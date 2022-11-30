Алексей Бакулин: «Наши автобусы фактически превращаются в полностью цифровую сервисную службу»
На газе выгоднее
Данным видом топлива сегодня никого не удивишь. К примеру, 80% поставленных за последнее время в Санкт-Петербург городских автобусов марки Volgabus как раз таки оснащены газомоторным двигателем. Об этом в рамках завершившегося сегодня в городе на Неве XII Международного автомобильного форума AutoInvest заявил генеральный директор ООО «Волгабас» Алексей Бакулин.
По данным СПб ГУП «Пассажиравтотранс», на городской маршрутной сети в настоящее время работают 3932 автобуса, из них 2814 – как раз на газомоторном топливе.
По словам топ-менеджера, во многом это благодаря «большой», как он выразился, государственной программе по газомоторному топливу. «Наш потребитель имеет возможность получить скидку от Минпромторга и купить автобус с газовым двигателем по более приемлемым ценам, чем, скажем, с ДВС», - отметил г-н Бакулин. На дизельные автобусы и электробусы приходится сообща оставшиеся 20% поставок продукции.
Алексей Бакулин, гендиректор компании "Волгабас", фото: 110km.ru
Не забыт и водитель
Имеется ввиду целый букет современных цифровых систем, к которым наши потребители уже успели привыкнуть – мультимедийные цифровые табло, бесконтактная система оплаты проезда, видеонаблюдение, подзарядка гаджетов, различные технологии помощи водителю, благодаря которым снижается риск попадания в ДТП, незапланированный выезд из выбранной полосы следования и превышение скоростного лимита.
Все чаще в городских маршрутных автобусах используется система «Антисон», позволяющая отслеживать состояние водителя, контролировать утомление и замедление его реакции. Большинство этих сервисов, подчеркнул Алексей Бакулин, в ближайшее время должны будут интегрироваться в базовые версии автобусов.
Фото: gov.spb.ru
Что мешает локализации
При этом, как подчеркнул эксперт, существующая транспортная инфраструктура городов и отрасли в целом далеко не всегда готовы к тому объему решений, которые предлагают автопроизводители.
Необходимо набраться терпения, выстроить правильную стратегическую программу на несколько лет вперед и добиться производства ключевых компонентов, которые требуется для нашего производства».
Производственные мощности «Волгабас», по словам руководителя, позволяют решать любые поставленные задачи. «Компонентная база сегодня, в принципе, решена, - отметил Алексей Бакулин. - Нельзя снижать планку развития общественного транспорта. Поэтому мы так активно работаем в области производства электробусов и водоробусов».
Фото: gov.spb.ru
У компании две производственные площадки – в Волгоградской и Владимирской областях. Причем, предприятие, располагающееся в 33-м регионе, считается чуть ли не самым современным в стране. Во всяком случае, как отметил гендиректор компании, только там самая крупная среди конкурентов доля (85%) роботов, задействованных на сварке кузовов.
«Камазовская гармошка»
Относительно презентованного в Москве низкопольного автобуса КамАЗ-6299-40-5Т (6х2) можно сказать, что он является продолжением линейки городского транспорта поколения А4. Это третий образец подобной техники, ранее компания уже представляла широкой публике дизельный автобус и электробус сочленённого типа. По основным ТТХ данные модели схожи, главным отличием новичка является наличие мощного 340-сильного двигателя, работающего на компримированном природном газе.
Фото: КамАЗ
По данным автопроизводителя, объём заправляемого природного газа при давлении 200 атмосфер составляет 246 куб. м. В целях безопасности баллоны с газом установлены на крыше. В отличие от своего меньшего предшественника, количество баллонов увеличено для большего запаса хода.
Салон автобуса на 155 мест имеет низкий пол, широкую накопительную площадку в районе второй двери, оборудован поручнями с кнопками сигнала водителю для открытия дверей и usb-зарядками для гаджетов, валидаторами. Широкий проход во втором вагоне стал возможен благодаря расположению 3 полуторных сидений взамен 2-местных. Там же, в салоне смонтирован однозонный климат-контроль и двойное остекление.
Автобус научен «приседать», подъезжая к остановочной платформе, что облегчает посадку пассажиров. А если надо, разгонится до 80 км/ч. В условиях города этого, что называется, «за глаза и уши».
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29.11.2022, 16:18
Москвичей пересадят на новые маршрутки «ГАЗели»: как они выглядят
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-
27.11.2022, 21:11
ФК «Зенит» и «АвтоВАЗ» отныне единое целое. Игрокам петербургского клуба Lada Vesta NG понравилась
27 ноября 2022 года на стадионе «Газпром-Арена» подписано соглашение, в рамках которого бренд Lada стал официальным автомобильным партнером ФК «Зенит».Читать далее
-
25.11.2022, 13:50
Что предлагает «Росатом» для производства российских электромобилей
В рамках XII международного форума «АтомЭспо-2022» состоялся круглый стол на тему «Электродвижение как новая парадигма развития отрасли». Эксперты обсудили перспективы рынка электромобилей в России, существующие вызовы, барьеры и необходимые стимулы для его развития.Читать далее
-
24.11.2022, 17:58
HEV, PHEV, BEV, FCEV: ищем ключевые различия между типами электромобилей
Поскольку электромобили продолжают наводнять рынок, с ними связан совершенно новый словарь сокращений и аббревиатур, с которым потребители должны познакомиться, чтобы принять максимально правильно решение при покупке. Читать далее
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