ввиду целый букет современных цифровых систем, к которым наши потребители уже успели привыкнуть – мультимедийные цифровые табло, бесконтактная система оплаты проезда, видеонаблюдение, подзарядка гаджетов, различные технологии помощи водителю, благодаря которым снижается риск попадания в ДТП, незапланированный выезд из выбранной полосы следования и превышение скоростного лимита.

Все чаще в городских маршрутных автобусах используется система «Антисон», позволяющая отслеживать состояние водителя, контролировать утомление и замедление его реакции. Большинство этих сервисов, подчеркнул Алексей Бакулин, в ближайшее время должны будут интегрироваться в базовые версии автобусов.

Фото: gov.spb.ru

Что мешает локализации

При этом, как подчеркнул эксперт, существующая транспортная инфраструктура городов и отрасли в целом далеко не всегда готовы к тому объему решений, которые предлагают автопроизводители.

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Есть проблема с локализацией комплектующих на территории России. «Сегодня рынок компонентов дает заметный крен в сторону закупки на азиатских рынках, - отметил гендиректор ООО «Волгабас». – Нам надо понимать важность локализации компонентов именно в России. Здесь масса сложностей, главная из которых – объемы наших заказов не удовлетворяют партнеров. Все, что они предлагали нам до сих пор – выше потребностей рынка. А он узкий, всего 10-13 тыс. автобусов в году на всю страну.

Необходимо набраться терпения, выстроить правильную стратегическую программу на несколько лет вперед и добиться производства ключевых компонентов, которые требуется для нашего производства».

Производственные мощности «Волгабас», по словам руководителя, позволяют решать любые поставленные задачи. «Компонентная база сегодня, в принципе, решена, - отметил Алексей Бакулин. - Нельзя снижать планку развития общественного транспорта. Поэтому мы так активно работаем в области производства электробусов и водоробусов».

Фото: gov.spb.ru

У компании две производственные площадки – в Волгоградской и Владимирской областях. Причем, предприятие, располагающееся в 33-м регионе, считается чуть ли не самым современным в стране. Во всяком случае, как отметил гендиректор компании, только там самая крупная среди конкурентов доля (85%) роботов, задействованных на сварке кузовов.

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«Камазовская гармошка»

На обоих площадках осуществляется полный цикл производства автобусов. Это позволяет компании иметь самый широкий модельный ряд машин – от 9 до 18 метров. В этом году Volgabus сумела поставить заказчикам 1346 автобусов различных модификаций. На фоне прошлогодних 405 машин это почти прорыв. В 2023-м, по словам Алексея Бакулина, предприятие изготовит порядка 2000 автобусов. «Мы будем и впредь наращивать свою долю, прежде всего, в ключевых сегментах автобусной техники – 9 и 18 метров», - заключил Алексей Бакулин.

Относительно презентованного в Москве низкопольного автобуса КамАЗ-6299-40-5Т (6х2) можно сказать, что он является продолжением линейки городского транспорта поколения А4. Это третий образец подобной техники, ранее компания уже представляла широкой публике дизельный автобус и электробус сочленённого типа. По основным ТТХ данные модели схожи, главным отличием новичка является наличие мощного 340-сильного двигателя, работающего на компримированном природном газе.

Фото: КамАЗ

По данным автопроизводителя, объём заправляемого природного газа при давлении 200 атмосфер составляет 246 куб. м. В целях безопасности баллоны с газом установлены на крыше. В отличие от своего меньшего предшественника, количество баллонов увеличено для большего запаса хода.

Салон автобуса на 155 мест имеет низкий пол, широкую накопительную площадку в районе второй двери, оборудован поручнями с кнопками сигнала водителю для открытия дверей и usb-зарядками для гаджетов, валидаторами. Широкий проход во втором вагоне стал возможен благодаря расположению 3 полуторных сидений взамен 2-местных. Там же, в салоне смонтирован однозонный климат-контроль и двойное остекление.

Автобус научен «приседать», подъезжая к остановочной платформе, что облегчает посадку пассажиров. А если надо, разгонится до 80 км/ч. В условиях города этого, что называется, «за глаза и уши».

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