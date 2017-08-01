1 августа 2017, 11:02

Алексей Калицев возглавил «Хендэ Мотор СНГ»

Управляющим директором ООО «Хендэ Мотор СНГ» назначен Алексей Калицев, в настоящее время занимающий должность исполнительного директора компании. Кадровые изменения вступают в силу с 1 августа 2017 года.
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В зону ответственности управляющего директора будут входить стратегическое планирование продаж, маркетинговая политика, развитие дилерской сети и другие направления бизнеса Hyundai и Genesis в России.

Алексей Калицев облает большим опытом работы в области маркетинга и продаж на российском автомобильном рынке. С 2010 по 2015 он занимал должность директора по продажам компании «Хендэ Мотор СНГ». В 2015 году был назначен на должность исполнительного директора. За годы работы топ-менеджер внес значительный вклад в развитие бренда Hyundai на российском рынке, увеличив долю рынка Hyundai в 2016 году до 10,2%. Также г-н Калинцев существенно расширил дилерскую сеть и запустил в России новый премиальный бренд Genesis.

В новой должности топ-менеджер будет развивать глобальную стратегию компании, а также повышать операционную эффективность дистрибуции и дилерской сети брендов Hyundai и Genesis в России.

Top Manager Хендай

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Алексей Калицев возглавил «Хендэ Мотор СНГ»
{{material_120259}}В зону ответственности управляющего директора будут входить стратегическое планирование продаж, маркетинговая политика, развитие дилерской сети и другие направления бизнеса Hyundai и Genesis в России.Алексей Калицев облает большим опытом работы в области маркетинга и продаж на российском автомобильном рынке. С 2010 по 2015 он занимал должность директора по продажам компании «Хендэ Мотор СНГ». В 2015 году был назначен на должность исполнительного директора. За годы работы топ-менеджер внес значительный вклад в развитие бренда Hyundai на российском рынке, увеличив долю рынка Hyundai в 2016 году до 10,2%. Также г-н Калинцев существенно расширил дилерскую сеть и запустил в России новый премиальный бренд Genesis.В новой должности топ-менеджер будет развивать глобальную стратегию компании, а также повышать операционную эффективность дистрибуции и дилерской сети брендов Hyundai и Genesis в России.
2017-08-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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