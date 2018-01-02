Alfa Romeo грезит большим кроссовером
Заявка от «Альфы» сильная. Сообщается, что крупногабаритный вседорожник будет играть на том же, поле, что и Audi Q7/Volvo XC90. При этом новый автомобиль станут предлагать в том числе в гибридном исполнении, без этого сегодня никуда. Суммарная мощность такого варианта должна составить от 350 до 400 л.с.
Основную нагрузку возьмет на себя 2-литровый турбированный дизель, который в настоящее время проходит тестовые испытания на тренажере. И, как говорят представители Alfa Romeo, показывает неплохие ТТХ.
В информации также сообщается о том, что большой SUV окажется на 200 кг тяжелее Stelvio. При этом, как подчеркивается, на ходовых характеристиках это никоим образом не отразится – автомобиль должен управляться не менее точно. Ожидать новинку придется не менее 2 лет.
От себя: продукция Alfa Romeo традиционно отличается стильным дизайном, который вряд ли кого оставит равнодушным. Не является исключением и красавец Stelvio. Увы, в России его увидеть практически невозможно. Но корреспонденту 110km.ru посчастливилось повстречать один такой экземпляр месяц назад в южной Португалии (см. фото). Слов нет - хорош...
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