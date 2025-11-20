Итальянский кроссовер дебютирует в Лос-Анджелесе и удивляет стоимостью – что ждет покупателей

20 ноября 2025, 04:42
Alfa Romeo Tonale выходит на рынок США с новой ценой и спецверсией
Alfa Romeo готовит премьеру своего кроссовера для американцев. Итальянская марка раскрыла стоимость новинки. В США появится лимитированная версия Sport Speciale. Ожидается дебют на автосалоне в Лос-Анджелесе. Подробности о комплектациях и ценах – в нашем материале.
Итальянский бренд Alfa Romeo официально объявил о выходе своего нового кроссовера Tonale на рынок США. Премьера модели состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе, который пройдет в 2025 году. Для американских покупателей компания подготовила сразу несколько вариантов, в том числе лимитированную версию Sport Speciale.
Стоимость кроссовера составляет 36 995 долларов (около 3 млн рублей). Именно такая цена соответствует цене производителя для рынка США. Это предложение делает Tonale одним из наиболее доступных представителей премиального сегмента среди компактных внедорожников, что может привлечь внимание окружающих.
Кроме спецверсии появятся и другие модификации – Sprint и Veloce. Однако особый интерес вызывает ограниченная серия Sport Speciale, которая будет доступна только в США. Эта версия отличается разнообразием форм оформления, расширенным набором опций и эксклюзивными деталями интерьера.
Alfa Romeo создает смесь итальянского стиля, современных технологий и аксессуаров. В компании уверены, что новинка сможет конкурировать с уже известными моделями в сегменте компактных кроссоверов. Ожидается, что первые автомобили поступят к дилерам сразу после дебюта на автосалоне.
Появление Тонале на американском рынке – важный шаг для Alfa Romeo, стремящейся укрепить свои позиции за океаном. Итальянцы считают, что свежий дизайн, богатое оснащение и доступная стоимость позволят привлечь новых клиентов и повысить узнаваемость бренда в США.
