11 октября 2017, 12:31
Alfa Romeo 2000 GTV стала внедорожником после ДТП
Американец превратил свою Alfa Romeo 2000 GTV 1974 года во внедорожник. Для этого автомобиль получил модернизированный двигатель, иную подвеску и выполненные на заказ амортизаторы.
Для этого собственник авто - Илья Бридан - заказал особую подвеску, перебрал и перенастроил двигатель, установил специальные амортизаторы. Кроме того, модель получила колеса с внедорожной резиной.
Отметим, что компания Alfa Romeo в 2016 году представила свой первый серийный кроссовер Stelvio. Самая «злая» модификация Quadrifoglio Verde оснащается 2,9-литровым твинтурбо двигателем, выдающим 510 «лошадей» при 600 Нм крутящего момента. Также модель получила систему полного привода, дифференциал повышенного трения на задней оси, 8-скоростную автоматическую коробку передач ZF и спортивную подвеску.
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Отзывы по теме
всем привет, подскажите, кто знает, купил alfa 147 после капиталки двигателя на 5000-ой тысячи отрывается клапан и разбивает поршень..Клапана брал не оригинал в exsist, сейчас запрос на запчасти сделал в alfaclub , они отправили прайс: 1 Прокладка ГБЦ AA5420 700р 2 Поршень 7137079 8500р 3 Вкладыши ...
где взять электро схему для Alfa Romeo 155
Очень красивые автомобили у Alfa, каждая из них с душой... Жаль, что рынок беспощаден.
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