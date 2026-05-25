Stellantis переводит Alfa Romeo в региональный бренд и сокращает линейку

Автор: Дарья Климова

25 мая 2026, 14:12

Alfa Romeo теряет статус: Stellantis ограничил развитие бренда только Европой

Stellantis неожиданно изменил стратегию для Alfa Romeo: теперь бренд сосредоточится только на Европе, а число новых моделей резко сократится. Эксперты уже обсуждают, что это значит для рынка и поклонников марки. Какие перемены ждут легенду автопрома - объясняем, почему это важно именно сейчас.

Для российских автолюбителей новость о том, что Stellantis переводит Alfa Romeo в разряд региональных брендов, может показаться тревожной. Это решение напрямую влияет на доступность культовых итальянских автомобилей за пределами Европы и может изменить расстановку сил на рынке премиальных авто. Теперь Alfa Romeo фактически теряет глобальные амбиции, а значит, поклонникам марки в России и других странах придется искать альтернативы.

Stellantis официально объявил, что развитие Alfa Romeo будет ограничено европейским рынком. До 2030 года в планах концерна - всего две новые модели: компактный кроссовер на платформе STLA One, рассчитанный на массового потребителя, и спорткар Montreal, который появится в ограниченной серии. Такой подход уже вызвал волну обсуждений среди экспертов, которые называют стратегию Stellantis «медленным угасанием легенды».

Сокращение модельного ряда и отказ от глобального присутствия могут привести к тому, что Alfa Romeo перестанет конкурировать с немецкими премиум-брендами на мировом уровне. Для многих это сигнал о том, что эпоха ярких итальянских автомобилей подходит к концу. Впрочем, подобные перемены не уникальны: автопроизводители все чаще пересматривают свои стратегии, чтобы выжить в условиях жесткой конкуренции и меняющихся требований рынка. Например, недавно на рынке Беларуси появился кроссовер с необычным сочетанием дизайна и практичности - подробнее об этом можно узнать в материале о возвращении Haval F7x.

Если взглянуть на ситуацию шире, решение Stellantis может указывать на общую тенденцию: европейские бренды все чаще фокусируются на локальных рынках, чтобы снизить издержки и повысить эффективность. Для Alfa Romeo это означает не только сокращение ассортимента, но и потерю узнаваемости за пределами Европы. По имеющимся данным, кроссовер на платформе STLA One будет лишен традиционного итальянского шарма, а спорткар Montreal станет скорее коллекционной редкостью, чем массовым продуктом. Важно отметить, что такие перемены могут повлиять и на вторичный рынок, где автомобили Alfa Romeo всегда пользовались особым спросом среди ценителей.

В итоге, стратегия Stellantis создает впечатление, что Alfa Romeo постепенно уходит в тень. Для российского рынка это означает, что новые модели бренда в ближайшие годы вряд ли появятся официально, а поклонникам марки придется довольствоваться старыми поколениями или искать альтернативы среди других производителей. Судя по всему, эпоха глобального присутствия Alfa Romeo подходит к концу, и это событие может стать поворотным моментом для всей индустрии премиальных автомобилей.

Упомянутые марки: Alfa Romeo
Похожие материалы Альфа Ромео

