Почему виртуальный Alfa Romeo Milano вызвал споры и как дизайнеры переосмысливают легенду

15 июня 2026, 06:02
Alfa Romeo Milano возвращается: виртуальный проект купе с бензиновым мотором и агрессивным дизайном
Alfa Romeo Milano возвращается: виртуальный проект купе с бензиновым мотором и агрессивным дизайном
Виртуальный художник Mirko del Prete предложил необычную версию Alfa Romeo Milano - не седан и не кроссовер, а современное купе с ярким спортивным обликом. Почему этот проект обсуждают в автомобильном сообществе и как он связан с историей бренда - разбираемся в деталях.
В автомобильном мире вновь обсуждают имя Alfa Romeo Milano, но теперь не из-за очередного кроссовера или седана, а благодаря смелому виртуальному проекту итальянского художника Mirko del Prete, известного как «mdpautomotive». Его идея — вернуть культовое название Milano, но в совершенно новом формате: не как массовую модель, а как дерзкое спортивное купе с современным обликом.
История имени Milano уходит корнями в 1980-е, когда Alfa Romeo 75 продавалась в США именно под этим названием. Тогда никаких споров вокруг бренда не возникало, и модель пользовалась успехом, став последней самостоятельной разработкой марки до перехода под контроль Fiat. Однако в 2024 году попытка использовать имя Milano для нового кроссовера вызвала недовольство итальянских властей — из-за того, что автомобиль производился не в Италии. В результате кроссовер был переименован в Junior, а тема названия вновь оказалась в центре внимания.
На этом фоне Mirko del Prete решил предложить альтернативный взгляд: по его замыслу, Alfa Romeo Milano — это не очередной кроссовер, а современное купе с длинным капотом, узнаваемой решеткой «Scudetto», узкими светодиодными фарами и массивными колесными арками. В дизайне угадываются черты классических купе Alfa Romeo, но с явным акцентом на современные технологии и агрессивный стиль. Особое внимание привлекает массивный диффузор из карбона и четыре круглых светодиодных фонаря сзади, а также двойные выхлопные трубы по обе стороны — всё это намекает на мощный бензиновый или гибридный двигатель.
Виртуальные проекты вроде Milano Quadrifoglio не только поддерживают интерес к марке, но и позволяют взглянуть на возможное будущее Alfa Romeo с другой стороны. В условиях, когда бренд активно развивает электрификацию и расширяет линейку кроссоверов, такие инициативы напоминают о спортивных корнях марки и ее дизайнерском потенциале. Для российского рынка подобные концепты могут быть интересны как пример смелого подхода к наследию и поиска новых форматов, особенно на фоне растущего интереса к уникальным и редким автомобилям. Судя по реакции автомобильного сообщества, виртуальные эксперименты с классическими именами способны не только вызвать ностальгию, но и задать новые тренды в мире автодизайна.
Интересно, что в мире виртуального автодизайна Milano — не единственный проект, вдохновленный историей Alfa Romeo. Турецкий дизайнер Fatih Mehmet Yelkenci («yelkencidesign») недавно показал свой вариант — Alfa Sportiva, экстремальный родстер для двоих. Оба проекта демонстрируют, насколько востребованы эксперименты с наследием бренда и как цифровые художники переосмысливают классические образы. Аналогичные тенденции можно заметить и у других марок: например, недавно итальянский дизайнер Лука Серафини представил свежий концепт Audi R8 Spyder, который также вызвал оживленную дискуссию среди поклонников, подробнее в материале о современных спорткарых и цифрового дизайна.
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