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13 февраля 2020, 00:28

Alfa Romeo хочет убить «Джульетту»

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Фото: Alfa Romeo
Итальянские журналисты обеспокоены появившимися слухами о скором снятии с конвейера хэтчбека Alfa Romeo Giulietta. Производство могут остановить уже весной 2020 года.
Alfa Romeo хочет убить Джульетту

Фото: Alfa Romeo

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В Сеть просочились фотографии серийного кроссовера Alfa Romeo Tonale. Автомобиль запечатлели в ходе маркетингового ...
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Будущее Alfa Romeo Giulietta выглядит довольно безрадостным. Спрос на итальянского конкурента Audi A3 постепенно снижается. В результате компания была вынуждена сократить суточную норму выпуска Giulietta на заводе в Кассино с 70 до 40 экземпляров. В местной прессе поползли слухи, что будущей весной хэтчбек и вовсе может покинуть конвейер.

В любом случае, наследников у «Джульетты» не будет. Сейчас инженеры марки работают над новым кроссовером Tonale. Предсерийный вариант новинки Alfa Romeo уже продемонстрировала потенциальным покупателям в ходе маркетингового исследования в октябре 2019 года. А в 2022 году линейка Alfa Romeo пополнится еще одним кроссовером, на этот раз В-сегмента, который составит конкуренцию Audi Q2 и Mercedes GLA. Возможно, три кроссовера - Stelvio, Tonale и вышеупомянутая модель B-SUV - помогут итальянскому бренду вернуть былую популярность.

Тем временем, высвободившиеся мощности завода в Кассино могут отдать под новый кроссовер Maserati. Ожидается, что в его основу ляжет заднеприводная платформа Giorgio альянса Fiat Chrysler Automobiles. В модельном ряду Maserati новинка расположится на ступень ниже Levante.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Alfa Romeo. Нерентабельно, но почетно
Очень красивые автомобили у Alfa, каждая из них с душой... Жаль, что рынок беспощаден.
Александр
Форум Alfa Romeo 147
всем привет, подскажите, кто знает, купил alfa 147 после капиталки двигателя на 5000-ой тысячи отрывается клапан и разбивает поршень..Клапана брал не оригинал в exsist, сейчас запрос на запчасти сделал в alfaclub , они отправили прайс: 1 Прокладка ГБЦ AA5420 700р 2 Поршень 7137079 8500р 3 Вкладыши ...
Михаил
Форум Alfa Romeo 155
где взять электро схему для Alfa Romeo 155
миша
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Alfa Romeo хочет убить «Джульетту»
{{material_127778}}Будущее Alfa Romeo Giulietta выглядит довольно безрадостным. Спрос на итальянского конкурента Audi A3 постепенно снижается. В результате компания была вынуждена сократить суточную норму выпуска Giulietta на заводе в Кассино с 70 до 40 экземпляров. В местной прессе поползли слухи, что будущей весной хэтчбек и вовсе может покинуть конвейер.В любом случае, наследников у «Джульетты» не будет. Сейчас инженеры марки работают над новым кроссовером Tonale. Предсерийный вариант новинки Alfa Romeo уже продемонстрировала потенциальным покупателям в ходе маркетингового исследования в октябре 2019 года. А в 2022 году линейка Alfa Romeo пополнится еще одним кроссовером, на этот раз В-сегмента, который составит конкуренцию Audi Q2 и Mercedes GLA. Возможно, три кроссовера - Stelvio, Tonale и вышеупомянутая модель B-SUV - помогут итальянскому бренду вернуть былую популярность.Тем временем, высвободившиеся мощности завода в Кассино могут отдать под новый кроссовер Maserati. Ожидается, что в его основу ляжет заднеприводная платформа Giorgio альянса Fiat Chrysler Automobiles. В модельном ряду Maserati новинка расположится на ступень ниже Levante.
2020-02-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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