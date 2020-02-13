13 февраля 2020, 00:28
Alfa Romeo хочет убить «Джульетту»
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Фото: Alfa Romeo
Итальянские журналисты обеспокоены появившимися слухами о скором снятии с конвейера хэтчбека Alfa Romeo Giulietta. Производство могут остановить уже весной 2020 года.
Фото: Alfa Romeo
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В Сеть просочились фотографии серийного кроссовера Alfa Romeo Tonale. Автомобиль запечатлели в ходе маркетингового ...Читать далее
В любом случае, наследников у «Джульетты» не будет. Сейчас инженеры марки работают над новым кроссовером Tonale. Предсерийный вариант новинки Alfa Romeo уже продемонстрировала потенциальным покупателям в ходе маркетингового исследования в октябре 2019 года. А в 2022 году линейка Alfa Romeo пополнится еще одним кроссовером, на этот раз В-сегмента, который составит конкуренцию Audi Q2 и Mercedes GLA. Возможно, три кроссовера - Stelvio, Tonale и вышеупомянутая модель B-SUV - помогут итальянскому бренду вернуть былую популярность.
Тем временем, высвободившиеся мощности завода в Кассино могут отдать под новый кроссовер Maserati. Ожидается, что в его основу ляжет заднеприводная платформа Giorgio альянса Fiat Chrysler Automobiles. В модельном ряду Maserati новинка расположится на ступень ниже Levante.
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Отзывы по теме
Очень красивые автомобили у Alfa, каждая из них с душой... Жаль, что рынок беспощаден.
всем привет, подскажите, кто знает, купил alfa 147 после капиталки двигателя на 5000-ой тысячи отрывается клапан и разбивает поршень..Клапана брал не оригинал в exsist, сейчас запрос на запчасти сделал в alfaclub , они отправили прайс: 1 Прокладка ГБЦ AA5420 700р 2 Поршень 7137079 8500р 3 Вкладыши ...
где взять электро схему для Alfa Romeo 155
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