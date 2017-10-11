11 октября 2017, 12:31

Alfa Romeo 2000 GTV стала внедорожником после ДТП

Американец превратил свою Alfa Romeo 2000 GTV 1974 года во внедорожник. Для этого автомобиль получил модернизированный двигатель, иную подвеску и выполненные на заказ амортизаторы.
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  Alfa Romeo 2000 GTV стала внедорожником после ДТП Alfa Romeo 1750-2000 Alfa Romeo 2000 GTV стала внедорожником после ДТП Alfa Romeo 1750-2000 Alfa Romeo 2000 GTV стала внедорожником после ДТП Alfa Romeo 1750-2000 Alfa Romeo 2000 GTV стала внедорожником после ДТП
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фото
  

Alfa Romeo 1750-2000
Не было бы счастья, да несчастье помогло: толчком к модификациям стало падение автомобиля с эвакуатора во время поездки в сервис. Машина серьезно повредила подвеску, но страховая компания отказала владельцу в компенсации. Поэтому он решил использовать шанс превратить 43-летний седан в необычный транспорт.

Для этого собственник авто - Илья Бридан - заказал особую подвеску, перебрал и перенастроил двигатель, установил специальные амортизаторы. Кроме того, модель получила колеса с внедорожной резиной.

Отметим, что компания Alfa Romeo в 2016 году представила свой первый серийный кроссовер Stelvio. Самая «злая» модификация Quadrifoglio Verde оснащается 2,9-литровым твинтурбо двигателем, выдающим 510 «лошадей» при 600 Нм крутящего момента. Также модель получила систему полного привода, дифференциал повышенного трения на задней оси, 8-скоростную автоматическую коробку передач ZF и спортивную подвеску.

Дизайн и тюнинг Альфа Ромео 2000

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Форум Alfa Romeo 147
всем привет, подскажите, кто знает, купил alfa 147 после капиталки двигателя на 5000-ой тысячи отрывается клапан и разбивает поршень..Клапана брал не оригинал в exsist, сейчас запрос на запчасти сделал в alfaclub , они отправили прайс: 1 Прокладка ГБЦ AA5420 700р 2 Поршень 7137079 8500р 3 Вкладыши ...
Михаил
Форум Alfa Romeo 155
где взять электро схему для Alfa Romeo 155
миша
Alfa Romeo. Нерентабельно, но почетно
Очень красивые автомобили у Alfa, каждая из них с душой... Жаль, что рынок беспощаден.
Александр
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Alfa Romeo 2000 GTV стала внедорожником после ДТП
{{model_2937}}Не было бы счастья, да несчастье помогло: толчком к модификациям стало падение автомобиля с эвакуатора во время поездки в сервис. Машина серьезно повредила подвеску, но страховая компания отказала владельцу в компенсации. Поэтому он решил использовать шанс превратить 43-летний седан в необычный транспорт.Для этого собственник авто - Илья Бридан - заказал особую подвеску, перебрал и перенастроил двигатель, установил специальные амортизаторы. Кроме того, модель получила колеса с внедорожной резиной.Отметим, что компания Alfa Romeo в 2016 году представила свой первый серийный кроссовер Stelvio. Самая «злая» модификация Quadrifoglio Verde оснащается 2,9-литровым твинтурбо двигателем, выдающим 510 «лошадей» при 600 Нм крутящего момента. Также модель получила систему полного привода, дифференциал повышенного трения на задней оси, 8-скоростную автоматическую коробку передач ZF и спортивную подвеску.
2017-10-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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