2 января 2018, 18:01

Alfa Romeo грезит большим кроссовером

Речь идет об автомобиле, который должен стать самым крупным в истории компании. При этом, несмотря на свои пропорции, будущий SUV не потеряет столь важный для бренда ДНК, который, как уточняют итальянцы, присутствует в ныне здравствующем Stelvio.
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  Alfa Romeo грезит большим кроссовером Alfa Romeo Alfa Romeo грезит большим кроссовером Alfa Romeo Alfa Romeo грезит большим кроссовером Alfa Romeo Alfa Romeo грезит большим кроссовером
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фото
  

Заявка от «Альфы» сильная. Сообщается, что крупногабаритный вседорожник будет играть на том же, поле, что и Audi Q7/Volvo XC90. При этом новый автомобиль станут предлагать в том числе в гибридном исполнении, без этого сегодня никуда. Суммарная мощность такого варианта должна составить от 350 до 400 л.с.

Основную нагрузку возьмет на себя 2-литровый турбированный дизель, который в настоящее время проходит тестовые испытания на тренажере. И, как говорят представители Alfa Romeo, показывает неплохие ТТХ.

В информации также сообщается о том, что большой SUV окажется на 200 кг тяжелее Stelvio. При этом, как подчеркивается, на ходовых характеристиках это никоим образом не отразится – автомобиль должен управляться не менее точно. Ожидать новинку придется не менее 2 лет.

От себя: продукция Alfa Romeo традиционно отличается стильным дизайном, который вряд ли кого оставит равнодушным. Не является исключением и красавец Stelvio. Увы, в России его увидеть практически невозможно. Но  корреспонденту 110km.ru посчастливилось повстречать один такой экземпляр месяц назад в южной Португалии (см. фото). Слов нет - хорош...

Новинки и концепт кары Альфа Ромео

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Форум Alfa Romeo 147
всем привет, подскажите, кто знает, купил alfa 147 после капиталки двигателя на 5000-ой тысячи отрывается клапан и разбивает поршень..Клапана брал не оригинал в exsist, сейчас запрос на запчасти сделал в alfaclub , они отправили прайс: 1 Прокладка ГБЦ AA5420 700р 2 Поршень 7137079 8500р 3 Вкладыши ...
Михаил
Форум Alfa Romeo 155
где взять электро схему для Alfa Romeo 155
миша
Alfa Romeo. Нерентабельно, но почетно
Очень красивые автомобили у Alfa, каждая из них с душой... Жаль, что рынок беспощаден.
Александр
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Alfa Romeo грезит большим кроссовером
Заявка от «Альфы» сильная. Сообщается, что крупногабаритный вседорожник будет играть на том же, поле, что и Audi Q7/Volvo XC90. При этом новый автомобиль станут предлагать в том числе в гибридном исполнении, без этого сегодня никуда. Суммарная мощность такого варианта должна составить от 350 до 400 л.с.Основную нагрузку возьмет на себя 2-литровый турбированный дизель, который в настоящее время проходит тестовые испытания на тренажере. И, как говорят представители Alfa Romeo, показывает неплохие ТТХ. В информации также сообщается о том, что большой SUV окажется на 200 кг тяжелее Stelvio. При этом, как подчеркивается, на ходовых характеристиках это никоим образом не отразится – автомобиль должен управляться не менее точно. Ожидать новинку придется не менее 2 лет. От себя: продукция Alfa Romeo традиционно отличается стильным дизайном, который вряд ли кого оставит равнодушным. Не является исключением и красавец Stelvio. Увы, в России его увидеть практически невозможно. Но  корреспонденту 110km.ru посчастливилось повстречать один такой экземпляр месяц назад в южной Португалии (см. фото). Слов нет - хорош...
2018-01-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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